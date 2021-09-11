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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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Глава Башкирии рассказал, что думает о Моргенштерне
Глава Башкирии рассказал, что думает о Моргенштерне
Алишер Моргенштерн все чаще становится объектом критики у чиновников и политиков страны 11.09.2021, Sputnik Грузия
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шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Глава Башкирии Радий Хабиров сказал о рэпере Моргенштерне, что некоторые поступки исполнителя кажутся ему недопустимыми, однако артиста есть и за что похвалить.Своим мнением о личности рэпера Радий Хабиров поделился на пресс-конференции в ЦУРе, отметив, что артиста он не слушает.Стоит отметить, что среди политических деятелей Моргенштерн часто вызывает недоумение. К примеру, депутат Вячеслав Дюков обратился к властям с просьбой запретить концерт Моргенштерна. Ранее он заявлял, что сделает все, чтобы концерт рэпера не состоялся в Красноярске.Читайте также:
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Глава Башкирии рассказал, что думает о Моргенштерне

07:11 11.09.2021
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© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкМоргенштерн на премии МУЗ-ТВ 20/21. "Начало света"
Моргенштерн на премии МУЗ-ТВ 20/21. Начало света - Sputnik Грузия, 1920, 11.09.2021
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
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Алишер Моргенштерн все чаще становится объектом критики у чиновников и политиков страны
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Глава Башкирии Радий Хабиров сказал о рэпере Моргенштерне, что некоторые поступки исполнителя кажутся ему недопустимыми, однако артиста есть и за что похвалить.
Своим мнением о личности рэпера Радий Хабиров поделился на пресс-конференции в ЦУРе, отметив, что артиста он не слушает.

"Столько шума и гама вокруг его имени. Не моя тематика. Но вряд ли нынешние подростки слушают то, что слушаю я – Юрия Антонова, к примеру. Какое-то у нас часто возникает самоистязание, а Алишер часто говорит об Уфе хорошо. В некотором смысле он такой амбассадор Уфы. Некоторые поступки его мне кажутся недопустимыми. Ну, это болезни молодости", – сказал Хабиров.

Стоит отметить, что среди политических деятелей Моргенштерн часто вызывает недоумение. К примеру, депутат Вячеслав Дюков обратился к властям с просьбой запретить концерт Моргенштерна. Ранее он заявлял, что сделает все, чтобы концерт рэпера не состоялся в Красноярске.
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