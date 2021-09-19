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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210919/covid-statistika-v-gruzii-vse-o-koronaviruse-za-poslednie-sutki-259713101.html
COVID-статистика в Грузии: все о коронавирусе за последние сутки
COVID-статистика в Грузии: все о коронавирусе за последние сутки
Больше всего новых случаев заражения выявлено в столице, на втором месте - регион Имерети 19.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-19T13:21+0400
2021-09-19T13:21+0400
четвертая волна
новости
грузия
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали последние данные по коронавирусу в стране – за последние сутки сделано 22 920 тестов и выявлен 1 501 новый случай инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 595 264 случая инфицирования.На борьбу с коронавирусом Грузия получит дополнительно 5,4 млн долларов&gt;&gt;За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 954 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 559 996 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 43 пациента, а с начала пандемии – 8 541.Из 1 501 нового случая в Тбилиси зафиксировано 522.В регионах же ситуация следующая:На данный момент в Грузии 26 701 активный случай, из них 5 446 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 255 пациентов тяжелое, из них 330 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 225 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 20 030 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных зонах остаются 39 человек, а в самоизоляции – 21 501.Показатель инфицирования из общего числа протестированных: за сутки – 6,55%, за последние 14 дней – 7,19%, за последние семь дней – 6,89%.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

COVID-статистика в Грузии: все о коронавирусе за последние сутки

13:21 19.09.2021
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© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 19.09.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Больше всего новых случаев заражения выявлено в столице, на втором месте - регион Имерети
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали последние данные по коронавирусу в стране – за последние сутки сделано 22 920 тестов и выявлен 1 501 новый случай инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 595 264 случая инфицирования.
На борьбу с коронавирусом Грузия получит дополнительно 5,4 млн долларов>>
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 954 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 559 996 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 43 пациента, а с начала пандемии – 8 541.
Из 1 501 нового случая в Тбилиси зафиксировано 522.
В регионах же ситуация следующая:
Аджария - 101
Имерети - 226
Квемо Картли - 100
Шида Картли - 70
Гурия - 47
Самегрело - Земо Сванети - 181
Кахети - 186
Мцхета-Мтианети - 24
Самцхе-Джавахети - 31
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 13
На данный момент в Грузии 26 701 активный случай, из них 5 446 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 255 пациентов тяжелое, из них 330 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 225 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 20 030 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.
В карантинных зонах остаются 39 человек, а в самоизоляции – 21 501.
Показатель инфицирования из общего числа протестированных: за сутки – 6,55%, за последние 14 дней – 7,19%, за последние семь дней – 6,89%.
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