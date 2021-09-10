https://sputnik-georgia.ru/20210910/aktivisty-krasnoyarska-grozyat-aktsiey-esli-morgenshtern-provedet-v-ikh-gorode-kontsert-259469461.html

Активисты Красноярска грозят акцией, если Моргенштерн проведет в их городе концерт

Активисты Красноярска грозят акцией, если Моргенштерн проведет в их городе концерт

Моргенштерн, похоже, ввязался со своим концертом в Красноярке в серьезную проблему 10.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-10T07:09+0400

2021-09-10T07:09+0400

2021-09-10T07:09+0400

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Активисты из Красноярска и депутаты потребовали отменить концерт рэпера Моргенштерна, который должен выступить в их городе 26 сентября.Депутат Вячеслав Дюков обратился к властям с просьбой запретить концерт Моргенштерна. Более того, активисты намерены выйти с пикетом, если мероприятие состоится.Стоит отметить, что депутат и ранее высказывался по поводу нецензурный треков рэпера. Однажды он даже зачитал пару строк из одной из песен Моргенштерна во время очередной сессии городского совета.Тогда Дюков подчеркнул, что сделает все, чтобы концерт не состоялся.С предложением запретить концерт Моргенштерна в Красноярске к депутату обратились возмущенные активисты. Среди них один из первых тревогу забил многодетный житель города, который написал заявление в полицию, прокуратуру, а также мэру Сергею Еремину с просьбой не допустить выступления популярного исполнителя. Он заявил, что Моргенштерн пропагандирует наркотики и использует ненормативную лексику.Читайте также:

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