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Певица МакSим показала шрамы и рассказала о видениях в коме
16:21 13.09.2021 (обновлено: 16:27 13.09.2021)
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Звезда стала гостьей ютуб-шоу Ксении Собчак и поделилась своими воспоминаниями о том, как победила пневмонию несмотря на ужасные прогнозы
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Российская певица МакSим стала гостьей нового выпуска передачи ведущей Ксении Собчак - звезда показала свои шрамы и рассказала о том, что чувствовала в коме.
Певица МакSим, за здоровье которой переживала вся Россия, неожиданно вышла из комы. После этого звезду обвинили в пиар-ходе. Многие не поверили, что звезда и правда болела и находилась между жизнью и смертью. Тогда певица решила рассказать правду на шоу "Острожно, Собчак".
В ходе интервью похудевшая МакSим показала шрамы от трубок аппаратов ИВЛ и ЭКМО - девять рубцов остались на теле знаменитости. Также она призналась, что в начале болезни не подозревала, что вскоре будет бороться за свою жизнь.
По словам певицы, находясь в искусственной коме, она поняла, что другой мир и правда существует, но не побоялась пойти навстречу смерти. В какой-то момент Марина услышала голос своего батюшки, который объяснил, что пока ей закрыта дорога на небеса.
"Когда я пришла в себя, мне сказали, что у меня дважды останавливалось сердце. Может об этом и нельзя говорить", - рассказала артистка, а также напомнила, что ее не причащали из-за давнего греха.
Также певица призналась, что в 2020-м году упала с лошади и сломала два позвонка. Все трудности с нею проходил ее любимый человек, которого звезда до сих пор скрывает от общественности.
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