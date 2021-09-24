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Адвокат ответил на обвинения в адрес рэпера Моргенштерна после стрельбы в вузе Перми
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПремия "Человек года – 2020" по версии журнала GQ
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Член Общественной палаты РФ и директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина заявила, что устроивший стрельбу в пермском университете Тимур Бекмансуров являлся поклонником Моргенштерна
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Обвинения в адрес Моргенштерна – попытки политиков "хайпануть", так прокомментировал адвокат рэпера Сергей Жорин нападки на артиста.
Адвокат подчеркнул, что так политики обвинили во всех возможных бедах конкретного человека.
"На мой взгляд, это самое простое решение – вместо того, чтобы что-то менять, улучшать жизнь к лучшему, можно, конечно, идти по пути того, чтобы во всем обвинять всегда одного человека и называть его причиной всех бед. Во времена моей юности популярным было выражение "во всем виноват Чубайс", сейчас, вероятно, во всем виноват Алишер Моргенштерн. И несмотря на то, что выборы уже прошли, отдельные политические деятели пытаются "хайпануть на мине" Моргенштерна. Над этим заявлением можно бы было улыбнуться, если бы это не было связано с трагедией", – сказал адвокат.
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Известно, что 22 сентября член Общественной палаты России и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что устроивший стрельбу в пермском университете Тимур Бекмансуров являлся поклонником Моргенштерна. Она предположила, что рэпер участвует в кампании по распространению в социальных сетях информации, "связанной с насилием и шок-контентом".
Мизулина отметила, что блогеры и другие сообщества работают в едином ключе – их задача заключается в изменении поведения молодежи и подростков с целью подталкивания к агрессивным действиям.
Сергей Жорин же ответил на эти слова тем, что все над высказыванием Мизулиной уже посмеялись, и что "подобными заявлениями Екатерина Мизулина дискредитирует в первую очередь саму себя".
Утром 20 сентября студент юридического факультета ПГНИУ открыл стрельбу в здании университета. В результате шесть человек погибли, 43 человека пострадали.
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