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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
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Кто стоит за размещением "кровавых баннеров" в Тбилиси?
Кто стоит за размещением "кровавых баннеров" в Тбилиси?
Скандал с предвыборными баннерами в Тбилиси набирает обороты 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T18:19+0400
2021-09-20T18:29+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 20 cен — Sputnik. Председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили начал изучение вопроса в связи с размещением политических баннеров, которые появились на улицах Тбилиси 17 сентября, заявил глава юридического департамента ЦИК Грузии Георгий Сантуриани.Политика вместо вакцинации: скандал с баннерами в Тбилиси набирает обороты&gt;&gt;На прошлой неделе в Тбилиси были размещены политические баннеры с изображением лидера "Единого национального движения" Ники Мелия, лидера партии "Для Грузии" Георгия Гахария, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, гендиректора телеканала "Мтавари" Ники Гварамия, депутата парламента Губаза Саникидзе, председателя "Европейской Грузии" Гиги Бокерия, руководителя TV Pirveli Нодара Меладзе и лидера партии "Гирчи – Больше свободы" Зураба Джапаридзе.Надпись на баннерах гласит: "Нет нацам! Нет злу! Нет предательству!" Появились они за несколько недель до выборов в органы местного самоуправления, которые пройдут 2 октября.Размещение "кровавых баннеров" прокомментировал мэр Тбилиси Каха Каладзе, ответив на критику оппонентов."Они не могут указывать в мою сторону. Это обычная часть их грязной пиар-кампании, которую они проводят против меня, моей семьи, моей жены в течение всего этого времени… Есть конкретные люди, которые разместили эти баннеры, и можете обратиться к ним. Эти баннеры не имеют ко мне никакого отношения", - заявил Каладзе.Рекламный щит с надписью "Нет нацам, нет злу" впервые появился в Тбилиси накануне президентских выборов в ноябре 2018 года.Между тем, в компании Alma, которая размещает наружную рекламу в столице, заявляют, что не имеют никакого отношения к содержанию рекламного баннера. Как отмечено в заявлении компании, их роль ограничивается лишь тем, что они берут рекламный баннер от заказчика и размещают на принадлежащих компании билбордах.По данным СМИ, за размещением "кровавых баннеров" стоит грузинский бизнесмен, президент Бизнес-ассоциации Грузии Сосо Пхакадзе. Это человек, с чьим именем связаны компания Wissol Petroleum Georgia, сеть маркетов Smart, рестораны быстрого питания Wendy's.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, каха каладзе, местные выборы, выборы

Кто стоит за размещением "кровавых баннеров" в Тбилиси?

18:19 20.09.2021 (обновлено: 18:29 20.09.2021)
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© photo: Sputnik / Alex ShlamovПредвыборная реклама - баннер правящей партии "Грузинская мечта", Каха Каладзе
Предвыборная реклама - баннер правящей партии Грузинская мечта, Каха Каладзе - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Скандал с предвыборными баннерами в Тбилиси набирает обороты
ТБИЛИСИ, 20 cен — Sputnik. Председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили начал изучение вопроса в связи с размещением политических баннеров, которые появились на улицах Тбилиси 17 сентября, заявил глава юридического департамента ЦИК Грузии Георгий Сантуриани.
Политика вместо вакцинации: скандал с баннерами в Тбилиси набирает обороты>>
На прошлой неделе в Тбилиси были размещены политические баннеры с изображением лидера "Единого национального движения" Ники Мелия, лидера партии "Для Грузии" Георгия Гахария, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, гендиректора телеканала "Мтавари" Ники Гварамия, депутата парламента Губаза Саникидзе, председателя "Европейской Грузии" Гиги Бокерия, руководителя TV Pirveli Нодара Меладзе и лидера партии "Гирчи – Больше свободы" Зураба Джапаридзе.
Надпись на баннерах гласит: "Нет нацам! Нет злу! Нет предательству!" Появились они за несколько недель до выборов в органы местного самоуправления, которые пройдут 2 октября.

"В Центральную избирательную комиссию Грузии поданы две жалобы, которые касаются вопроса изучения размещенных на улицах Тбилиси баннеров 17 сентября. Председатель Центральной избирательной комиссии уже начал изучение, и в предусмотренный законом 10-дневный срок будет принято соответствующее решение", - заявил Сантуриани.

Размещение "кровавых баннеров" прокомментировал мэр Тбилиси Каха Каладзе, ответив на критику оппонентов.
"Они не могут указывать в мою сторону. Это обычная часть их грязной пиар-кампании, которую они проводят против меня, моей семьи, моей жены в течение всего этого времени… Есть конкретные люди, которые разместили эти баннеры, и можете обратиться к ним. Эти баннеры не имеют ко мне никакого отношения", - заявил Каладзе.
Рекламный щит с надписью "Нет нацам, нет злу" впервые появился в Тбилиси накануне президентских выборов в ноябре 2018 года.
Между тем, в компании Alma, которая размещает наружную рекламу в столице, заявляют, что не имеют никакого отношения к содержанию рекламного баннера. Как отмечено в заявлении компании, их роль ограничивается лишь тем, что они берут рекламный баннер от заказчика и размещают на принадлежащих компании билбордах.
По данным СМИ, за размещением "кровавых баннеров" стоит грузинский бизнесмен, президент Бизнес-ассоциации Грузии Сосо Пхакадзе. Это человек, с чьим именем связаны компания Wissol Petroleum Georgia, сеть маркетов Smart, рестораны быстрого питания Wendy's.
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