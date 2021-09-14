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В Грузии подсчитывают, сколько человек ждет возвращения Саакашвили на родину
В Грузии подсчитывают, сколько человек ждет возвращения Саакашвили на родину
Движение в поддержку возвращения Саакашвили, созданное недавно в Грузии, уже насчитывает более 41 тысячи человек 14.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-14T13:12+0400
2021-09-14T13:12+0400
2021-09-14T13:19+0400
политика
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грузия
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. В организацию, которая создана для мирного возвращения экс-президента Грузии Михаил Саакашвили на родину, уже зарегистрировалась 41 тысяча человек, заявила председатель оппозиционной партии "Закон и справедливость", депутат парламента и инициатор движения Тако Чарквиани.О своем намерении вернуться в Грузию к выборам, которые пройдут в стране 2 октября, Саакашвили сообщил на прошлой неделе в видеообращении в Facebook. По словам бывшего главы государства, он не боится ареста и намерен положить конец "хождению по одному и тому же кругу реванша"."Грузию нужно спасать" – Саакашвили обратился к военнослужащим>>После этого Чарквиани объявила о создании "всеобщего народного движения" для возвращения Саакашвили на родину."Движение за мирное возвращение Саакашвили появилось недавно. В него могут зарегистрироваться все желающие", – заявила Чарквиани.Она отметила, что считает преследование политика подобного ранга, как Саакашвили, неправильным."Бывший президент, который, возможно, не проводил правовые реформы, но построил государство, должен иметь право на справедливый суд. Мы готовим письмо, которое будет передано западным институтам, дипломатическому корпусу, чтобы они знали о нашем движении, к которому присоединилось так много людей", – заявила Чарквиани.В правящей партии "Грузинская мечта" заявляют, что как только Саакашвили ступит на грузинскую землю, он будет арестован и посажен в тюрьму. Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили
В Грузии подсчитывают, сколько человек ждет возвращения Саакашвили на родину
13:12 14.09.2021 (обновлено: 13:19 14.09.2021)
Движение в поддержку возвращения Саакашвили, созданное недавно в Грузии, уже насчитывает более 41 тысячи человек
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. В организацию, которая создана для мирного возвращения экс-президента Грузии Михаил Саакашвили на родину, уже зарегистрировалась 41 тысяча человек, заявила председатель оппозиционной партии "Закон и справедливость", депутат парламента и инициатор движения Тако Чарквиани.
О своем намерении вернуться в Грузию к выборам, которые пройдут в стране 2 октября, Саакашвили сообщил на прошлой неделе в видеообращении в Facebook. По словам бывшего главы государства, он не боится ареста и намерен положить конец "хождению по одному и тому же кругу реванша".
После этого Чарквиани объявила о создании "всеобщего народного движения" для возвращения Саакашвили на родину.
"Движение за мирное возвращение Саакашвили появилось недавно. В него могут зарегистрироваться все желающие", – заявила Чарквиани.
Она отметила, что считает преследование политика подобного ранга, как Саакашвили, неправильным.
"Бывший президент, который, возможно, не проводил правовые реформы, но построил государство, должен иметь право на справедливый суд. Мы готовим письмо, которое будет передано западным институтам, дипломатическому корпусу, чтобы они знали о нашем движении, к которому присоединилось так много людей", – заявила Чарквиани.
В правящей партии "Грузинская мечта" заявляют, что как только Саакашвили ступит на грузинскую землю, он будет арестован и посажен в тюрьму.
Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.
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