https://sputnik-georgia.ru/20210910/kakie-partii-i-politiki-v-gruzii-naibolee-populyarny--opros-edison-research-259488087.html

Какие партии и политики в Грузии наиболее популярны – опрос Edison Research

Какие партии и политики в Грузии наиболее популярны – опрос Edison Research

В рейтинге партий на первом месте по-прежнему правящая партия "Грузинская мечта" – за нее готовы проголосовать 33% респондентов 10.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-10T11:16+0400

2021-09-10T11:16+0400

2021-09-10T11:33+0400

местные выборы в грузии 2021

политика

новости

грузия

опрос

местные выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/05/259327886_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_171fe0ea97956e9b6e7025bce7d35e78.jpg

ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" лидирует в рейтинге политических партий - большая часть опрошенных готова проголосовать за нее.Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Edison Research, проведенного по заказу ТВ Formula в период с 13 августа по 5 сентября.Демократия Грузии под угрозой? NDI распространил заявление перед выборами>>На вопрос "За какую партию вы бы проголосовали на выборах в органы местной власти, если бы они проводились завтра?" 33% опрошенных назвали "Грузинскую мечту".За самую крупную оппозиционную партию "Единое национальное движение" готовы проголосовать 25%. На третьем месте в рейтинге – партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии", которую готовы поддержать 10% опрошенных.Рейтинги остальных партий выглядят следующим образом:* Лейбористская партия – 6%;* Гирчи – больше свободы – 4%;* Лело для Грузии – 3%;* Анна Долидзе – Для народа – 3%;* Альянс патриотов – 3%;* Третья сила – Стратегия Агмашенебели – 2%;* Европейская Грузия – движение за свободу – 2%;* Новый политический центр – Гирчи – 2%;* Леван Васадзе – ЭРИ – 2%;* Дроа – Элене Хоштария – 1%* Граждане – 2%;* Единая Грузия – демократическое движение – 1%.* Другие партии – 2%.Рейтинг политиковПомимо рейтинга партий опрос также выявил самых популярных грузинских политиков. В тройку лидеров вошли основные конкуренты на пост мэра Тбилиси на предстоящих местных выборах.Согласно результатам опроса, 55% жителей страны дают "позитивную" оценку экс-премьеру Георгию Гахария и действующему мэру Кахи Каладзе. У кандидата от ЕНД Ники Мелия 46% почитателей.Этих же политиков "негативно" оценивают: Гахария – 45%, Каладзе – 45%, Мелия – 54% опрошенных.Рейтинг остальных политиков выглядит следующим образом:Давид Бакрадзе – 46% (негативно – 54%)Анна Долидзе – 45% (негативно – 55%)Ираклий Гарибашвили – 42% (негативно – 58%)Михаил Саакашвили – 39% (негативно – 61%)Бидзина Иванишвили – 39% (негативно – 61%)Георгий Вашадзе – 37% (негативно – 63%)Элене Хоштария – 36% (негативно – 64%)Шалва Нателашвили – 36% (негативно – 64%)Ираклий Кобахидзе – 34% (негативно – 66%)Хатия Деканоидзе – 33% (негативно – 67%)Арчил Талаквадзе – 33%(негативно – 67%)Анна Нацвлишвили – 32% (негативно – 68%)Давид Усупашвили – 32% (негативно – 68%)Саломе Зурабишвили – 32% (негативно – 68%)Александр Элисашвили – 31% (негативно – 69%)Каха Кучава – 30% (негативно – 70%)Бадри Джапаридзе – 28% (негативно – 72%)Зураб (Гирчи) Джапаридзе – 27% (негативно – 73%)Мамука Хазарадзе – 27% (негативно – 73%)Саломе Самадашвили – 26% (негативно – 74%)Нино Бурджанадзе – 24% (негативно – 76%)Ирма Инашвили – 24% (негативно – 76%)Гига Бокерия – 22% (негативно – 78%).Выборы в ГрузииСогласно результатам опроса Edison Research, 92% жителей страны готовы принять участия в выборах в органы местного самоуправления. Голоса опрошенных распределились так: в выборах "действительно собираются" участвовать – 73%, а 19% говорят, что "наверное примут" участие. Не собираются участвовать в выборах 4% опрошенных, столько же говорят, что "наверно не будут".В тоже время 51% опрошенных хочет проведения внеочередных парламентские выборов. Против – 38% респондентов.Как проводился опросТелекомпания Formula заказала опрос в преддверии выборов в органы местного самоуправления, которые пройдут в Грузии 2 октября.Методом случайного отбора было проинтервьюировано 1 500 респондентов старше 18 лет. Опрос проводился с 13 августа по 5 сентября. Погрешность составляет +/- 3%.Читайте также:Развивается ли Грузия в правильном направлении – опрос Edison ResearchВыборы в Грузии 2021: НПО создали альтернативную избирательную комиссиюНаркотест для кандидатов в мэры Тбилиси: мнения разделилисьПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210907/bitva-za-tbilisi-ili-vybory-vo-vremya-chumy-259377452.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, опрос, местные выборы