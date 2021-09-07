https://sputnik-georgia.ru/20210907/ucheba-za-partami-v-shkolakh-gruzii-mozhet-nachatsya-s-4-oktyabrya-259390521.html

Учеба за партами в школах Грузии может начаться с 4 октября

Учеба за партами в школах Грузии может начаться с 4 октября

Перед началом нового учебного года эпидемиологи активно изучают ситуацию во всех учебных заведениях страны 07.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-07T15:41+0400

2021-09-07T15:41+0400

2021-09-07T15:47+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Учебный процесс в классных комнатах в школах Грузии может начаться с 4 октября, об этом на брифинге заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.Учебный год в школах страны начинается 15 сентября. В связи со сложной эпидситуацией учеба будет вестись в онлайн-режиме.По словам Габуния, среди педагогов наблюдается хороший показатель вакцинирования. В некоторых школах двумя дозами вакцинированы 60% учителей.Минздрав Грузии назвал условия для возобновления учебы в школах>>"Этот процесс активно продолжается, и мы думаем, что все это создаст хорошие условия для того, чтобы с 4 октября учеба началась в школьной среде", – заявила Габуния.В свою очередь, глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе заявил, что в начале октября 332 сельских школ и школы в высокогорных районах продолжат учебу в классах. По его словам, в данных школах изучена эпидситуация, и в ближайшее время будут установлены критерии, по которым будет восстановлен учебный процесс в классах. Что касается университетов, по словам Тамар Габуния, студенты не особенно активны в процессе вакцинации, из-за чего образовательная среда в высших учебных заведениях страны не сможет быть максимально безопасной.Габуния также отметила, что идет активное обсуждение вопроса вакцинации детей и подростков в возрасте от 12 до 16 лет, но только с сопутствующими заболеваниями.Габуния привела в пример исследование британских ученых, которое показало, что среди здоровых детей в возрасте от 12 до 16 лет коронавирус не создает такие риски, чтобы польза от вакцинации была очень высокой. Исходя из этого, вакцинация приемлема в отношении тех детей, которые имеют какие-либо сопутствующие заболевания. Для окончательного решения данного вопроса Минздрав Грузии ждет рекомендации Всемирной организации здравоохранения.Читайте также:Эпидемиологи Грузии не исключают начала учебы в дистанционном форматеUNICEF и Минобразования Грузии обеспечат организованную вакцинацию педагоговДистанционное обучение в Грузии коснется студентов медуниверситетов частичноПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210817/Nachalo-ucheby-v-shkolakh-Gruzii-pod-voprosom---chto-govoryat-epidemiologi-252605276.html

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