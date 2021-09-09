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Развивается ли Грузия в правильном направлении – опрос Edison Research
Развивается ли Грузия в правильном направлении – опрос Edison Research
Из 1 500 опрошенных респондентов 72% считают, что Грузия развивается в неправильном направлении, и только 28% – противоположного мнения 09.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-09T17:47+0400
2021-09-09T17:47+0400
2021-09-09T17:47+0400
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Большая половина населения Грузии – 72% – считает, что страна развивается в неправильном направлении, таковы результаты опроса, проведенного международной исследовательской компанией Edison Research по заказу ТВ Formula.Методом случайного отбора было проинтервьюировано 1 500 респондентов старше 18 лет. Опрос проводился с 13 августа по 5 сентября. Погрешность составляет +/- 3%.Очередной опрос - кто победит на выборах в Грузии>>По результатам исследования, только 28% опрошенных уверены в обратом – страна развивается в правильном направлении.Согласно аналогичному опросу, опубликованному в июне 2021 года, 29% опрошенных считали, что страна движется в правильном направлении, а 71% – в неправильном.Что касается предыдущих исследований, результаты таковы:24 октября 2020 года – 39% – в правильном, 61% – в неправильном направлении.7 октября 2020 года – 40% – в правильном, 60% – в неправильном.На вопрос, какое чувство охватывает опрошенных при мысли о ближайшем будущем, 40% из них ответили – беспокойство, 25% – безразличие, 35% – оптимизм.Для сравнения, согласно данным опроса Edison Research за октябрь 2020 года, 49% жителей страны смотрели в будущее с оптимизмом, а беспокойство испытывали 33%.Телекомпания Formula заказала опрос в преддверии выборов в органы местного самоуправления, которые пройдут в Грузии 2 октября.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210827/novoe-issledovanie-gruzinskoy-mechty--chto-pokazal-predvybornyy-opros-v-tbilisi-258714183.html
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политика, новости, грузия, опрос
Развивается ли Грузия в правильном направлении – опрос Edison Research
Из 1 500 опрошенных респондентов 72% считают, что Грузия развивается в неправильном направлении, и только 28% – противоположного мнения
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik.
Большая половина населения Грузии – 72% – считает, что страна развивается в неправильном направлении, таковы результаты опроса, проведенного международной исследовательской компанией Edison Research по заказу ТВ Formula
.
Методом случайного отбора было проинтервьюировано 1 500 респондентов старше 18 лет. Опрос проводился с 13 августа по 5 сентября. Погрешность составляет +/- 3%.
По результатам исследования, только 28% опрошенных уверены в обратом – страна развивается в правильном направлении.
Согласно аналогичному опросу, опубликованному в июне 2021 года, 29% опрошенных считали, что страна движется в правильном направлении, а 71% – в неправильном.
Что касается предыдущих исследований, результаты таковы:
24 октября 2020 года – 39% – в правильном, 61% – в неправильном направлении.
7 октября 2020 года – 40% – в правильном, 60% – в неправильном.
На вопрос, какое чувство охватывает опрошенных при мысли о ближайшем будущем, 40% из них ответили – беспокойство, 25% – безразличие, 35% – оптимизм.
Для сравнения, согласно данным опроса Edison Research за октябрь 2020 года, 49% жителей страны смотрели в будущее с оптимизмом, а беспокойство испытывали 33%.
Телекомпания Formula заказала опрос в преддверии выборов в органы местного самоуправления, которые пройдут в Грузии 2 октября.
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