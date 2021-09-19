https://sputnik-georgia.ru/20210919/ya-za-nego-rada-darya-melnikova-ob-otnosheniyakh-s-arturom-smolyaninovym-posle-razvoda-259651109.html

"Я за него рада": Дарья Мельникова об отношениях с Артуром Смольяниновым после развода

"Я за него рада": Дарья Мельникова об отношениях с Артуром Смольяниновым после развода

Одна из самых интересных пар российского кинематографа распалась летом 2021 года, но сумела сохранить дружеские отношения 19.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-19T11:21+0400

2021-09-19T11:21+0400

2021-09-19T11:21+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Актриса Дарья Мельникова призналась, что с бывшим мужем – коллегой Артуром Смольяниновым, у нее прекрасные отношения.В интервью wmj.ru актриса также отметила, что с удовольствием следит за новыми актерскими работами экс-супруга."За карьерами друг друга мы, конечно же, следим. Мы никогда в семейной жизни и после нее ничего не репетировали друг с другом. Однако мы до сих пор можем что-либо обсудить, мы в прекрасных отношениях. Я вижу, что Артур делает удивительные вещи на экране, я за него очень рада", - сказала Мельникова.Стоит отметить, что и сама Мельникова сейчас вся в работе. На слуху у зрителей новый фильм с ее участием "Соври мне правду", где ее партнером стал Павел Прилучный. В картине есть и довольно откровенные сцены, которые вызвали ажиотаж у публики. Сама артистка дискомфорта по этому поводу не ощущает и доверяет партнеру по площадке.О разводе Дарьи Мельниковой и Артура Смольянинова стало известно в июне этого года. Бывшие супруги после восьми лет брака почти не давали громких интервью на эту тему. Теперь бывшая пара воспитывает двух сыновей - Артура и Марка.Читайте также:

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