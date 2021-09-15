https://sputnik-georgia.ru/20210915/sglaz-ili-shaurma-borodina-posle-travmy-popala-v-bolnitsu-s-otravleniem-259618290.html

Сглаз или шаурма? Бородина после травмы попала в больницу с отравлением

Сглаз или шаурма? Бородина после травмы попала в больницу с отравлением

Звезда "Дома-2" пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем. Экс-коллеге Ольги Бузовой потребовалась помощь врачей 15.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-15T17:23+0400

2021-09-15T17:23+0400

2021-09-15T17:23+0400

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ксения бородина

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Российская телеведущая Ксения Бородина посетовала на проблемы со здоровьем – звезда попала в больницу с отравлением и уверена, что в этом виноват сглаз. После развода с мужем Бородину начали преследовать неудачи – сначала звезда травмировала ногу, а после исчезла с радаров, взволновав фанатов. Теперь Ксения вышла на связь и описала все злоключения, свалившиеся на ее голову. Бородина рассказала в сторис Instagram, что после отравления попала в больницу – звезда слегла из-за сильного отравления. "В одну ночь оказалась в двух больницах. Сначала рентген колена, а потом с отравлением в другой больнице. Показала вам шаурму, кто-то меня сглазил. С четырех утра стало плохо, капельницы до 12 дня", – рассказала ведущая. В настоящий момент Бородина находится на домашнем лечении. Звезда призналась, что хочет отоспаться и восстановить силы и призвала фанатов беречь свое здоровье.Читайте также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ксения бородина, российский шоу-бизнес