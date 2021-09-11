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Глава Башкирии рассказал, что думает о Моргенштерне

Глава Башкирии рассказал, что думает о Моргенштерне

Алишер Моргенштерн все чаще становится объектом критики у чиновников и политиков страны 11.09.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Глава Башкирии Радий Хабиров сказал о рэпере Моргенштерне, что некоторые поступки исполнителя кажутся ему недопустимыми, однако артиста есть и за что похвалить.Своим мнением о личности рэпера Радий Хабиров поделился на пресс-конференции в ЦУРе, отметив, что артиста он не слушает.Стоит отметить, что среди политических деятелей Моргенштерн часто вызывает недоумение. К примеру, депутат Вячеслав Дюков обратился к властям с просьбой запретить концерт Моргенштерна. Ранее он заявлял, что сделает все, чтобы концерт рэпера не состоялся в Красноярске.Читайте также:

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уфа, башкирия, моргенштерн, российский шоу-бизнес