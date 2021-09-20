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"Кровавые баннеры": в Тбилиси требуют их немедленно заменить
"Кровавые баннеры": в Тбилиси требуют их немедленно заменить
Замена баннера о вакцинации на любой другой контент будет иметь очень негативный эффект, когда тысячи людей заразятся коронавирусом, заявил главный эпидемиолог 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T22:03+0400
2021-09-20T22:31+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья призывает компанию "Алма", отвечающую за наружную рекламу, обеспечить немедленное восстановление баннеров с призывом вакцинации на наружных рекламных щитах, сказал руководитель Центра Амиран Гамкрелидзе.За несколько недель до выборов на месте баннеров с призывом к вакцинации в Тбилиси были размещены политические баннеры. Речь идет о баннерах, на которых изображены лидеры оппозиционных партий и телеканалов.Надпись на баннерах гласит: "Нет нацам! Нет злу! Нет предательству!" Появились они за несколько недель до выборов в органы местного самоуправления, которые пройдут 2 октября.Некоторые СМИ связывали этот факт с Национальным центром контроля заболеваний. Однако руководство Центра в воскресенье 19 сентября опровергло свою причастность к замене баннеров.Между тем, в компании Alma, которая размещает наружную рекламу в столице, заявляют, что не имеют никакого отношения к содержанию рекламного баннера. Как отмечено в заявлении компании, их роль ограничивается лишь тем, что они берут рекламный баннер от заказчика и размещают на принадлежащих компании билбордах.Председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили начал изучение этого вопроса.По словам Гамкрелидзе, Центр направил компании соответствующее письмо рекламной компании, в котором отмечено, что замена баннера о вакцинации на любой другой контент будет иметь очень негативный эффект, когда тысячи людей заразятся коронавирусом и десятки умрут.По его словам, процесс вакцинации в последние дни замедляется и любая замена баннера в поддержку вакцинации будет иметь отрицательный эффект.Он также подчеркнул, что согласно договору между компанией и Центром изменение расположения баннеров возможно только с предварительного согласия сторон, чего не произошло в данном конкретном случае.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210920/kto-stoit-za-razmescheniem-krovavykh-bannerov-v-tbilisi-259746021.html
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политика, новости, грузия, местные выборы, коронавирус covid-19

"Кровавые баннеры": в Тбилиси требуют их немедленно заменить

22:03 20.09.2021 (обновлено: 22:31 20.09.2021)
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© Sputnik / Alexander ImedashviliПредвыборный баннер против Григола Вашадзе и Михаила Саакашвили
Предвыборный баннер против Григола Вашадзе и Михаила Саакашвили - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Замена баннера о вакцинации на любой другой контент будет иметь очень негативный эффект, когда тысячи людей заразятся коронавирусом, заявил главный эпидемиолог
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья призывает компанию "Алма", отвечающую за наружную рекламу, обеспечить немедленное восстановление баннеров с призывом вакцинации на наружных рекламных щитах, сказал руководитель Центра Амиран Гамкрелидзе.
За несколько недель до выборов на месте баннеров с призывом к вакцинации в Тбилиси были размещены политические баннеры. Речь идет о баннерах, на которых изображены лидеры оппозиционных партий и телеканалов.
Надпись на баннерах гласит: "Нет нацам! Нет злу! Нет предательству!" Появились они за несколько недель до выборов в органы местного самоуправления, которые пройдут 2 октября.
Некоторые СМИ связывали этот факт с Национальным центром контроля заболеваний. Однако руководство Центра в воскресенье 19 сентября опровергло свою причастность к замене баннеров.
Между тем, в компании Alma, которая размещает наружную рекламу в столице, заявляют, что не имеют никакого отношения к содержанию рекламного баннера. Как отмечено в заявлении компании, их роль ограничивается лишь тем, что они берут рекламный баннер от заказчика и размещают на принадлежащих компании билбордах.
Председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили начал изучение этого вопроса.
Предвыборная агитация в Тбилиси - патрульная полиция на улицах города - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2021
Местные выборы в Грузии 2021
Кто стоит за размещением "кровавых баннеров" в Тбилиси?
Вчера, 18:19
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По словам Гамкрелидзе, Центр направил компании соответствующее письмо рекламной компании, в котором отмечено, что замена баннера о вакцинации на любой другой контент будет иметь очень негативный эффект, когда тысячи людей заразятся коронавирусом и десятки умрут.
"Сегодня мы официально написали Alma. Жизненно важно, чтобы население страны было вакцинировано как можно скорее, чтобы защитить свою жизнь и здоровье, поскольку единственный способ остановить пандемию коронавируса - это только всеобщая вакцинация", - заявил Гамкрелидзе.
По его словам, процесс вакцинации в последние дни замедляется и любая замена баннера в поддержку вакцинации будет иметь отрицательный эффект.
Он также подчеркнул, что согласно договору между компанией и Центром изменение расположения баннеров возможно только с предварительного согласия сторон, чего не произошло в данном конкретном случае.
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