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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210907/ucheba-za-partami-v-shkolakh-gruzii-mozhet-nachatsya-s-4-oktyabrya-259390521.html
Учеба за партами в школах Грузии может начаться с 4 октября
Учеба за партами в школах Грузии может начаться с 4 октября
Перед началом нового учебного года эпидемиологи активно изучают ситуацию во всех учебных заведениях страны 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T15:41+0400
2021-09-07T15:47+0400
четвертая волна
новости
грузия
школа
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Учебный процесс в классных комнатах в школах Грузии может начаться с 4 октября, об этом на брифинге заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.Учебный год в школах страны начинается 15 сентября. В связи со сложной эпидситуацией учеба будет вестись в онлайн-режиме.По словам Габуния, среди педагогов наблюдается хороший показатель вакцинирования. В некоторых школах двумя дозами вакцинированы 60% учителей.Минздрав Грузии назвал условия для возобновления учебы в школах&gt;&gt;"Этот процесс активно продолжается, и мы думаем, что все это создаст хорошие условия для того, чтобы с 4 октября учеба началась в школьной среде", – заявила Габуния.В свою очередь, глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе заявил, что в начале октября 332 сельских школ и школы в высокогорных районах продолжат учебу в классах. По его словам, в данных школах изучена эпидситуация, и в ближайшее время будут установлены критерии, по которым будет восстановлен учебный процесс в классах. Что касается университетов, по словам Тамар Габуния, студенты не особенно активны в процессе вакцинации, из-за чего образовательная среда в высших учебных заведениях страны не сможет быть максимально безопасной.Габуния также отметила, что идет активное обсуждение вопроса вакцинации детей и подростков в возрасте от 12 до 16 лет, но только с сопутствующими заболеваниями.Габуния привела в пример исследование британских ученых, которое показало, что среди здоровых детей в возрасте от 12 до 16 лет коронавирус не создает такие риски, чтобы польза от вакцинации была очень высокой. Исходя из этого, вакцинация приемлема в отношении тех детей, которые имеют какие-либо сопутствующие заболевания. Для окончательного решения данного вопроса Минздрав Грузии ждет рекомендации Всемирной организации здравоохранения.Читайте также:Эпидемиологи Грузии не исключают начала учебы в дистанционном форматеUNICEF и Минобразования Грузии обеспечат организованную вакцинацию педагоговДистанционное обучение в Грузии коснется студентов медуниверситетов частичноПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, школа, коронавирус covid-19

Учеба за партами в школах Грузии может начаться с 4 октября

15:41 07.09.2021 (обновлено: 15:47 07.09.2021)
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© Sputnik / STRINGER Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - дети и педагоги в масках
Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - дети и педагоги в масках - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
© Sputnik / STRINGER
Перед началом нового учебного года эпидемиологи активно изучают ситуацию во всех учебных заведениях страны
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Учебный процесс в классных комнатах в школах Грузии может начаться с 4 октября, об этом на брифинге заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.
Учебный год в школах страны начинается 15 сентября. В связи со сложной эпидситуацией учеба будет вестись в онлайн-режиме.
По словам Габуния, среди педагогов наблюдается хороший показатель вакцинирования. В некоторых школах двумя дозами вакцинированы 60% учителей.
Минздрав Грузии назвал условия для возобновления учебы в школах>>
"Этот процесс активно продолжается, и мы думаем, что все это создаст хорошие условия для того, чтобы с 4 октября учеба началась в школьной среде", – заявила Габуния.
В свою очередь, глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе заявил, что в начале октября 332 сельских школ и школы в высокогорных районах продолжат учебу в классах. По его словам, в данных школах изучена эпидситуация, и в ближайшее время будут установлены критерии, по которым будет восстановлен учебный процесс в классах.

"Во всех этих школах мы изучили сколько учеников и педагогов перенесли инфекцию, сколько педагогов вакцинировано в этих школах. У нас уже есть информация, и мы работаем с министерством образования, чтобы принять решение в связи с обязательным возобновлением учебы в этих школах", – заявил Гамкрелидзе.

Что касается университетов, по словам Тамар Габуния, студенты не особенно активны в процессе вакцинации, из-за чего образовательная среда в высших учебных заведениях страны не сможет быть максимально безопасной.
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Габуния также отметила, что идет активное обсуждение вопроса вакцинации детей и подростков в возрасте от 12 до 16 лет, но только с сопутствующими заболеваниями.

"В связи с вакцинацией детей, важной группой для нас была возрастная группа от 12 до 16 лет. Группа наших экспертов рассматривает на этом этапе содействие вакцинации тех детей этой возрастной категории, у которых имеются какие-либо проблемы со здоровьем, что усугубляет исход в случае ковид-инфекции", – заявила Габуния.

Габуния привела в пример исследование британских ученых, которое показало, что среди здоровых детей в возрасте от 12 до 16 лет коронавирус не создает такие риски, чтобы польза от вакцинации была очень высокой. Исходя из этого, вакцинация приемлема в отношении тех детей, которые имеют какие-либо сопутствующие заболевания. Для окончательного решения данного вопроса Минздрав Грузии ждет рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

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