https://sputnik-georgia.ru/20210921/pochemu-zhiteli-gruzii-otkazyvayutsya-ot-vaktsinatsii-259765388.html

Почему жители Грузии отказываются от вакцинации?

Почему жители Грузии отказываются от вакцинации?

Эпидемиолог подчеркивает, что все вакцины абсолютно безопасны 21.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-21T14:19+0400

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Большая часть граждан Грузии отказывается от вакцинации против коронавируса из-за боязни побочных действий, возможного бесплодия, смерти или же мутационных изменений, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат"."Сакстат" опубликовал "Исследование влияния COVID-19 в реальном времени на благополучие семей и детей". Исследование показало, что 31,4% опрошенных не собираются делать вакцину.Станет ли вакцинация в Грузии обязательной?>>Специалисты разъясняют, что подобное отношение граждан к вакцинации связано с дефицитом информации.По словам эпидемиолога Хатуны Захашвили, многие исследования показали, что все вакцины абсолютно безопасны и теории об их вреде только мешают побороть пандемию.Согласно исследованию, 58,1% называют причиной воздержания от вакцинации возможные побочные эффекты, 37,5% – боятся бесплодия, смерти, 36,5% – считают, что вакцина создана быстро, является новой и недостаточно изученной, 17.9% – выражают недоверие к конкретным брендам вакцины, 8,5% опрошенных назвали причиной отказа от вакцинации проблемы со здоровьем, 7,5% – перенесли коронавирус и считают, что не должны прививаться, а для 1,0% – вакцинация противоречит их религиозным взглядам.По последним данным, в Грузии вакцину против коронавируса сделали 1 671 295 человек.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, сакстат, исследование, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19