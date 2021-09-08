https://sputnik-georgia.ru/20210908/na-sekse-morgenshtern-pobrilsya-nalyso-i-shokiroval-zhenu-259397904.html

"На сексе": Моргенштерн побрился налысо и шокировал жену

"На сексе": Моргенштерн побрился налысо и шокировал жену

23-летний музыкант сменил имидж и вызвал очень бурную реакцию не только у фанатов, но и у своей возлюбленной Дилары 08.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-08T07:05+0400

2021-09-08T07:05+0400

2021-09-08T07:05+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

моргенштерн

дилара зинатуллина

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 8 сен – Sputnik. Российский рэп-исполнитель Моргенштерн снова эпатирует публику – музыкант резко побрился налысо и шокировал даже свою жену Дилару. Моргенштерн обожает быть в центре внимания. Не так давно он сыграл пышную и громкую свадьбу со своей девушкой, а теперь решил напроситься на комплименты в Сети. Алишер совершил резкое преображение и избавился от волос. Моргенштерн не стал обращаться к барберам и самостоятельно побрил голову. Такие перемены шокировали подписчиков и жену музыканта. На фото из Инстаграма Моргенштерн позирует в брюках и дырявом свитере серого цвета. Через разрезы можно рассмотреть все татуировки рэпера. "На сексе", – подписал кадр певец. Дилара сразу же отреагировала на публикацию возлюбленного. "Тащусь от тебя как заниженная Приора по асфальту", – написала блогер. Поклонники хоть и привыкли к выходкам музыканта, но смена имиджа произвела на них сильное впечатление. Алишера сразу же сравнили с Джиганом, который сбрил брови год назад. Читайте также:

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моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес