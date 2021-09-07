Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
Учеба за партами в школах Грузии может начаться с 4 октября
15:41 07.09.2021 (обновлено: 15:47 07.09.2021)
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Перед началом нового учебного года эпидемиологи активно изучают ситуацию во всех учебных заведениях страны
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Учебный процесс в классных комнатах в школах Грузии может начаться с 4 октября, об этом на брифинге заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.
Учебный год в школах страны начинается 15 сентября. В связи со сложной эпидситуацией учеба будет вестись в онлайн-режиме.
По словам Габуния, среди педагогов наблюдается хороший показатель вакцинирования. В некоторых школах двумя дозами вакцинированы 60% учителей.
"Этот процесс активно продолжается, и мы думаем, что все это создаст хорошие условия для того, чтобы с 4 октября учеба началась в школьной среде", – заявила Габуния.
В свою очередь, глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе заявил, что в начале октября 332 сельских школ и школы в высокогорных районах продолжат учебу в классах. По его словам, в данных школах изучена эпидситуация, и в ближайшее время будут установлены критерии, по которым будет восстановлен учебный процесс в классах.
"Во всех этих школах мы изучили сколько учеников и педагогов перенесли инфекцию, сколько педагогов вакцинировано в этих школах. У нас уже есть информация, и мы работаем с министерством образования, чтобы принять решение в связи с обязательным возобновлением учебы в этих школах", – заявил Гамкрелидзе.
Что касается университетов, по словам Тамар Габуния, студенты не особенно активны в процессе вакцинации, из-за чего образовательная среда в высших учебных заведениях страны не сможет быть максимально безопасной.
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Габуния также отметила, что идет активное обсуждение вопроса вакцинации детей и подростков в возрасте от 12 до 16 лет, но только с сопутствующими заболеваниями.
"В связи с вакцинацией детей, важной группой для нас была возрастная группа от 12 до 16 лет. Группа наших экспертов рассматривает на этом этапе содействие вакцинации тех детей этой возрастной категории, у которых имеются какие-либо проблемы со здоровьем, что усугубляет исход в случае ковид-инфекции", – заявила Габуния.
Габуния привела в пример исследование британских ученых, которое показало, что среди здоровых детей в возрасте от 12 до 16 лет коронавирус не создает такие риски, чтобы польза от вакцинации была очень высокой. Исходя из этого, вакцинация приемлема в отношении тех детей, которые имеют какие-либо сопутствующие заболевания. Для окончательного решения данного вопроса Минздрав Грузии ждет рекомендации Всемирной организации здравоохранения.
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