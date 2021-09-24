https://sputnik-georgia.ru/20210924/advokat-otvetil-na-obvineniya-v-adres-repera-morgenshterna-posle-strelby-v-vuze-permi-259832715.html

Адвокат ответил на обвинения в адрес рэпера Моргенштерна после стрельбы в вузе Перми

Адвокат ответил на обвинения в адрес рэпера Моргенштерна после стрельбы в вузе Перми

Член Общественной палаты РФ и директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина заявила, что устроивший стрельбу в пермском университете Тимур Бекмансуров... 24.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-24T07:04+0400

2021-09-24T07:04+0400

2021-09-24T07:04+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

моргенштерн

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/03/251921694_0:157:3073:1885_1920x0_80_0_0_0065b47f792896f89feb54e27a4bc8c4.jpg

ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Обвинения в адрес Моргенштерна – попытки политиков "хайпануть", так прокомментировал адвокат рэпера Сергей Жорин нападки на артиста.Адвокат подчеркнул, что так политики обвинили во всех возможных бедах конкретного человека."На мой взгляд, это самое простое решение – вместо того, чтобы что-то менять, улучшать жизнь к лучшему, можно, конечно, идти по пути того, чтобы во всем обвинять всегда одного человека и называть его причиной всех бед. Во времена моей юности популярным было выражение "во всем виноват Чубайс", сейчас, вероятно, во всем виноват Алишер Моргенштерн. И несмотря на то, что выборы уже прошли, отдельные политические деятели пытаются "хайпануть на мине" Моргенштерна. Над этим заявлением можно бы было улыбнуться, если бы это не было связано с трагедией", – сказал адвокат.Известно, что 22 сентября член Общественной палаты России и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что устроивший стрельбу в пермском университете Тимур Бекмансуров являлся поклонником Моргенштерна. Она предположила, что рэпер участвует в кампании по распространению в социальных сетях информации, "связанной с насилием и шок-контентом".Мизулина отметила, что блогеры и другие сообщества работают в едином ключе – их задача заключается в изменении поведения молодежи и подростков с целью подталкивания к агрессивным действиям.Сергей Жорин же ответил на эти слова тем, что все над высказыванием Мизулиной уже посмеялись, и что "подобными заявлениями Екатерина Мизулина дискредитирует в первую очередь саму себя".Утром 20 сентября студент юридического факультета ПГНИУ открыл стрельбу в здании университета. В результате шесть человек погибли, 43 человека пострадали.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

моргенштерн, российский шоу-бизнес