https://sputnik-georgia.ru/20210920/krovavye-bannery-v-tbilisi-trebuyut-ikh-nemedlenno-zamenit-259752054.html

"Кровавые баннеры": в Тбилиси требуют их немедленно заменить

"Кровавые баннеры": в Тбилиси требуют их немедленно заменить

Замена баннера о вакцинации на любой другой контент будет иметь очень негативный эффект, когда тысячи людей заразятся коронавирусом, заявил главный эпидемиолог 20.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-20T22:03+0400

2021-09-20T22:03+0400

2021-09-20T22:31+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья призывает компанию "Алма", отвечающую за наружную рекламу, обеспечить немедленное восстановление баннеров с призывом вакцинации на наружных рекламных щитах, сказал руководитель Центра Амиран Гамкрелидзе.За несколько недель до выборов на месте баннеров с призывом к вакцинации в Тбилиси были размещены политические баннеры. Речь идет о баннерах, на которых изображены лидеры оппозиционных партий и телеканалов.Надпись на баннерах гласит: "Нет нацам! Нет злу! Нет предательству!" Появились они за несколько недель до выборов в органы местного самоуправления, которые пройдут 2 октября.Некоторые СМИ связывали этот факт с Национальным центром контроля заболеваний. Однако руководство Центра в воскресенье 19 сентября опровергло свою причастность к замене баннеров.Между тем, в компании Alma, которая размещает наружную рекламу в столице, заявляют, что не имеют никакого отношения к содержанию рекламного баннера. Как отмечено в заявлении компании, их роль ограничивается лишь тем, что они берут рекламный баннер от заказчика и размещают на принадлежащих компании билбордах.Председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили начал изучение этого вопроса.По словам Гамкрелидзе, Центр направил компании соответствующее письмо рекламной компании, в котором отмечено, что замена баннера о вакцинации на любой другой контент будет иметь очень негативный эффект, когда тысячи людей заразятся коронавирусом и десятки умрут.По его словам, процесс вакцинации в последние дни замедляется и любая замена баннера в поддержку вакцинации будет иметь отрицательный эффект.Он также подчеркнул, что согласно договору между компанией и Центром изменение расположения баннеров возможно только с предварительного согласия сторон, чего не произошло в данном конкретном случае.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210920/kto-stoit-za-razmescheniem-krovavykh-bannerov-v-tbilisi-259746021.html

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