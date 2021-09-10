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Активисты Красноярска грозят акцией, если Моргенштерн проведет в их городе концерт
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Моргенштерн, похоже, ввязался со своим концертом в Красноярке в серьезную проблему
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Активисты из Красноярска и депутаты потребовали отменить концерт рэпера Моргенштерна, который должен выступить в их городе 26 сентября.
Депутат Вячеслав Дюков обратился к властям с просьбой запретить концерт Моргенштерна. Более того, активисты намерены выйти с пикетом, если мероприятие состоится.
"В каждой песне Моргенштерна, простите, обращение к женщине не иначе как "сука", и к этому прилагаются такие глаголы, что вслух не скажешь. Я тогда простой вопрос всем задаю, особенно женщинам, которые пишут в его защиту: а вы как относитесь к тому, что всех вас называют вот так?" – поинтересовался Дюков.
Стоит отметить, что депутат и ранее высказывался по поводу нецензурный треков рэпера. Однажды он даже зачитал пару строк из одной из песен Моргенштерна во время очередной сессии городского совета.
Тогда Дюков подчеркнул, что сделает все, чтобы концерт не состоялся.
С предложением запретить концерт Моргенштерна в Красноярске к депутату обратились возмущенные активисты. Среди них один из первых тревогу забил многодетный житель города, который написал заявление в полицию, прокуратуру, а также мэру Сергею Еремину с просьбой не допустить выступления популярного исполнителя. Он заявил, что Моргенштерн пропагандирует наркотики и использует ненормативную лексику.
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