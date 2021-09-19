https://sputnik-georgia.ru/20210919/kane-uest-izmenyal-kim-kardashyan-s-izvestnoy-pevitsey---podrobnosti-259672910.html

Канье Уэст изменял Ким Кардашьян с известной певицей - подробности

Канье Уэст изменял Ким Кардашьян с известной певицей - подробности

Несмотря на то, что Канье Уэст и Ким Кардашьян уже расстались, в топе новостей таблоидов новые подробности об изменах рэпера 19.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-19T13:03+0400

2021-09-19T13:03+0400

2021-09-19T13:03+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

ким кардашьян

канье уэст

зарубежные звезды

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Приближенный к семье Кардашьян-Уэст источник в интервью The Sun сообщил, что Канье изменил Ким с певицей из списка топовых мировых знаменитостей и произошло это сразу после рождения их среднего сына Сейнта."Тогда Канье в основном жил в своей холостяцкой квартире в Голливуде, потому что она была ближе к его студии, и он не собирался возвращаться домой к Ким и новорожденному ребенку", - сказал инсайдер.Источник отметил, что это было тяжелое для пары время – Ким чувствовала себя не очень хорошо после родов: грудное вскармливание, лишний вес, упражнения и диеты. А Канье задерживался допоздна.Этот роман, как утверждается, сильно повлиял на Ким, ей было тяжело, так как она считала, что все это происходит из-за того, что она потеряла форму после родов."Она винила себя и поклялась "прийти в норму" быстрее, чем когда-либо", - цитирует The Sun слова инсайдера.Стоит отметить, что о многочисленных изменах Канье стало известно после выхода его песни Hurricane из нового альбома Donda.Читайте также:

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ким кардашьян, канье уэст, зарубежные звезды