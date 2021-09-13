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https://sputnik-georgia.ru/20210913/pevitsa-maksim-pokazala-shramy-i-rasskazala-o-videniyakh-v-kome-259556397.html
Певица МакSим показала шрамы и рассказала о видениях в коме
Певица МакSим показала шрамы и рассказала о видениях в коме
Звезда стала гостьей ютуб-шоу Ксении Собчак и поделилась своими воспоминаниями о том, как победила пневмонию несмотря на ужасные прогнозы 13.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-13T16:21+0400
2021-09-13T16:27+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ксения собчак
макsим
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Российская певица МакSим стала гостьей нового выпуска передачи ведущей Ксении Собчак - звезда показала свои шрамы и рассказала о том, что чувствовала в коме. Певица МакSим, за здоровье которой переживала вся Россия, неожиданно вышла из комы. После этого звезду обвинили в пиар-ходе. Многие не поверили, что звезда и правда болела и находилась между жизнью и смертью. Тогда певица решила рассказать правду на шоу "Острожно, Собчак". В ходе интервью похудевшая МакSим показала шрамы от трубок аппаратов ИВЛ и ЭКМО - девять рубцов остались на теле знаменитости. Также она призналась, что в начале болезни не подозревала, что вскоре будет бороться за свою жизнь. По словам певицы, находясь в искусственной коме, она поняла, что другой мир и правда существует, но не побоялась пойти навстречу смерти. В какой-то момент Марина услышала голос своего батюшки, который объяснил, что пока ей закрыта дорога на небеса. "Когда я пришла в себя, мне сказали, что у меня дважды останавливалось сердце. Может об этом и нельзя говорить", - рассказала артистка, а также напомнила, что ее не причащали из-за давнего греха.Также певица призналась, что в 2020-м году упала с лошади и сломала два позвонка. Все трудности с нею проходил ее любимый человек, которого звезда до сих пор скрывает от общественности. Читайте также:
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ксения собчак, макsим , российский шоу-бизнес

Певица МакSим показала шрамы и рассказала о видениях в коме

16:21 13.09.2021 (обновлено: 16:27 13.09.2021)
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© photo: borodylia / InstagramКсения Бородина высказалась о состоянии певицы МакSим
Ксения Бородина высказалась о состоянии певицы МакSим - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2021
© photo: borodylia / Instagram
Звезда стала гостьей ютуб-шоу Ксении Собчак и поделилась своими воспоминаниями о том, как победила пневмонию несмотря на ужасные прогнозы
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Российская певица МакSим стала гостьей нового выпуска передачи ведущей Ксении Собчак - звезда показала свои шрамы и рассказала о том, что чувствовала в коме.
Певица МакSим, за здоровье которой переживала вся Россия, неожиданно вышла из комы. После этого звезду обвинили в пиар-ходе. Многие не поверили, что звезда и правда болела и находилась между жизнью и смертью. Тогда певица решила рассказать правду на шоу "Острожно, Собчак".
В ходе интервью похудевшая МакSим показала шрамы от трубок аппаратов ИВЛ и ЭКМО - девять рубцов остались на теле знаменитости. Также она призналась, что в начале болезни не подозревала, что вскоре будет бороться за свою жизнь.
По словам певицы, находясь в искусственной коме, она поняла, что другой мир и правда существует, но не побоялась пойти навстречу смерти. В какой-то момент Марина услышала голос своего батюшки, который объяснил, что пока ей закрыта дорога на небеса.
"Когда я пришла в себя, мне сказали, что у меня дважды останавливалось сердце. Может об этом и нельзя говорить", - рассказала артистка, а также напомнила, что ее не причащали из-за давнего греха.
Также певица призналась, что в 2020-м году упала с лошади и сломала два позвонка. Все трудности с нею проходил ее любимый человек, которого звезда до сих пор скрывает от общественности.
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