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Беременная Нюша отдыхает во Франции с дочерью - фото
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Французская кухня и знаменитые достопримечательности - Нюша знатно отдыхает в Париже с дочерью
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Российская певица Нюша, которая скоро станет мамой во второй раз, поделилась с подписчиками в Instagram новыми фотографиями с отдыха в Париже.
Исполнительница совсем недавно отдыхала на Кипре. А сейчас в преддверии важного пополнения в семье проводит время в столице Франции со своей дочерью Симбой.
31-летняя Нюша и ее 41-летний муж Игорь Сивов находятся в приятном ожидании второго ребенка. И чтобы сделать это время еще более прекрасным, Нюша решила посвятить его путешествиям и отдыху.
Певица уже побывала с двухлетней дочкой в Диснейленде, успела пошопиться, сфотографироваться на фоне местных достопримечательностей и оценить французскую кухню.
Нюша сама активно участвует во всех развлечениях любимой Симбы, ест сладости, катается на аттракционах и в общем всячески веселится.
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