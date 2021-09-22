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https://sputnik-georgia.ru/20210922/plokhoy-signal---v-gruzinskoy-mechte-prokommentirovali-reshenie-kompanii-enka-259809197.html
"Плохой сигнал" - в "Грузинской мечте" прокомментировали решение компании ENKA
"Плохой сигнал" - в "Грузинской мечте" прокомментировали решение компании ENKA
В правящей партии считают, что выход турецкой компании из проекта строительства каскада Намахвани ГЭС скажется на притоке инвестиций в страну 22.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-22T18:39+0400
2021-09-22T18:39+0400
экономика
новости
грузия
турция
энергетика
протесты вокруг строительства намахвани гэс
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ТБИЛИСИ, 22 cен — Sputnik. Решение ENKA Renewables разорвать контракт с правительством Грузии на строительство каскада Намахвани ГЭС плохой сигнал для будущих инвесторов, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, комментируя решение турецкой компании.Турецкая компания ENKA Renewables заявила о расторжении контракта с правительством Грузии и выходе из проекта строительства каскада Намахвани ГЭС на реке Риони в Западной Грузии. В заявлении говорится, что причиной расторжения договора является нарушение оговоренных в нем условий и обязательств.Намахвани ГЭС не будет? Турецкая компания расторгла контракт с Грузией&gt;&gt;Страсти вокруг Намахвани ГЭСБолее десяти месяцев в Имерети в ущелье реки Риони проводились перманентные акции протеста противников строительства Намахвани ГЭС.Протестующие требовали аннулировать договор с компанией ENKA, который, по их мнению, составлен на невыгодных для Грузии условиях, а сам проект, в случае его реализации, нанесет непоправимый вред экологии Ринского ущелья. В ответ на массовые акции протеста правительство объявило мораторий на строительство плотины Намахвани ГЭС на 9 - 12 месяцев и обещало подключить к разрешению вопроса международных посредников.Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение должно было занимать территории сразу двух муниципалитетов – Цагери и Цхалтубо.Намахвани ГЭС должна была состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. При этом с помощью плотины и шлюзов регулировался бы уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии должно было увеличиться на 15%. В строительство каскада планировалось вложить 830 миллионов долларов.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210909/kontrakt-o-stroitelstve-namakhvani-ges-izuchit-mezhdunarodnaya-yuridicheskaya-kompaniya-cms-259478465.html
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экономика, новости, грузия, турция, энергетика, протесты вокруг строительства намахвани гэс

"Плохой сигнал" - в "Грузинской мечте" прокомментировали решение компании ENKA

18:39 22.09.2021
347
© Sputnik / Vladimir UmikashviliСтроительство Намахвани ГЭС
Строительство Намахвани ГЭС - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
В правящей партии считают, что выход турецкой компании из проекта строительства каскада Намахвани ГЭС скажется на притоке инвестиций в страну
ТБИЛИСИ, 22 cен — Sputnik. Решение ENKA Renewables разорвать контракт с правительством Грузии на строительство каскада Намахвани ГЭС плохой сигнал для будущих инвесторов, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, комментируя решение турецкой компании.
Турецкая компания ENKA Renewables заявила о расторжении контракта с правительством Грузии и выходе из проекта строительства каскада Намахвани ГЭС на реке Риони в Западной Грузии. В заявлении говорится, что причиной расторжения договора является нарушение оговоренных в нем условий и обязательств.
Намахвани ГЭС не будет? Турецкая компания расторгла контракт с Грузией>>

"В любом случае это предпринятый компанией шаг. Обеспечение энергетической независимости в целом является одним из наших приоритетов, не только с экономикой, но с политической точки зрения и с точки зрения безопасности. Исходя из этого, это очень плохой сигнал для будущих инвесторов. Однако власти Грузии сделают все, чтобы инвестиции и дальше вкладывались, в том числе и в энергетику", - заявил Кобахидзе журналистам.

Страсти вокруг Намахвани ГЭС

Более десяти месяцев в Имерети в ущелье реки Риони проводились перманентные акции протеста противников строительства Намахвани ГЭС.
Протестующие требовали аннулировать договор с компанией ENKA, который, по их мнению, составлен на невыгодных для Грузии условиях, а сам проект, в случае его реализации, нанесет непоправимый вред экологии Ринского ущелья.
Строительство Намахвани ГЭС - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2021
Контракт о строительстве Намахвани ГЭС изучит международная юридическая компания CMS
9 сентября, 21:01
1157
В ответ на массовые акции протеста правительство объявило мораторий на строительство плотины Намахвани ГЭС на 9 - 12 месяцев и обещало подключить к разрешению вопроса международных посредников.
Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение должно было занимать территории сразу двух муниципалитетов – Цагери и Цхалтубо.
Намахвани ГЭС должна была состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. При этом с помощью плотины и шлюзов регулировался бы уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.
После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии должно было увеличиться на 15%. В строительство каскада планировалось вложить 830 миллионов долларов.

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