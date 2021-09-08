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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 571
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 571
За последние 24 часа от коронавируса скончались 60 человек, выздоровели за сутки 3 668 пациентов, а с начала пандемии – 527 337 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T10:50+0400
2021-09-08T10:50+0400
2021-09-08T10:58+0400
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 571. Скончались 60 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 570 493 случая заражения.Заболеваемость COVID-19 в мире вышла на плато – ВОЗ>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 668 человек, а с начала пандемии – 527 337. Скончались 7 977.За сутки сделано 29 449 тестов, в том числе 21 313 на антиген и 8 236 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки – 8,73%, за последние 14 дней – 8,69%, за последние семь дней – 7,69%.К этому времени сделано 1 366 678 прививок, в том числе за последние сутки – 27 011.В карантине в данное время находятся 86 человек, в стационарах – 6 520, в ковид-гостиницах – 2 072.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Читайте также:Грузинские бизнес-объекты стали меньше нарушать ковид-ограниченияВсе штрафы списаны: парламент Грузии принял закон об амнистии ковид-нарушений"Случаев гораздо больше" – Гамкрелидзе назвал нереальными последние эпидданныеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 571
10:50 08.09.2021 (обновлено: 10:58 08.09.2021)
За последние 24 часа от коронавируса скончались 60 человек, выздоровели за сутки 3 668 пациентов, а с начала пандемии – 527 337
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 571. Скончались 60 человек.
По данным официального сайта
StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 570 493 случая заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 668 человек, а с начала пандемии – 527 337. Скончались 7 977.
За сутки сделано 29 449 тестов, в том числе 21 313 на антиген и 8 236 ПЦР-тестов.
Показатель инфицирования: за сутки – 8,73%, за последние 14 дней – 8,69%, за последние семь дней – 7,69%.
К этому времени сделано 1 366 678 прививок, в том числе за последние сутки – 27 011.
В карантине в данное время находятся 86 человек, в стационарах – 6 520, в ковид-гостиницах – 2 072.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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