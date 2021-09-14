https://sputnik-georgia.ru/20210914/tak-vam-saakashvili-i-priekhal-vprochem-v-etot-raz-vse-obstoit-namnogo-serezney-259591275.html

Так вам Саакашвили и приехал!.. Впрочем, в этот раз все обстоит намного серьезней

Так вам Саакашвили и приехал!.. Впрочем, в этот раз все обстоит намного серьезней

Последние внезапные развороты в политическом спектре страны заставили прессу и политиков теряться в домыслах и выдвигать довольно неожиданные толкования... 14.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-14T18:23+0400

2021-09-14T18:23+0400

2021-09-14T18:23+0400

политика

грузия

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михаил саакашвили

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обзоры

единое нацдвижение

грузинская мечта

ираклий кобахидзе

георгий гахария

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Экс-президент снова – уже в 17-й раз – пообещал прибыть в Грузию ("Версия", 8-14.09)! Правда, по мнению ряда экспертов, политическая среда сегодня сильно изменилась, что дает прессе повод гадать: вынудят ли новые обстоятельства Михаила Саакашвили сдержать слово?Большинство журналистов и политологов давно не воспринимают заявления эксцентричного грузинского экс-политика всерьез. В его искренность, убежден Яго Хвичия, не верят даже в "Национальном движении". По словам оппозиционного депутата, никто из националов так и не отозвался на его предложение заключить пари – приедет Миша или нет ("Резонанси", 9.09).Тем не менее, в общем политическом контексте ответ на вопрос не столь однозначен."Я ареста не боюсь!"Сама по себе лихая фраза ("Ахали таоба", 7.09), как и обещание приезда, вызвали в прессе скептическую реакцию. Премьер Ираклий Гарибашвили даже не удержался, чтобы не съязвить: пусть приезжает – мы хорошо повеселимся ("Резонанси", 7.09)! Пока же экс-президент пребывает на безопасном расстоянии от грузинских правоохранителей. Однако эксперты не исключают, что на него может быть оказано давление – и с Запада, и с Севера, и с противостоящих полюсов внутри Грузии. Это обусловлено несколькими ставшими актуальными факторами.Нельзя исключить, что грозные заявления как раз ставят целью реанимировать двухполюсную модель, вызывающую все большее раздражение общественности. Если "Мечта" наберет меньше 40%, она сама пошлет самолет за Саакашвили, издевается "Ахали таоба" (8.09). Он играет в лотерею и льет воду на мельницу "Мечты", подозревает "Резонанси" (8.09). Добавим, однако, для сохранения прежнего предвыборного расклада обострение и в интересах "Нацдвижения".Впрочем, в данном случае оппозиция смотрит на вещи достаточно трезво. Предпосылкой приезда Саакашвили может стать смена власти, рассуждает политолог Ника Читадзе, но у него нет шансов ее поменять (8.09). Власть же в лице Ираклия Кобахидзе в привычном стиле поворачивает это заявления, чтобы потопить оппонента. Саакашвили мог бы приехать при Гахария, но не теперь, – категоричен председатель "Грузинской мечты" (8.09).Прилетит – его встретит больше противников, чем сторонников ("Резонанси", 7.09). А не появится и не даст себя арестовать – второй силой, оттеснив "Нацдвижение", станет Гахария ("Ахали таоба", 10.09). При этом важно не забывать еще об одном моменте, на который, цитируя Эльдара Шенгелая, ссылается эксперт Петре Мамрадзе: Миша от рождения кинорежиссер, он мыслит не словами и фразами, а картинками. И искренне верит в то, что говорит (10.09).Новый "тренд" от "Мечты"Оппозиция, похоже, отказалась от активной избирательной кампании, сославшись на пандемию и нехватку финансов. Они словно забыли о работе политика и о выходе в народ, справедливо высказал упрек эксперт Сосо Цинцадзе ("Ахали таоба", 7.09). "Мечта" же ухватилась и повторно обвинила оппонентов в том, что они готовятся не ко 2-му, а к 3 октября. То есть заведомо ведут себя предсказуемо и удобряют почву, чтобы оспорить результаты выборов и спровоцировать беспорядки ("Резонанси", 10.09).Между тем, правящая команда, как вдруг выяснилось, способна на самые неожиданные ходы. "Кидание" Запада кое-кто назвал даже новым трендом "Мечты" ("Резонанси", 9.09). Причем, несмотря на критику, тактика партии, похоже, достаточно хорошо продумана. Запад озаботил не столько отказ от очередной ссуды и "соглашения Мишеля", сколько желание грузинской власти принимать независимые решения. "Европарламентарий мне не начальник", – с восторгом выносит на первую полосу слова премьера Гарибашвили "Асавал-Дасавали" (6-12.09).Леворадикальные и провластные издания оценили позицию позитивно, хоть и с оговорками. "Что придает смелость "Грузинской мечте?" – спрашивает "Сакартвелос Республика" (9.09). И перечисляет: надежный избиратель, административный ресурс, усилившийся антизападный настрой населения, одобрение значительной части духовенства. "Грузия и мир" (8-14.09) добавляет, что общественность много лет призывала правительство к самостоятельным шагам.Тем не менее, авторы напоминают и о 30-миллиардном внешнем долге, который может привести к объявлению страны банкротом. Другие эксперты опасаются, как бы Грузия не отдалилась от демократических ценностей. Хатуна Лагазидзе обращает внимание, что в эти же дни появилось знаковое заявление главы российского МИД Сергея Лаврова ("Квирис палитра", 6-12.09). Общий смысл его сводится к тезису "давайте жить дружно", однако подспудно в нем содержится немало новых посылов по восстановлению отношений ("Грузия и мир").Директор Центра европейских исследований Каха Гоголашвили не исключает, что действия "Мечты" могут оказаться предвыборным трюком. Тогда после выборов партия попытается восстановить статус-кво с Евросоюзом ("Сакартвелос Республика", 9.09). Но в реакции Запада явно прослеживаются элементы шока и непоследовательности. Заявление посла США Келли Дегнан – Штаты учтут, что финансовой помощи Грузии не требуется – на дипломатическом языке означает прямую угрозу. И тут же военный комитет палаты представителей, словно вопреки ей, подчеркивает: Грузия для Америки – страна геополитического значения ("Резонанси", 9.09). А делегация конгрессменов приезжает с целью "изучить предвыборную обстановку" (7.09).Разочарование Запада не пройдет "Мечте" даром, пророчествует конституционист Леван Алапишвили ("Ахали таоба", 10.09). Но на кого еще опереться в регионе? Да и введение санкций за… отказ от помощи – нонсенс. Похоже, правящая команда на этот раз обратилась к услугам виртуозных консультантов. Западу после карабахской войны как воздух нужна стабильность в регионе, а главный оппонент власти "Нацдвижение" грозит революцией ("Резонанси", 9.09)…Есть ли шанс у Гахария?Единственной, как говорится, "мешающей подробностью" на грузинском политическом поле стала партия Георгия Гахария "За Грузию". Никого не поносит, никому не грозит, о переворотах не помышляет. И вообще, на фоне других ведет себя вполне цивильно. Наверняка к ней уже присматриваются и на Западе, и на Севере. При нынешнем раскладе это существенный фактор.Плюс – почти половина неопределившихся избирателей, которым давно приелись въевшиеся в телеэкран и не выполняющие своих обещаний политики. Некоторые не умеют сдерживать даже тон при обращении к людям. "Как выйдут на улицу, так и разойдутся назад по домам" – свежая грубость из арсенала Ираклия Кобахидзе (Резонанси", 8.09). Нельзя говорить с людьми так, как это делают Цулукиани и Кобахидзе, возмущается Давид Чичинадзе ("Ахали таоба", 8.09).Партия власти, по-видимому, кожей чует угрозу. Инициатива Кахи Каладзе о наркотесте для кандидатов в тбилисские мэры подозрительно совпала со всплывшими в Интернете кадрами, где Гахария якобы находится под действием наркотиков. Гедеван Попхадзе справедливо поинтересовался: как на доморощенном видео отличить наркотическое опьянение от неподсудного алкогольного? ("Резонанси", 9.09)? Поклонники монтажных трюков не осознают, что так обрекают себя, по выражению философа Зазы Пиралишвили, на политическую бездну. ("Квирис палитра")Разное15-летняя Мариам Мургвлиани – первая девушка в истории грузинского спорта, завоевавшая "золото" на первенстве Европы. Дебютировав в составе юношеской сборной по тяжелой атлетике, Мариам принесла команде 3 золотых медали. ("Квирис палитра")В Дманисском районе у села Орозмани установлен еще один очаг распространения хоминидов за пределами Африканского континента. Это значит, в нашей стране обнаружен новый доисторический объект мирового значения. ("Ахали таоба", 10.09)В Кварели совершена очередная попытка ограбить банк. И снова объектом посягательства стал филиал "Банка Грузии". Мотивы и подробности пока не афишируются, но прецедент настораживает. ("Резонанси", 10.09)Принято решение переименовать переулок Котэ Месхи в улицу имени уникального художника экрана и удивительного человека Сергея Параджанова. В этом квартале он вырос и навечно остался его всеобщим любимцем. ("Ахали таоба", 10.09)Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20210914/v-gruzii-podschityvayut-skolko-chelovek-zhdet-vozvrascheniya-saakashvili-na-rodinu-259580448.html

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https://sputnik-georgia.ru/20210906/gakhariya-poshel-va-bank-kogo-zhe-gruziya-nadelit-statusom-stol-zhelannoy-tretey-sily-259362132.html

https://sputnik-georgia.ru/20210911/zakhvatchiku-banka-gruzii-v-kvareli-predyavili-obvinenie--muzhchina-raskayalsya-259518416.html

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политика, грузия, аналитика, михаил саакашвили, колумнисты, обзоры, единое нацдвижение, грузинская мечта, ираклий кобахидзе, георгий гахария, партия "для грузии"