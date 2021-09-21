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Польские журналисты знакомятся с туристическими маршрутами Грузии

Польские журналисты знакомятся с туристическими маршрутами Грузии

В рамках пресс-тура польские журналисты посетят Кахети, Тбилиси, Мцхету и Имерети 21.09.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Журналисты ведущих польских интернет-изданий и радиостанций знакомятся с достопримечательностями и туристическими маршрутами Грузии, сообщает Национальная администрация туризма.Польские журналисты в рамках пресс-тура, организованного администрацией туризма, посетят монастыри Алаверди, Греми, Бодбе, село Цинандали и другие туристические достопримечательности Кахети.Орнитологи со всего мира собрались в Грузии>>В рамках медиатура журналисты посетят также Тбилиси, Мцхету, Гелатский монастырь и пещеру Прометея (Кумистави) в Имерети.В польской делегации пять журналистов."Мы приехали, чтобы познакомиться с туристическим, кулинарным и винным потенциалом Грузии. Я представляю подкаст Польского радио, а также являюсь консультантом по виноделию и туризму в Польше, и работаю над поддержкой развития туризма в регионах", – сказал член делегации Бартош Вильчинский.Представители польских СМИ подготовят репортажи и статьи о грузинских винах, кулинарии и туристических направлениях Грузии.Доля туризма в экономике Грузии до пандемии коронавируса составляла порядка 10%.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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