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Бритни Спирс выходит замуж
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© AFP / VALERIE MACONБритни Спирс
© AFP / VALERIE MACON
Похоже, все серьезно - певица показала обручальное кольцо с бриллиантом
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Американская поп-звезда Бритни Спирс выходит замуж - похоже, 39-летняя певица и 27-летний бойфренд Сэм Асгари готовы создать семью.
Возлюбленные, которые завели роман на съемках музыкального клипа Спирс Slumber Party в 2016 году, объявили о своей помолвке почти после пяти лет знакомства.
Бритни Спирс лично продемонстрировала кольцо с бриллиантом, выложив короткое видео в Instagram. "Черт возьми, я не могу в это поверить", - написала знаменитость.
Новость о будущей свадьбе в интервью с People официально подтвердил менеджер Асгари Брэндон Коэн. По его словам, кольцо Спирс было эксклюзивно разработано ювелиром из Нью-Йорка Романом Малаевым.
Последнее время Бритни было очень непросто - много лет звезда буквально боролась за свою личную свободу, ведь отец и опекун Бритни Джейми Спирс категорически запрещал ей выходить замуж и даже рожать детей. Но теперь, когда Спирс-старший после длительных судебных разбирательств добровольно складывает с себя обязанности опекуна, Бритни наконец-то может сама распоряжаться своей личной жизнью.
За плечами у Спирс уже есть два брака - с другом детства Джейсонон Александром и с Кевином Федерлайном, от которого она родила двоих сыновей.
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