https://sputnik-georgia.ru/20210920/stanet-li-vaktsinatsiya-v-gruzii-obyazatelnoy-259737249.html

Станет ли вакцинация в Грузии обязательной?

Станет ли вакцинация в Грузии обязательной?

Минздрав Грузии пока не собирается переходить на новую модель вакцинации от коронавируса и делать ее обязательной 20.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-20T15:46+0400

2021-09-20T15:46+0400

2021-09-20T15:46+0400

четвертая волна

новости

грузия

вакцинация от коронавируса

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Вакцинация против коронавируса в Грузии пока остается добровольной, заявила журналистам глава министра здравоохранения Тамар Габуния."Вакцинация в стране пока добровольная, и каждый сам будет решать, делать прививку или нет. Другая модель пока не рассматривается", – заявила Габуния.В Грузии снизился темп вакцинации от коронавируса - эпидемиологи бьют тревогу>>Габуния также отметила, что по показателям вакцинации лидирует Тбилиси. В столице Грузии вакцинированы больше 60% взрослого населения. В целом, по оценке Габуния, темп вакцинации в стране снижен, а в некоторых районах он низкий. Крайне неудовлетворительный, по ее словам, показатель вакцинации среди лиц, входящих в группу риска.Замминистра подчеркнула, что для того, чтобы избежать пятой волны распространения коронавируса, к концу года в Грузии должно быть вакцинировано 80% взрослого населения. При существующем темпе к октябрю показатель вакцинации приблизится к 40-45%.К этому времени в Грузии сделано 1 655 040 прививок. За последние сутки – 7 720.Читайте также: Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19