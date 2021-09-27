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Местные выборы в Грузии 2021
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"41 оттенок синего" и другие особенности предвыборной рекламы в Грузии
"41 оттенок синего" и другие особенности предвыборной рекламы в Грузии
Перед любыми выборами реклама - один из главных атрибутов борьбы для политических партий 27.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-27T18:55+0400
2021-09-27T19:52+0400
местные выборы в грузии 2021
грузия
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обзоры
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Однако в Грузии у партий далеко не равные финансовые возможности, чтобы оплатить эту рекламу, соответственно, народ чаще видит ту партию, у которой больше денег."41 оттенок синего"В этот раз главной по рекламе в стране оказалась правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая практически превратила страну в один рекламный баннер различных оттенков синего.Африканец, бывший зек и звезда "Милана" - кто претендует на пост мэра Тбилиси &gt;&gt;&gt;Реклама правящей партии оказалась даже на автобусах, в метро и в интернете. В целом, по последним официальным данным, до 12 сентября на рекламу правящая партия уже потратила 5,3 миллиона лари (1,7 миллиона долларов), и это не считая бесплатной телерекламы, предоставляемой ей как партии, преодолевшей барьер на выборах.Для сравнения, траты ее двух главных конкурентов на выборах – самой крупной партии "Единое национальное движение" и партии "Для Грузии", составили 66 тысяч лари (около 21 тысячи долларов) и 336,6 тысячи лари (около 108 тысяч долларов) соответственно.В целом же траты "Грузинской мечты" на рекламу превысили сумму трат на рекламу всех партий вместе взятых.Особенности предвыборной кампании Исходя из закона, право на бесплатную политическую рекламу в Грузии имеют только те парламентские партии, которые получают финансирование из государственного бюджета. А на экраны ТВ, как правило, попадают именно представители парламентских партий либо крупных непарламентских сил.Остальных мелких партий нет ни на экранах телевизоров, ни на уличных плакатах. Бесплатная реклама им не положена, а бюджет партий не позволяет заплатить за платную рекламу.Что касается предвыборной стратегии партий, то наиболее активную игру ведет "Грузинская мечта". Помимо презентации своей предвыборной кампании на предвыборных встречах, первые лица партий много времени посвящают критике своего главного оппонента – самой крупной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение".Само "Единое национальное движение" также строит предвыборную кампанию не на обещаниях, а на критике правящей партии. При этом на всех встречах выборы в органы местной власти преподносятся как референдум по смене власти. В "Нацдвижении" не скрывают, что главной их задачей является не занять кресла мэров, а заставить "Грузинскую мечту" назначить досрочные парламентские выборы.На этом фоне абсолютной противоположностью выглядят партии "Для Грузии", "Третья сила" и другие мелкие партии, избравшие своей тактикой не критику оппонентов, а конкретные программы и донесение до населения необходимости прекращения длящегося уже девять лет противостояния "Грузинской мечты".Георгий Гахария сдал наркотест в Австрии и оказался в центре скандала&gt;&gt;При этом наиболее четко нейтралитета придерживается партия "Для Грузии" экс-премьера страны Георгия Гахария.Другие партии больше критикуют власти - нынешние и бывшие - и пытаются убедить население, что именно они могут стать третьей силой в Грузии.Между тем, наблюдатели, как местные, так и международные, оценили предвыборную кампанию как поляризированную, где две самые крупные партии страны ведут свою игру, обливая грязью друг друга. Остальные же партии играют роль статистов в этой войне.Мнение автора может не совпадать с позицией редакцииЧитайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, местные выборы, выборы, аналитика, обзоры

"41 оттенок синего" и другие особенности предвыборной рекламы в Грузии

18:55 27.09.2021 (обновлено: 19:52 27.09.2021)
265
© photo: Sputnik / Alex ShlamovПредвыборная реклама - баннер партии "Грузинская мечта", Автандил Цинцадзе
Предвыборная реклама - баннер партии Грузинская мечта, Автандил Цинцадзе - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Колумнист Sputnik Робинзон Начкебия - Sputnik Грузия
Робинзон Начкебия
Все материалы
Перед любыми выборами реклама - один из главных атрибутов борьбы для политических партий
Однако в Грузии у партий далеко не равные финансовые возможности, чтобы оплатить эту рекламу, соответственно, народ чаще видит ту партию, у которой больше денег.

"41 оттенок синего"

В этот раз главной по рекламе в стране оказалась правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая практически превратила страну в один рекламный баннер различных оттенков синего.
Африканец, бывший зек и звезда "Милана" - кто претендует на пост мэра Тбилиси >>>
Реклама правящей партии оказалась даже на автобусах, в метро и в интернете.
© photo: Sputnik / StringerПредвыборная символика. Баннер правящей партии "Грузинская мечта". Автобусная остановка
Предвыборная символика. Баннер правящей партии Грузинская мечта. Автобусная остановка - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2021
Предвыборная символика. Баннер правящей партии "Грузинская мечта". Автобусная остановка
© photo: Sputnik / Stringer
В целом, по последним официальным данным, до 12 сентября на рекламу правящая партия уже потратила 5,3 миллиона лари (1,7 миллиона долларов), и это не считая бесплатной телерекламы, предоставляемой ей как партии, преодолевшей барьер на выборах.
Для сравнения, траты ее двух главных конкурентов на выборах – самой крупной партии "Единое национальное движение" и партии "Для Грузии", составили 66 тысяч лари (около 21 тысячи долларов) и 336,6 тысячи лари (около 108 тысяч долларов) соответственно.
В целом же траты "Грузинской мечты" на рекламу превысили сумму трат на рекламу всех партий вместе взятых.
© SputnikРасходы партий на рекламу 2021 - карточка
Расходы партий на рекламу 2021 - карточка - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2021
Расходы партий на рекламу 2021 - карточка
© Sputnik

Особенности предвыборной кампании

Исходя из закона, право на бесплатную политическую рекламу в Грузии имеют только те парламентские партии, которые получают финансирование из государственного бюджета. А на экраны ТВ, как правило, попадают именно представители парламентских партий либо крупных непарламентских сил.
Остальных мелких партий нет ни на экранах телевизоров, ни на уличных плакатах. Бесплатная реклама им не положена, а бюджет партий не позволяет заплатить за платную рекламу.
Что касается предвыборной стратегии партий, то наиболее активную игру ведет "Грузинская мечта". Помимо презентации своей предвыборной кампании на предвыборных встречах, первые лица партий много времени посвящают критике своего главного оппонента – самой крупной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение".
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili"Кровавые баннеры" на тбилисских улицах, предвыборная реклама
Кровавые баннеры на тбилисских улицах, предвыборная реклама - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2021
"Кровавые баннеры" на тбилисских улицах, предвыборная реклама
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Само "Единое национальное движение" также строит предвыборную кампанию не на обещаниях, а на критике правящей партии. При этом на всех встречах выборы в органы местной власти преподносятся как референдум по смене власти. В "Нацдвижении" не скрывают, что главной их задачей является не занять кресла мэров, а заставить "Грузинскую мечту" назначить досрочные парламентские выборы.
На этом фоне абсолютной противоположностью выглядят партии "Для Грузии", "Третья сила" и другие мелкие партии, избравшие своей тактикой не критику оппонентов, а конкретные программы и донесение до населения необходимости прекращения длящегося уже девять лет противостояния "Грузинской мечты".
Георгий Гахария сдал наркотест в Австрии и оказался в центре скандала>>
При этом наиболее четко нейтралитета придерживается партия "Для Грузии" экс-премьера страны Георгия Гахария.
© photo: Sputnik / StringerПредвыборная реклама - баннер партии "За Грузию" Георгия Гахария с его портретом
Предвыборная реклама - баннер партии За Грузию Георгия Гахария с его портретом - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2021
Предвыборная реклама - баннер партии "За Грузию" Георгия Гахария с его портретом
© photo: Sputnik / Stringer
Другие партии больше критикуют власти - нынешние и бывшие - и пытаются убедить население, что именно они могут стать третьей силой в Грузии.
Между тем, наблюдатели, как местные, так и международные, оценили предвыборную кампанию как поляризированную, где две самые крупные партии страны ведут свою игру, обливая грязью друг друга. Остальные же партии играют роль статистов в этой войне.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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