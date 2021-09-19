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Беременная Нюша отдыхает во Франции с дочерью - фото

Беременная Нюша отдыхает во Франции с дочерью - фото

Французская кухня и знаменитые достопримечательности - Нюша знатно отдыхает в Париже с дочерью 19.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-19T12:02+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Российская певица Нюша, которая скоро станет мамой во второй раз, поделилась с подписчиками в Instagram новыми фотографиями с отдыха в Париже. Исполнительница совсем недавно отдыхала на Кипре. А сейчас в преддверии важного пополнения в семье проводит время в столице Франции со своей дочерью Симбой. 31-летняя Нюша и ее 41-летний муж Игорь Сивов находятся в приятном ожидании второго ребенка. И чтобы сделать это время еще более прекрасным, Нюша решила посвятить его путешествиям и отдыху. Певица уже побывала с двухлетней дочкой в Диснейленде, успела пошопиться, сфотографироваться на фоне местных достопримечательностей и оценить французскую кухню. Нюша сама активно участвует во всех развлечениях любимой Симбы, ест сладости, катается на аттракционах и в общем всячески веселится. Читайте также:

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нюша, российский шоу-бизнес