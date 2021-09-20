Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
Станет ли вакцинация в Грузии обязательной?
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© photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of AjaraЭпидемия коронавируса - вакцинация населения в Аджарии
© photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
Минздрав Грузии пока не собирается переходить на новую модель вакцинации от коронавируса и делать ее обязательной
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Вакцинация против коронавируса в Грузии пока остается добровольной, заявила журналистам глава министра здравоохранения Тамар Габуния.
"Вакцинация в стране пока добровольная, и каждый сам будет решать, делать прививку или нет. Другая модель пока не рассматривается", – заявила Габуния.
Габуния также отметила, что по показателям вакцинации лидирует Тбилиси. В столице Грузии вакцинированы больше 60% взрослого населения. В целом, по оценке Габуния, темп вакцинации в стране снижен, а в некоторых районах он низкий. Крайне неудовлетворительный, по ее словам, показатель вакцинации среди лиц, входящих в группу риска.
Замминистра подчеркнула, что для того, чтобы избежать пятой волны распространения коронавируса, к концу года в Грузии должно быть вакцинировано 80% взрослого населения. При существующем темпе к октябрю показатель вакцинации приблизится к 40-45%.
К этому времени в Грузии сделано 1 655 040 прививок. За последние сутки – 7 720.
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