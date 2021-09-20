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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210920/stanet-li-vaktsinatsiya-v-gruzii-obyazatelnoy-259737249.html
Станет ли вакцинация в Грузии обязательной?
Станет ли вакцинация в Грузии обязательной?
Минздрав Грузии пока не собирается переходить на новую модель вакцинации от коронавируса и делать ее обязательной 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T15:46+0400
2021-09-20T15:46+0400
четвертая волна
новости
грузия
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Вакцинация против коронавируса в Грузии пока остается добровольной, заявила журналистам глава министра здравоохранения Тамар Габуния."Вакцинация в стране пока добровольная, и каждый сам будет решать, делать прививку или нет. Другая модель пока не рассматривается", – заявила Габуния.В Грузии снизился темп вакцинации от коронавируса - эпидемиологи бьют тревогу&gt;&gt;Габуния также отметила, что по показателям вакцинации лидирует Тбилиси. В столице Грузии вакцинированы больше 60% взрослого населения. В целом, по оценке Габуния, темп вакцинации в стране снижен, а в некоторых районах он низкий. Крайне неудовлетворительный, по ее словам, показатель вакцинации среди лиц, входящих в группу риска.Замминистра подчеркнула, что для того, чтобы избежать пятой волны распространения коронавируса, к концу года в Грузии должно быть вакцинировано 80% взрослого населения. При существующем темпе к октябрю показатель вакцинации приблизится к 40-45%.К этому времени в Грузии сделано 1 655 040 прививок. За последние сутки – 7 720.Читайте также: Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Станет ли вакцинация в Грузии обязательной?

15:46 20.09.2021
667
© photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of AjaraЭпидемия коронавируса - вакцинация населения в Аджарии
Эпидемия коронавируса - вакцинация населения в Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2021
© photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
Минздрав Грузии пока не собирается переходить на новую модель вакцинации от коронавируса и делать ее обязательной
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Вакцинация против коронавируса в Грузии пока остается добровольной, заявила журналистам глава министра здравоохранения Тамар Габуния.
"Вакцинация в стране пока добровольная, и каждый сам будет решать, делать прививку или нет. Другая модель пока не рассматривается", – заявила Габуния.
В Грузии снизился темп вакцинации от коронавируса - эпидемиологи бьют тревогу>>
Габуния также отметила, что по показателям вакцинации лидирует Тбилиси. В столице Грузии вакцинированы больше 60% взрослого населения. В целом, по оценке Габуния, темп вакцинации в стране снижен, а в некоторых районах он низкий. Крайне неудовлетворительный, по ее словам, показатель вакцинации среди лиц, входящих в группу риска.
Замминистра подчеркнула, что для того, чтобы избежать пятой волны распространения коронавируса, к концу года в Грузии должно быть вакцинировано 80% взрослого населения. При существующем темпе к октябрю показатель вакцинации приблизится к 40-45%.
К этому времени в Грузии сделано 1 655 040 прививок. За последние сутки – 7 720.

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