https://sputnik-georgia.ru/20210916/kak-pokhozhi-pevitsa-maksim-pokazala-foto-s-dochkoy-posle-vypiski-259643844.html

Как похожи! Певица МакSим показала фото с дочкой после выписки

Как похожи! Певица МакSим показала фото с дочкой после выписки

Артистка выписалась из больницы и вернулась домой к детям. Первый совместный кадр звездной мамы и одной из ее наследниц обсуждают в Сети 16.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-16T13:55+0400

2021-09-16T13:55+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Российская певица МакSим опубликовала первый снимок после выписки из больницы – на фото артистка позировала с одной из своих дочерей. 38-летняя Марина Амбросова заболела в начале июня и через две недели попала в больницу с серьезным поражением легких. Певицу подключили к аппарату ЭКМО и ввели в кому. Долгое время она боролась за свою жизнь и все-таки смогла победить пневмонию. Теперь звезда проходит реабилитацию и наслаждается днями, проведенными в кругу семьи. Певица МакSим показала фотографию с одной из своих дочек. В кадре артистка позировала на детской площадке со старшей Сашей, которая очень похожа на Марину. Школьница очень соскучилась по маме и теперь все время проводит с нею. "Как похожи", "Красивые девочки", "Счастье быть вместе", "Саша все больше и больше похожа на вас", "Так трогательно", "Берегите друг друга", – растрогались поклонники.Читайте также:

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макsим , российский шоу-бизнес