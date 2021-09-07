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В Грузии вакцинированные граждане смогут попытать счастья в лотерее
В Грузии вакцинированные граждане смогут попытать счастья в лотерее
До конца года в лотерее для вакцинированных граждан будет разыграно 2 миллиона 800 тысяч лари 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T14:34+0400
2021-09-07T14:34+0400
2021-09-07T15:11+0400
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Розыгрыш поощрительной лотереи для вакцинированных граждан начинается в Грузии с 13 сентября, заявил на брифинге глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе.Лотерейная компания ежедневно по принципу случайного отбора будет разыгрывать денежные призы для вакцинированных лиц. Общий призовой фонд лотереи составляет 2 миллиона 800 тысяч лари.Лотерея будет разыгрываться каждый день до конца года. Помимо ежедневных розыгрышей, будут и еженедельные итоговые розыгрыши. Розыгрыши будут начинаться со ста лари.Какой будет пятая волна коронавируса – прогноз главного инфекциониста Грузии>>Ежедневно будут разыгрывать от ста до 500 лари, а еженедельно – по 1, 1,5 и 10 тысяч.Итоговый розыгрыш состоится в конце года, и его призовой фонд составит сто тысяч лари.У Лотерейной компании будет доступ с базами центра по контролю заболеваний, где идентифицированы все вакцинированные одной или двумя дозами вакцины.По последним данным, в Грузии сделано 1 340 062 прививки. Одной дозой вакцинированы 850 868 человек – это 29,8% взрослого населения, полностью двумя дозами – 489 194 человека – это 17,1% взрослого населения.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
В Грузии вакцинированные граждане смогут попытать счастья в лотерее
14:34 07.09.2021 (обновлено: 15:11 07.09.2021)
До конца года в лотерее для вакцинированных граждан будет разыграно 2 миллиона 800 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Розыгрыш поощрительной лотереи для вакцинированных граждан начинается в Грузии с 13 сентября, заявил на брифинге глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе.
Лотерейная компания ежедневно по принципу случайного отбора будет разыгрывать денежные призы для вакцинированных лиц. Общий призовой фонд лотереи составляет 2 миллиона 800 тысяч лари.
Лотерея будет разыгрываться каждый день до конца года. Помимо ежедневных розыгрышей, будут и еженедельные итоговые розыгрыши. Розыгрыши будут начинаться со ста лари.
Ежедневно будут разыгрывать от ста до 500 лари, а еженедельно – по 1, 1,5 и 10 тысяч.
Итоговый розыгрыш состоится в конце года, и его призовой фонд составит сто тысяч лари.
У Лотерейной компании будет доступ с базами центра по контролю заболеваний, где идентифицированы все вакцинированные одной или двумя дозами вакцины.
По последним данным, в Грузии сделано 1 340 062 прививки. Одной дозой вакцинированы 850 868 человек – это 29,8% взрослого населения, полностью двумя дозами – 489 194 человека – это 17,1% взрослого населения.
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