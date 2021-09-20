https://sputnik-georgia.ru/20210920/krovavye-bannery-v-tbilisi-trebuyut-ikh-nemedlenno-zamenit-259752054.html
"Кровавые баннеры": в Тбилиси требуют их немедленно заменить
"Кровавые баннеры": в Тбилиси требуют их немедленно заменить
Замена баннера о вакцинации на любой другой контент будет иметь очень негативный эффект, когда тысячи людей заразятся коронавирусом, заявил главный эпидемиолог 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T22:03+0400
2021-09-20T22:03+0400
2021-09-20T22:31+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
новости
грузия
местные выборы
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24313/51/243135164_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_54f256875b3f24cbc09893542acda846.jpg
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья призывает компанию "Алма", отвечающую за наружную рекламу, обеспечить немедленное восстановление баннеров с призывом вакцинации на наружных рекламных щитах, сказал руководитель Центра Амиран Гамкрелидзе.За несколько недель до выборов на месте баннеров с призывом к вакцинации в Тбилиси были размещены политические баннеры. Речь идет о баннерах, на которых изображены лидеры оппозиционных партий и телеканалов.Надпись на баннерах гласит: "Нет нацам! Нет злу! Нет предательству!" Появились они за несколько недель до выборов в органы местного самоуправления, которые пройдут 2 октября.Некоторые СМИ связывали этот факт с Национальным центром контроля заболеваний. Однако руководство Центра в воскресенье 19 сентября опровергло свою причастность к замене баннеров.Между тем, в компании Alma, которая размещает наружную рекламу в столице, заявляют, что не имеют никакого отношения к содержанию рекламного баннера. Как отмечено в заявлении компании, их роль ограничивается лишь тем, что они берут рекламный баннер от заказчика и размещают на принадлежащих компании билбордах.Председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили начал изучение этого вопроса.По словам Гамкрелидзе, Центр направил компании соответствующее письмо рекламной компании, в котором отмечено, что замена баннера о вакцинации на любой другой контент будет иметь очень негативный эффект, когда тысячи людей заразятся коронавирусом и десятки умрут.По его словам, процесс вакцинации в последние дни замедляется и любая замена баннера в поддержку вакцинации будет иметь отрицательный эффект.Он также подчеркнул, что согласно договору между компанией и Центром изменение расположения баннеров возможно только с предварительного согласия сторон, чего не произошло в данном конкретном случае.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210920/kto-stoit-za-razmescheniem-krovavykh-bannerov-v-tbilisi-259746021.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24313/51/243135164_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_0dea476e1bcfde8690b29eff5bd31224.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, местные выборы, коронавирус covid-19
"Кровавые баннеры": в Тбилиси требуют их немедленно заменить
22:03 20.09.2021 (обновлено: 22:31 20.09.2021)
Замена баннера о вакцинации на любой другой контент будет иметь очень негативный эффект, когда тысячи людей заразятся коронавирусом, заявил главный эпидемиолог
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья призывает компанию "Алма", отвечающую за наружную рекламу, обеспечить немедленное восстановление баннеров с призывом вакцинации на наружных рекламных щитах, сказал руководитель Центра Амиран Гамкрелидзе.
За несколько недель до выборов на месте баннеров с призывом к вакцинации в Тбилиси были размещены политические баннеры. Речь идет о баннерах, на которых изображены лидеры оппозиционных партий и телеканалов.
Надпись на баннерах гласит: "Нет нацам! Нет злу! Нет предательству!" Появились они за несколько недель до выборов в органы местного самоуправления, которые пройдут 2 октября.
Некоторые СМИ связывали этот факт с Национальным центром контроля заболеваний. Однако руководство Центра в воскресенье 19 сентября опровергло свою причастность к замене баннеров.
Между тем, в компании Alma, которая размещает наружную рекламу в столице, заявляют, что не имеют никакого отношения к содержанию рекламного баннера. Как отмечено в заявлении компании, их роль ограничивается лишь тем, что они берут рекламный баннер от заказчика и размещают на принадлежащих компании билбордах.
Председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили начал изучение этого вопроса.
По словам Гамкрелидзе, Центр направил компании соответствующее письмо рекламной компании, в котором отмечено, что замена баннера о вакцинации на любой другой контент будет иметь очень негативный эффект, когда тысячи людей заразятся коронавирусом и десятки умрут.
"Сегодня мы официально написали Alma. Жизненно важно, чтобы население страны было вакцинировано как можно скорее, чтобы защитить свою жизнь и здоровье, поскольку единственный способ остановить пандемию коронавируса - это только всеобщая вакцинация", - заявил Гамкрелидзе.
По его словам, процесс вакцинации в последние дни замедляется и любая замена баннера в поддержку вакцинации будет иметь отрицательный эффект.
Он также подчеркнул, что согласно договору между компанией и Центром изменение расположения баннеров возможно только с предварительного согласия сторон, чего не произошло в данном конкретном случае.
Георгий Гахария сдал наркотест в Австрии и оказался в центре скандала
>>
Политика вместо вакцинации
: скандал с баннерами в Тбилиси набирает обороты>>
Новые парки, чистый воздух и управление отходами обещает Каладзе жителям
Тбилиси>>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.