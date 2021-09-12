https://sputnik-georgia.ru/20210912/mne-ne-nuzhen-piar-ili-ego-dengi-obyavilsya-brat-repera-morgenshterna-259498451.html

"Мне не нужен пиар или его деньги": объявился брат рэпера Моргенштерна

"Мне не нужен пиар или его деньги": объявился брат рэпера Моргенштерна

Алишер в последнем интервью заявил, что хочет возобновить общение с братом, однако на связь звезда пока так и не вышел 12.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-12T07:10+0400

2021-09-12T07:10+0400

2021-09-12T07:10+0400

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Брат рэпера Моргенштерна Ролан Валеев рассказал журналистам, что нуждается только в общении, а не в славе и деньгах.Артист не один раз говорил в разных интервью, что отец в его воспитании практически не участвовал и имел другую семью, в которой родился еще один сын. Тагир Валеев скончался, когда Моргенштерну было 11 лет."Комсомольская правда" нашла брата музыканта Ролана Валеева и взяла у него интервью. О 19-летнем парне известно, что он учится и живет в Москве. Журналисты также отмечают, что Ролан не нуждается в тесте ДНК, ведь он очень похож на Алишера.По словам Ролана, он всегда знал о родстве с Алишером, в детстве они даже поддерживали общение, однако в какой-то момент оно прекратилось. Парень говорит, что общение оборвалось без всякого объяснения.Он также отметил, что пару лет назад пытался возобновить отношения, написал брату и тот ему ответил. Около года назад, когда Алишер Моргенштерн был в Уфе, Ролан предложил встретиться, однако Моргенштерн не захотел.Стоит отметить, что в недавнем интервью Дмитрию Гордону рэпер сказал: "Роланчик, увидимся". Однако, как говорит молодой человек, пока на связь он так и не вышел."Но я не так уж сильно из-за этой ситуации переживаю. Я хочу общаться с братом, да. Но я живу своей жизнью и ни на что не жалуюсь", – сказал младший Валеев.Читайте также:

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