https://sputnik-georgia.ru/20210921/stolknuli-li-operatora-i-zachem-bylo-gakhariya-letat-v-venu--temnye-gruzinskie-fishki-259784267.html

Столкнули ли оператора и зачем было Гахария летать в Вену – темные грузинские фишки

Столкнули ли оператора и зачем было Гахария летать в Вену – темные грузинские фишки

Сколько ни опровергай, провокации стали элементом жизни грузинского общества. Точнее, инструментом для манипулирования общественным мнением. Впрочем, колумнист... 21.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-21T22:49+0400

2021-09-21T22:49+0400

2021-09-21T23:53+0400

местные выборы в грузии 2021

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Очередной предвыборный скандал – оператор телекомпании "Мтавари архи" упал с балкона дома, где размещается Карельский региональный офис "Грузинской мечты". Скандал – поскольку уже само сочетание "журналист и власть" обывателя интригует. К тому же физические последствия вне сомнений. Они подтверждены врачами больницы, куда отвезли пострадавшего.А вот трактовки политические менее однозначны. Налицо принципиальные разночтения. Гендиректор телеканала Ника Гварамия твердо заявил в эфире, что видеооператора столкнули с балкона второго этажа. Высота, вроде бы, нешуточная, да еще если падать спиной. К счастью, парень уже покинул медучреждение. В это вписывается и другая версия: пятился (обычное дело при съемке), зацепился за перила и скатился по лестнице.В офисе "Мечты" телевизионных гостей встретили агрессивно, на острые вопросы отвечать не пожелали. Но официальные лица, включая Ираклия Гарибашвили, настаивают, что никто никого и пальцем не тронул. Премьер пообещал изучить отснятые кадры и докопаться до истины. Однако смысл истории, согласитесь, не в ней, а в том, как будем трактовать этот инцидент мы с вами. Таков прочно сформировавшийся стиль наших политиков и журналистов.Потому отвлечемся ненадолго от лестницы и балкона. Обсудим моменты, так сказать, концептуальные. Премьер осудил сомнительные методы работы некоторых журналистов и с ним тут не поспоришь. Но Гарибашвили причислил к сомнительным и такой профессиональный прием, как провокационные вопросы. Задавать их неприемлемо, категорически подчеркнул он, тем самым, дав всем нам серьезный повод задуматься.Поясню. Я, как и большинство коллег, не согласен, что публичные персоны вправе запретить журналисту задать тот или иной вопрос, если он, конечно, по существу. В конце концов, можно возразить или просто не ответить. А вот публичность – неотъемлемое словие высокой должности. Само понятие "провокационные вопросы" в свободной информационной среде воспринимается очень условно. Журналистика, особенно ее полемический жанр, теряет без них актуальность.Иное дело форма. Правильно ее подобрать – вопрос общей культуры, и она-то у многих наших журналистов оставляет желать лучшего. Поверит ли широкая аудитория тому, что оператора "Мтавари архи" действительно сбросили с балкона? В Грузии, надо признать, наслышаны о вспыльчивости и несговорчивом характере уроженцев Карельского района. Впрочем, массовый зритель не раз имел возможность судить и об изощренных провокациях "Мтавари архи". Причем, не понаслышке.Политики часто исходят из того, что в стремительной череде событий общество быстро забывает об инцидентах. Согласен, забывает. Но осадок прочно откладывается в подсознании. Как в известной притче о пастухе, обманывавшем односельчан и кричавшем для самоутверждения "Волки! Волки!". А когда волки появились… Впрочем, развязку, наверное, все помнят с детства.Опасно и другое – научившись уклоняться от пресса тотальной пропаганды, общество ищет спасение в индифферентности. Люди не доверяют политикам, однако строить государство в отсутствие идеалов – неблагодарное занятие. Не потому ли хорошим тоном в предвыборном арсенале почти всех партий стало выставить оппонента полным ничтожеством?Однако пытался ли кто-нибудь взглянуть на эту мозаику компроматов глазами избирателей? Поскольку большинство из них, если верить соцопросам, представляют неопределившиеся граждане, вывод будет малоутешительным. Впору задуматься: неужели страной и впрямь правят люди – как бы выразиться помягче – недостойные?!.С приближением выборов (любых, даже в правление спортфедераций) светлые пятна начинают вязнуть в общей массе провокаций. Срабатывает? Скорее, нет, чем да, однако политиков это не останавливает. И тут слово за общественностью. Найдет ли она в себе силы и волю окончательно распрощаться с эмоциональной моделью поведения?Впереди у нас появился слабый проблеск – возможность более или менее осознанно повлиять на выбор. И это вызвало настоящую панику в политическом спектре. Выдвинувший кандидатуру на пост тбилисского мэра Георгий Гахария признался, что делать наркотест ему пришлось в Вене. В Грузии, по его словам, ему приготовили провокацию. Неужели все настолько серьезно?Признаюсь, не хочется верить, но освежим в памяти предшествующие события. Гахария оказался под огнем, как только занял пост министра внутренних дел. Примечательно, что в процессе событий 20 июня 2019 года оппозиция даже не вспомнила о тогдашнем премьере, потребовав отставки именно министра. Причем, лозунг был выдвинут еще до "гавриловской ночи".Следуя логике причинно-следственных связей, фактически Гахария должен был расплатиться за то, что российский депутат Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Между тем, зал был отдан в аренду (понятно, не министром), и арендованный стул к тому моменту уже лишился символической нагрузки. Но если миром правят эмоции, логику нетрудно подменить.К слову, для меня проявлением неуважения к национальным символам стал обмотанный ниже пояса государственный флаг Грузии, которым бравировала одна из лидеров протестующих…Будем, однако, следовать хронологии. В феврале, в ходе обсуждения готовящегося ареста Ники Мелия, многие журналисты и эксперты, напротив, забыли о министре ВД, сосредоточившись на действиях теперь уже премьер-министра Гахария. Не предусмотрели одного – тот вдруг заявил об отставке. Заметим, накал сразу же сник, словно лопнувший шар. Да и арест утратил остроту.Но последовали очередные компроматы. И это по адресу только-только образованной партии "За Грузию". Со всех сторон. Порой, невообразимые. Знакомый стиль тотальной пропаганды! Не берусь судить, каким мэром мог бы стать Гахария, но, похоже, оппоненты, сами того не желая, лишь подтвердили – что фигура он неординарная и воспринимать его придется всерьез.В Вену слетать не проблема, проблема со всем этим, в конце концов, покончить. Навсегда. Ибо любая дешевая провокация, если она действительно задумана (а подложный наркотест – верх низости и маразма), всегда держит расчет на отсталый уровень общественного мышления. И это оскорбительно, прежде всего, для нас с вами. Лично.Мы провозгласили ориентир на высокие демократические ценности. И потому вызывает растерянность, когда уважаемый эксперт излагает в уважаемой всеми газете позицию: "Надеюсь, наша власть не согласится исполнить просьбу стратегического партнера и временно приютить у себя пару тысяч афганских беженцев" ("Квирис палитра", 30.08-5.09). Люди, где же наша хваленая человечность? И что нам светит в цивилизованном ареале, куда мы, якобы, устремлены?!Общество на распутье. Это проявляется даже в мелочах. Президент Саломе Зурабишвили, которую критикуют все кому не лень, одной из первых сделала прививку от коронавируса. И даже подала этот факт, как подарок к дню рождения. А о том, что, наконец-то, вакцинировался премьер, мы узнали из газет только на днях. На фоне активных выступлений антиваксеров. В нас явно идет борьба двух начал. Для кого-то стало бравадой устроить многолюдное застолье, а затем широким жестом оплатить штраф за нарушение регуляций. С другой стороны…Тут, возможно, кое-кто сильно удивится, потому что надежду в меня вселил, казалось бы, совершенно отвлеченный факт. Уроженец Нигерии Аринзе Ричард Огбунуджу подал заявку на регистрацию кандидатом в столичные мэры. В моем детстве в Тбилиси был пожарник – единственный темнокожий на весь город. Мы бегали к депо незаметно на него посмотреть. Пора признаться, в глубине души я подсознательно испытывал чувство неловкости за свое поведение.Сомневаюсь, конечно, что господин Огбунуджу сумеет составить реальную конкуренцию другим кандидатам. Но если б вдруг его избрали мэром, я бы неловкости не испытывал.Пожалуй, наоборот…Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20210916/vybrosili-ili-vypal-operator-mtavari-arkhi-rasskazal-ob-intsidente-v-kareli-259642996.html

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