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"Мне не нужен пиар или его деньги": объявился брат рэпера Моргенштерна
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Алишер в последнем интервью заявил, что хочет возобновить общение с братом, однако на связь звезда пока так и не вышел
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Брат рэпера Моргенштерна Ролан Валеев рассказал журналистам, что нуждается только в общении, а не в славе и деньгах.
Артист не один раз говорил в разных интервью, что отец в его воспитании практически не участвовал и имел другую семью, в которой родился еще один сын. Тагир Валеев скончался, когда Моргенштерну было 11 лет.
"Комсомольская правда" нашла брата музыканта Ролана Валеева и взяла у него интервью. О 19-летнем парне известно, что он учится и живет в Москве. Журналисты также отмечают, что Ролан не нуждается в тесте ДНК, ведь он очень похож на Алишера.
По словам Ролана, он всегда знал о родстве с Алишером, в детстве они даже поддерживали общение, однако в какой-то момент оно прекратилось. Парень говорит, что общение оборвалось без всякого объяснения.
"Мне его популярность совершенно не интересна. Мне не нужен пиар или его деньги. Нужен только старший брат", – признается Ролан.
Он также отметил, что пару лет назад пытался возобновить отношения, написал брату и тот ему ответил. Около года назад, когда Алишер Моргенштерн был в Уфе, Ролан предложил встретиться, однако Моргенштерн не захотел.
Стоит отметить, что в недавнем интервью Дмитрию Гордону рэпер сказал: "Роланчик, увидимся". Однако, как говорит молодой человек, пока на связь он так и не вышел.
"Но я не так уж сильно из-за этой ситуации переживаю. Я хочу общаться с братом, да. Но я живу своей жизнью и ни на что не жалуюсь", – сказал младший Валеев.
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