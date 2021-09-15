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Сглаз или шаурма? Бородина после травмы попала в больницу с отравлением
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© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov / Перейти в фотобанкТелеведущая Ксения Бородина на церемонии вручения VII русской музыкальной премии телеканала "RU.TV"
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov/
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Российская телеведущая Ксения Бородина посетовала на проблемы со здоровьем – звезда попала в больницу с отравлением и уверена, что в этом виноват сглаз.
После развода с мужем Бородину начали преследовать неудачи – сначала звезда травмировала ногу, а после исчезла с радаров, взволновав фанатов. Теперь Ксения вышла на связь и описала все злоключения, свалившиеся на ее голову.
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкТелеведущая Ксения Бородина. Fashion’s Night Out 2014
Телеведущая Ксения Бородина. Fashion’s Night Out 2014
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov/
Бородина рассказала в сторис Instagram, что после отравления попала в больницу – звезда слегла из-за сильного отравления.
"В одну ночь оказалась в двух больницах. Сначала рентген колена, а потом с отравлением в другой больнице. Показала вам шаурму, кто-то меня сглазил. С четырех утра стало плохо, капельницы до 12 дня", – рассказала ведущая.
В настоящий момент Бородина находится на домашнем лечении. Звезда призналась, что хочет отоспаться и восстановить силы и призвала фанатов беречь свое здоровье.
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