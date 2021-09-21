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Польские журналисты знакомятся с туристическими маршрутами Грузии
Польские журналисты знакомятся с туристическими маршрутами Грузии
В рамках пресс-тура польские журналисты посетят Кахети, Тбилиси, Мцхету и Имерети 21.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-21T08:03+0400
2021-09-21T08:03+0400
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Журналисты ведущих польских интернет-изданий и радиостанций знакомятся с достопримечательностями и туристическими маршрутами Грузии, сообщает Национальная администрация туризма.Польские журналисты в рамках пресс-тура, организованного администрацией туризма, посетят монастыри Алаверди, Греми, Бодбе, село Цинандали и другие туристические достопримечательности Кахети.Орнитологи со всего мира собрались в Грузии>>В рамках медиатура журналисты посетят также Тбилиси, Мцхету, Гелатский монастырь и пещеру Прометея (Кумистави) в Имерети.В польской делегации пять журналистов."Мы приехали, чтобы познакомиться с туристическим, кулинарным и винным потенциалом Грузии. Я представляю подкаст Польского радио, а также являюсь консультантом по виноделию и туризму в Польше, и работаю над поддержкой развития туризма в регионах", – сказал член делегации Бартош Вильчинский.Представители польских СМИ подготовят репортажи и статьи о грузинских винах, кулинарии и туристических направлениях Грузии.Доля туризма в экономике Грузии до пандемии коронавируса составляла порядка 10%.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, туризм, польша
Польские журналисты знакомятся с туристическими маршрутами Грузии
В рамках пресс-тура польские журналисты посетят Кахети, Тбилиси, Мцхету и Имерети
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik.
Журналисты ведущих польских интернет-изданий и радиостанций знакомятся с достопримечательностями и туристическими маршрутами Грузии, сообщает
Национальная администрация туризма.
Польские журналисты в рамках пресс-тура, организованного администрацией туризма, посетят монастыри Алаверди, Греми, Бодбе, село Цинандали и другие туристические достопримечательности Кахети.
В рамках медиатура журналисты посетят также Тбилиси, Мцхету, Гелатский монастырь и пещеру Прометея (Кумистави) в Имерети.
"Сейчас мы принимаем представителей интернет-изданий из Польши. Один из веб-сайтов посещают около 10 миллионов человек в месяц, что позволит нам распространить наш туристический продукт и предложения среди широкой аудитории", – сказала и. о. главы Национальной администрации туризма Медея Джаниашвили.
В польской делегации пять журналистов.
"Мы приехали, чтобы познакомиться с туристическим, кулинарным и винным потенциалом Грузии. Я представляю подкаст Польского радио, а также являюсь консультантом по виноделию и туризму в Польше, и работаю над поддержкой развития туризма в регионах", – сказал член делегации Бартош Вильчинский.
Представители польских СМИ подготовят репортажи и статьи о грузинских винах, кулинарии и туристических направлениях Грузии.
Доля туризма в экономике Грузии до пандемии коронавируса составляла порядка 10%.
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