Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
COVID-статистика в Грузии: все о коронавирусе за последние сутки
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© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
© photo: Sputnik / Stringer
Больше всего новых случаев заражения выявлено в столице, на втором месте - регион Имерети
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали последние данные по коронавирусу в стране – за последние сутки сделано 22 920 тестов и выявлен 1 501 новый случай инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 595 264 случая инфицирования.
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 954 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 559 996 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 43 пациента, а с начала пандемии – 8 541.
Из 1 501 нового случая в Тбилиси зафиксировано 522.
В регионах же ситуация следующая:
Аджария - 101
Имерети - 226
Квемо Картли - 100
Шида Картли - 70
Гурия - 47
Самегрело - Земо Сванети - 181
Кахети - 186
Мцхета-Мтианети - 24
Самцхе-Джавахети - 31
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 13
На данный момент в Грузии 26 701 активный случай, из них 5 446 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 255 пациентов тяжелое, из них 330 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 225 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 20 030 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.
В карантинных зонах остаются 39 человек, а в самоизоляции – 21 501.
Показатель инфицирования из общего числа протестированных: за сутки – 6,55%, за последние 14 дней – 7,19%, за последние семь дней – 6,89%.
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