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Местные выборы в Грузии 2021
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В Грузии создали народное движение для возвращения Саакашвили на родину
В Грузии создали народное движение для возвращения Саакашвили на родину
Экс-президент Грузии в очередной раз пообещал, что вернется на родину к местным выборам 10.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-10T15:57+0400
2021-09-10T17:25+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
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михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Председатель оппозиционной партии "Закон и справедливость", депутат парламента Грузии Тако Чарквиани основала Всеобщее народное движения для возвращения экс-президента Михаил Саакашвили на родину.О своем намерении вернуться в Грузию к выборам, которые пройдут в стране 2 октября, Саакашвили сообщил в понедельник в видеообращении в Facebook. По словам бывшего главы государства, он не боится ареста и намерен положить конец "хождению по одному и тому же кругу реванша".Какие партии и политики в Грузии наиболее популярны – опрос Edison Research&gt;&gt;Инициативу Чарквиани оценили в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия"."Очередная истерическая выходка. Никакой другой оценки этому нет. Когда сегодня какая-то политическая фигура еще пытается основать организацию, которая поддержит Михаила Саакашвили, человека, с которым связано множество уголовных дел, многие политические или иные ошибка, думает о его возвращении во время предвыборной кампании, это уже признак поражения на выборах 2 октября", – заявил член "Грузинской мечты", депутат парламента Георгий Амилахвари.В правящей партии "Грузинская мечта" заявляют, что как только Саакашвили ступит на грузинскую землю, он будет арестован и посажен в тюрьму. По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, Михаилу Саакашвили будет "комфортно в грузинской тюрьме с коллекцией галстуков".В августе 2008 года, во время "пятидневной войны", кадры, на которых тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили, разговаривая по телефону, нервно жует галстук, обошли весь мир и были предметом бурного обсуждения в социальных сетях.Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.Читайте также:Саакашвили обещает вернуться в Грузию – на этот раз любой ценойГрузинская тюрьма или украинская свобода – что лучше для Саакашвили?Прилетит или нет? Реакция правящей партии и оппозиции на заявление СаакашвилиПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, выборы

В Грузии создали народное движение для возвращения Саакашвили на родину

15:57 10.09.2021 (обновлено: 17:25 10.09.2021)
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© AP Photo / Efrem LukatskyМихаил Саакашвили со своими сторонниками, архивное фото
Михаил Саакашвили со своими сторонниками, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 10.09.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Экс-президент Грузии в очередной раз пообещал, что вернется на родину к местным выборам
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Председатель оппозиционной партии "Закон и справедливость", депутат парламента Грузии Тако Чарквиани основала Всеобщее народное движения для возвращения экс-президента Михаил Саакашвили на родину.
© Facebook / Law and Justice Тако Чарквиани
Тако Чарквиани - Sputnik Грузия, 1920, 10.09.2021
Тако Чарквиани
© Facebook / Law and Justice
О своем намерении вернуться в Грузию к выборам, которые пройдут в стране 2 октября, Саакашвили сообщил в понедельник в видеообращении в Facebook. По словам бывшего главы государства, он не боится ареста и намерен положить конец "хождению по одному и тому же кругу реванша".
Какие партии и политики в Грузии наиболее популярны – опрос Edison Research>>

"Приходит коалиционное правительство, и он (Саакашвили) должен вернуться мирно. Политическое преследование Михаила Саакашвили должно прекратиться. Ему должны вернуть гражданство, которого лишили несправедливо. Давайте дадим ему возможность работать. Он блестящий реформатор, он уже доказал это", – заявила Чарквиани на брифинге.

Инициативу Чарквиани оценили в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
"Очередная истерическая выходка. Никакой другой оценки этому нет. Когда сегодня какая-то политическая фигура еще пытается основать организацию, которая поддержит Михаила Саакашвили, человека, с которым связано множество уголовных дел, многие политические или иные ошибка, думает о его возвращении во время предвыборной кампании, это уже признак поражения на выборах 2 октября", – заявил член "Грузинской мечты", депутат парламента Георгий Амилахвари.
В правящей партии "Грузинская мечта" заявляют, что как только Саакашвили ступит на грузинскую землю, он будет арестован и посажен в тюрьму. По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, Михаилу Саакашвили будет "комфортно в грузинской тюрьме с коллекцией галстуков".
В августе 2008 года, во время "пятидневной войны", кадры, на которых тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили, разговаривая по телефону, нервно жует галстук, обошли весь мир и были предметом бурного обсуждения в социальных сетях.
Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Укра
ины.

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