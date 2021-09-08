https://sputnik-georgia.ru/20210908/v-gruzii-postroyat-pervuyu-v-regione-torgovuyu-derevnyu-259425696.html

В Грузии построят первую в регионе Торговую деревню

В Грузии построят первую в регионе Торговую деревню

Торговая деревня Tbilisi Outlet Village раскинется на площади 20 тысяч квадратных метров, и в ней будут представлены 110 международных брендов среднего и... 08.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-08T16:32+0400

2021-09-08T16:32+0400

2021-09-08T16:32+0400

экономика

новости

грузия

ираклий гарибашвили

торговля

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Через год в Грузии появится Торговая деревня, которая будет обслуживать как граждан страны, так и миллионы посещающих ее туристов, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на презентации проекта Outlet Village на территории Экономической зоны оформления (ЭЗО) в Тбилиси.Премьер заложил символическую капсулу с названиями инвесторов и партнеров проекта.Экономика Грузии быстро растет – новая статистика>>Первую часть проекта Tbilisi Outlet Village планируется реализовать в 2022 году. В Торговой деревне откроют брендовые магазины и объекты питания. Стоимость проекта – 70 миллионов лари.По словам премьера, Торговая деревня повысит туристический потенциал страны и увеличит ее доходы.На первом этапе проекта будет построено 12,5 тысячи квадратных метров коммерческих площадей, где разместятся 70 международных брендов среднего и высокого сегмента, а на втором этапе добавится 7,5 тысячи кв. м (40 новых брендов).В сумме комплекс Tbilisi Outlet Village будет иметь площадь 20 тысяч кв. м, в котором будет представлено 110 брендов. Создателями проекта выступили компании Georgian Outlets & Resort Group и TORG – The Outlet Resource Group.Tbilisi Outlet Village" спроектирован всемирно известной испанской архитектурной компанией L35.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, торговля