https://sputnik-georgia.ru/20210921/skandal-s-bannerami-v-gruzii-reklamnaya-kompaniya-otvetila-epidemiologam-259774928.html

Скандал с баннерами в Грузии: рекламная компания ответила эпидемиологам

Скандал с баннерами в Грузии: рекламная компания ответила эпидемиологам

В компании пояснили, мониторы и рекламные щиты были переданы Национальному центру бесплатно 21.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-21T18:49+0400

2021-09-21T18:49+0400

2021-09-21T18:49+0400

местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Рекламная компания Alma объяснила, почему баннеры с призывом к вакцинации от коронавируса в Грузии были заменены на политические.Накануне Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья обратился в компанию Alma, отвечающую за наружную рекламу, чтобы та немедленно вернула баннеры с призывом к вакцинации.Заказчик "кровавых баннеров" в городах Грузии объяснил свои мотивы>>По словам руководства компании, рекламные щиты были безвозмездно переданы Национальному центру для проведения кампании вакцинации. В компании поясняют, что Центр больше не выразил желания продолжать кампанию, поэтому рекламные щиты были заменены на другие.По данным компании, в апреле этого года рекламная компания Alma бесплатно выделила 40 мониторов наружной рекламы и 14 рекламных щитов по всей стране, что позволило максимально эффективно провести кампанию вакцинации населения.За несколько недель до выборов на месте баннеров с призывом к вакцинации в Тбилиси были размещены политические баннеры. Речь идет о баннерах, на которых изображены лидеры оппозиционных партий и телеканалов.Надпись на баннерах гласит: "Нет нацам! Нет злу! Нет предательству!" На баннерах изображены председатель "Единого национального движения" Ника Мелия, лидер партии "Для Грузии" Георгий Гахария, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, гендиректор телеканала "Мтавари" Ника Гварамия, депутат парламента Губаз Саникидзе, председатель "Европейской Грузии" Гига Бокерия, руководитель TV Pirveli Нодар Меладзе и лидер партии "Гирчи – Больше свободы" Зураб Джапаридзе.Появление в городах Грузии так называемых "кровавых баннеров" профинансировал бизнесмен Михаил Габричидзе. По словам Габричидзе, у него есть соответствующий чек и контракт с компанией, занимающейся наружной рекламой. А сделал он это для того, чтобы население помнило "кровавые годы правления "Единого национального движения".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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политика, грузия, выборы, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19