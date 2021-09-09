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Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210909/eto-samaya-legkaya-mutatsiya--gruzinskiy-spetsialist-o-novom-shtamme-koronavirusa-259446252.html
"Это самая легкая мутация" – грузинский специалист о новом штамме коронавируса
"Это самая легкая мутация" – грузинский специалист о новом штамме коронавируса
Грузинские специалисты не исключают появления миу и в Грузии 09.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-09T10:25+0400
2021-09-09T10:25+0400
четвертая волна
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Новый штамм коронавируса миу – самая легкая мутация COVID-19, считает руководитель национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.Грузинские инфекционисты не исключают появление этого штамма и в Грузии. По их словам, Всемирная организация здравоохранения наблюдает за миу уже девять месяцев, считает его самым интересным и менее опасным, чем уже существующие.Что известно о новом штамме миу и доберется ли он до Грузии?&gt;&gt;Чхаидзе считает, что штамм миу не может повлиять на показатели летальности и госпитализации."Если оценивать по тяжести, то это самая легкая мутация, которая отличается от китайского варианта-оригинала коронавируса, и не представляет большей опасности. Может ли он появиться в Грузии? Конечно, может. Но здесь главный вопрос состоит в том, насколько он станет распространяемым", – заявил Чхаидзе.Новый штамм уже появился в соседней Турции, там зафиксировано два случая инфицирования миу.На данный момент в Грузии и в мире в основном распространен индийский штамм коронавируса, который оказался намного агрессивнее, чем предыдущие – китайский и британский штаммы.Читайте также:Минздрав Грузии планирует поощрять вакцинацию пенсионеровГрузия получит сто тысяч доз вакцины Sinopharm 11 сентябряЗаболеваемость COVID-19 в мире вышла на плато – ВОЗПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

"Это самая легкая мутация" – грузинский специалист о новом штамме коронавируса

10:25 09.09.2021
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© photo: Sputnik / Alexey Maishev
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Грузинские специалисты не исключают появления миу и в Грузии
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Новый штамм коронавируса миу – самая легкая мутация COVID-19, считает руководитель национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.
Грузинские инфекционисты не исключают появление этого штамма и в Грузии. По их словам, Всемирная организация здравоохранения наблюдает за миу уже девять месяцев, считает его самым интересным и менее опасным, чем уже существующие.
Что известно о новом штамме миу и доберется ли он до Грузии?>>
Чхаидзе считает, что штамм миу не может повлиять на показатели летальности и госпитализации.
"Если оценивать по тяжести, то это самая легкая мутация, которая отличается от китайского варианта-оригинала коронавируса, и не представляет большей опасности. Может ли он появиться в Грузии? Конечно, может. Но здесь главный вопрос состоит в том, насколько он станет распространяемым", – заявил Чхаидзе.
Новый штамм уже появился в соседней Турции, там зафиксировано два случая инфицирования миу.
На данный момент в Грузии и в мире в основном распространен индийский штамм коронавируса, который оказался намного агрессивнее, чем предыдущие – китайский и британский штаммы.

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