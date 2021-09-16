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Как похожи! Певица МакSим показала фото с дочкой после выписки
13:55 16.09.2021 (обновлено: 14:12 16.09.2021)
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Артистка выписалась из больницы и вернулась домой к детям. Первый совместный кадр звездной мамы и одной из ее наследниц обсуждают в Сети
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Российская певица МакSим опубликовала первый снимок после выписки из больницы – на фото артистка позировала с одной из своих дочерей.
38-летняя Марина Амбросова заболела в начале июня и через две недели попала в больницу с серьезным поражением легких. Певицу подключили к аппарату ЭКМО и ввели в кому.
Долгое время она боролась за свою жизнь и все-таки смогла победить пневмонию. Теперь звезда проходит реабилитацию и наслаждается днями, проведенными в кругу семьи.
Певица МакSим показала фотографию с одной из своих дочек. В кадре артистка позировала на детской площадке со старшей Сашей, которая очень похожа на Марину. Школьница очень соскучилась по маме и теперь все время проводит с нею.
"Как похожи", "Красивые девочки", "Счастье быть вместе", "Саша все больше и больше похожа на вас", "Так трогательно", "Берегите друг друга", – растрогались поклонники.
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