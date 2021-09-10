https://sputnik-georgia.ru/20210910/v-gruzii-sozdali-narodnoe-dvizheniya-dlya-vozvrascheniya-saakashvili-na-rodinu-259499802.html

В Грузии создали народное движение для возвращения Саакашвили на родину

В Грузии создали народное движение для возвращения Саакашвили на родину

Экс-президент Грузии в очередной раз пообещал, что вернется на родину к местным выборам 10.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-10T15:57+0400

2021-09-10T15:57+0400

2021-09-10T17:25+0400

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Председатель оппозиционной партии "Закон и справедливость", депутат парламента Грузии Тако Чарквиани основала Всеобщее народное движения для возвращения экс-президента Михаил Саакашвили на родину.О своем намерении вернуться в Грузию к выборам, которые пройдут в стране 2 октября, Саакашвили сообщил в понедельник в видеообращении в Facebook. По словам бывшего главы государства, он не боится ареста и намерен положить конец "хождению по одному и тому же кругу реванша".Какие партии и политики в Грузии наиболее популярны – опрос Edison Research>>Инициативу Чарквиани оценили в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия"."Очередная истерическая выходка. Никакой другой оценки этому нет. Когда сегодня какая-то политическая фигура еще пытается основать организацию, которая поддержит Михаила Саакашвили, человека, с которым связано множество уголовных дел, многие политические или иные ошибка, думает о его возвращении во время предвыборной кампании, это уже признак поражения на выборах 2 октября", – заявил член "Грузинской мечты", депутат парламента Георгий Амилахвари.В правящей партии "Грузинская мечта" заявляют, что как только Саакашвили ступит на грузинскую землю, он будет арестован и посажен в тюрьму. По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, Михаилу Саакашвили будет "комфортно в грузинской тюрьме с коллекцией галстуков".В августе 2008 года, во время "пятидневной войны", кадры, на которых тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили, разговаривая по телефону, нервно жует галстук, обошли весь мир и были предметом бурного обсуждения в социальных сетях.Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.Читайте также:Саакашвили обещает вернуться в Грузию – на этот раз любой ценойГрузинская тюрьма или украинская свобода – что лучше для Саакашвили?Прилетит или нет? Реакция правящей партии и оппозиции на заявление СаакашвилиПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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