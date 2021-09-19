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Канье Уэст изменял Ким Кардашьян с известной певицей - подробности
© AP Photo / Kevork DjansezianКанье Уэст
© AP Photo / Kevork Djansezian
Несмотря на то, что Канье Уэст и Ким Кардашьян уже расстались, в топе новостей таблоидов новые подробности об изменах рэпера
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Приближенный к семье Кардашьян-Уэст источник в интервью The Sun сообщил, что Канье изменил Ким с певицей из списка топовых мировых знаменитостей и произошло это сразу после рождения их среднего сына Сейнта.
"Тогда Канье в основном жил в своей холостяцкой квартире в Голливуде, потому что она была ближе к его студии, и он не собирался возвращаться домой к Ким и новорожденному ребенку", - сказал инсайдер.
© REUTERS / Danny Moloshok Ким Кардашьян и Канье Уэст на Оскар вечеринке Vanity Fair в Беверли-Хиллз во время 92-й церемонии вручения премии Оскар (9 февраля 2020). Лос-Анджелес
Ким Кардашьян и Канье Уэст на Оскар вечеринке Vanity Fair в Беверли-Хиллз во время 92-й церемонии вручения премии Оскар (9 февраля 2020). Лос-Анджелес
© REUTERS / Danny Moloshok
Источник отметил, что это было тяжелое для пары время – Ким чувствовала себя не очень хорошо после родов: грудное вскармливание, лишний вес, упражнения и диеты. А Канье задерживался допоздна.
Этот роман, как утверждается, сильно повлиял на Ким, ей было тяжело, так как она считала, что все это происходит из-за того, что она потеряла форму после родов.
"Она винила себя и поклялась "прийти в норму" быстрее, чем когда-либо", - цитирует The Sun слова инсайдера.
Стоит отметить, что о многочисленных изменах Канье стало известно после выхода его песни Hurricane из нового альбома Donda.
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