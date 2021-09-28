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"Из аэропорта – прямо в тюрьму" – премьер Грузии о возможном приезде Саакашвили
"Из аэропорта – прямо в тюрьму" – премьер Грузии о возможном приезде Саакашвили
Глава грузинского правительства прокомментировал возможный приезд Саакашвили на родину 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T11:53+0400
2021-09-28T11:53+0400
2021-09-28T12:20+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Как только экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ступит на грузинскую землю, то сразу же направится в тюрьму, заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам.Ставки принимаются: вернется ли Саакашвили в Грузию?>>Накануне вечером экс-президент опубликовал на своей странице в Facebook фото авиабилета, согласно которому он прилетает в Тбилиси 2 октября – в день выборов в органы местного самоуправления, а точнее – в 23:05 тбс.По словам премьера, единственная цель, которую преследует Саакашвили, это дестабилизация.В то же время премьер заявил, что не верит до конца в приезд Саакашвили."Этот человек грозился приехать в течение восьми лет, но не может приехать, потому что он трус", – заявил Гарибавшили.Премьер также подчеркнул, что заявления экс-президента о том, что грузинский народ выйдет на улицы и защитит его так же лживы, как и он сам. Гарибашвили уверен, что у Саакашвили нет достаточного количества сторонников, а если его и будут встречать в аэропорту, то те люди, кто пострадал во время его власти и это будут сторонники "Грузинской мечты".Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, местные выборы, выборы
"Из аэропорта – прямо в тюрьму" – премьер Грузии о возможном приезде Саакашвили
11:53 28.09.2021 (обновлено: 12:20 28.09.2021)
Глава грузинского правительства прокомментировал возможный приезд Саакашвили на родину
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Как только экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ступит на грузинскую землю, то сразу же направится в тюрьму, заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам.
Накануне вечером экс-президент опубликовал на своей странице в Facebook фото авиабилета, согласно которому он прилетает в Тбилиси 2 октября – в день выборов в органы местного самоуправления, а точнее – в 23:05 тбс.
По словам премьера, единственная цель, которую преследует Саакашвили, это дестабилизация.
"Он прекрасно знает, что попадет в тюрьму. Единственная задача и цель Саакашвили – дестабилизировать нашу страну и посеять хаос. Его единственная цель и желание – вернуться к власти, что... является недостижимой мечтой. Все понесут строгую ответственность за любые провокации", – сказал Гарибашвили.
В то же время премьер заявил, что не верит до конца в приезд Саакашвили.
"Этот человек грозился приехать в течение восьми лет, но не может приехать, потому что он трус", – заявил Гарибавшили.
Премьер также подчеркнул, что заявления экс-президента о том, что грузинский народ выйдет на улицы и защитит его так же лживы, как и он сам. Гарибашвили уверен, что у Саакашвили нет достаточного количества сторонников, а если его и будут встречать в аэропорту, то те люди, кто пострадал во время его власти и это будут сторонники "Грузинской мечты".
Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.
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