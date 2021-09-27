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Ковид-лотерея продолжается: обладателем 10 тысяч лари стал тбилисец
Ковид-лотерея продолжается: обладателем 10 тысяч лари стал тбилисец
Поощрительная лотерея для вакцинированных граждан стартовала в Грузии с 14 сентября 27.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-27T19:12+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Победителем второго потока еженедельной лотереи среди вакцинированных граждан, выигравшим 10 тысяч лари, стал житель Тбилиси, привившийся препаратом Sinopharm, сообщает телеканал Imedi.Кроме этого, три человека выиграли 5 тысяч лари, четверо – по 1,5 тысячи лари и девять человек по тысяче лари.Срок годности вакцины Pfizer продлен - Тикарадзе &gt;&gt;&gt;Поощрительная лотерея для вакцинированных граждан стартовала в Грузии с 14 сентября. За это время победителями стали 2 274 человека, общий выигрышный фонд на сегодняшний день составляет 360 400 лари.Лотерейная компания ежедневно по принципу случайного отбора разыгрывает денежные призы для вакцинированных лиц. Общий призовой фонд лотереи составляет 2,8 миллиона лари.В розыгрыше участвуют все вакцинированные граждане Грузии. При получении первой дозы вакцинации гражданину автоматически присваивается уникальный код Центра по контролю заболеваний NCDC, который также участвует в лотерее. У лотерейной компании есть доступ к этой базе. Победители определяются методом случайного отбора.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, ооо "лотерейная компания грузии", вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Ковид-лотерея продолжается: обладателем 10 тысяч лари стал тбилисец

19:12 27.09.2021 (обновлено: 19:15 27.09.2021)
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© Pixabay / ChiniGarayЛоторея
Лоторея - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2021
© Pixabay / ChiniGaray
Поощрительная лотерея для вакцинированных граждан стартовала в Грузии с 14 сентября
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Победителем второго потока еженедельной лотереи среди вакцинированных граждан, выигравшим 10 тысяч лари, стал житель Тбилиси, привившийся препаратом Sinopharm, сообщает телеканал Imedi.
Кроме этого, три человека выиграли 5 тысяч лари, четверо – по 1,5 тысячи лари и девять человек по тысяче лари.
Срок годности вакцины Pfizer продлен - Тикарадзе >>>
Поощрительная лотерея для вакцинированных граждан стартовала в Грузии с 14 сентября. За это время победителями стали 2 274 человека, общий выигрышный фонд на сегодняшний день составляет 360 400 лари.
Лотерейная компания ежедневно по принципу случайного отбора разыгрывает денежные призы для вакцинированных лиц. Общий призовой фонд лотереи составляет 2,8 миллиона лари.
Ежедневно в лотерею разыгрываются призы в 100 и 500 лари, еженедельно – тысяча, 1,5 тысячи, 5 тысяч и 10 тысяч лари. Финальный розыгрыш состоится в конце года, а призовой фонд составит 100 тысяч лари.
В розыгрыше участвуют все вакцинированные граждане Грузии. При получении первой дозы вакцинации гражданину автоматически присваивается уникальный код Центра по контролю заболеваний NCDC, который также участвует в лотерее. У лотерейной компании есть доступ к этой базе. Победители определяются методом случайного отбора.
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