Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
https://sputnik-georgia.ru/20210928/iz-aeroporta---pryamo-v-tyurmu---premer-gruzii-o-vozmozhnom-priezde-saakashvili-259957268.html
"Из аэропорта – прямо в тюрьму" – премьер Грузии о возможном приезде Саакашвили
"Из аэропорта – прямо в тюрьму" – премьер Грузии о возможном приезде Саакашвили
Глава грузинского правительства прокомментировал возможный приезд Саакашвили на родину 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T11:53+0400
2021-09-28T12:20+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
местные выборы
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/19/252127758_0:52:1281:772_1920x0_80_0_0_76d143cba5e06adb500eb2dfadf6ef53.jpg
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Как только экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ступит на грузинскую землю, то сразу же направится в тюрьму, заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам.Ставки принимаются: вернется ли Саакашвили в Грузию?&gt;&gt;Накануне вечером экс-президент опубликовал на своей странице в Facebook фото авиабилета, согласно которому он прилетает в Тбилиси 2 октября – в день выборов в органы местного самоуправления, а точнее – в 23:05 тбс.По словам премьера, единственная цель, которую преследует Саакашвили, это дестабилизация.В то же время премьер заявил, что не верит до конца в приезд Саакашвили."Этот человек грозился приехать в течение восьми лет, но не может приехать, потому что он трус", – заявил Гарибавшили.Премьер также подчеркнул, что заявления экс-президента о том, что грузинский народ выйдет на улицы и защитит его так же лживы, как и он сам. Гарибашвили уверен, что у Саакашвили нет достаточного количества сторонников, а если его и будут встречать в аэропорту, то те люди, кто пострадал во время его власти и это будут сторонники "Грузинской мечты".Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/19/252127758_90:0:1189:824_1920x0_80_0_0_85dca89745530929ffe99a48e7009ae0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, местные выборы, выборы

"Из аэропорта – прямо в тюрьму" – премьер Грузии о возможном приезде Саакашвили

11:53 28.09.2021 (обновлено: 12:20 28.09.2021)
786
© photo: Government of Georgia / FBИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2021
© photo: Government of Georgia / FB
Глава грузинского правительства прокомментировал возможный приезд Саакашвили на родину
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Как только экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ступит на грузинскую землю, то сразу же направится в тюрьму, заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам.
Ставки принимаются: вернется ли Саакашвили в Грузию?>>
Накануне вечером экс-президент опубликовал на своей странице в Facebook фото авиабилета, согласно которому он прилетает в Тбилиси 2 октября – в день выборов в органы местного самоуправления, а точнее – в 23:05 тбс.
По словам премьера, единственная цель, которую преследует Саакашвили, это дестабилизация.

"Он прекрасно знает, что попадет в тюрьму. Единственная задача и цель Саакашвили – дестабилизировать нашу страну и посеять хаос. Его единственная цель и желание – вернуться к власти, что... является недостижимой мечтой. Все понесут строгую ответственность за любые провокации", – сказал Гарибашвили.

В то же время премьер заявил, что не верит до конца в приезд Саакашвили.
"Этот человек грозился приехать в течение восьми лет, но не может приехать, потому что он трус", – заявил Гарибавшили.
Премьер также подчеркнул, что заявления экс-президента о том, что грузинский народ выйдет на улицы и защитит его так же лживы, как и он сам. Гарибашвили уверен, что у Саакашвили нет достаточного количества сторонников, а если его и будут встречать в аэропорту, то те люди, кто пострадал во время его власти и это будут сторонники "Грузинской мечты".
© SputnikВернется ли Саакашвили в Грузию - карикатура
Вернется ли Саакашвили в Грузию - карикатура - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2021
Вернется ли Саакашвили в Грузию - карикатура
© Sputnik
Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.
Читайте также:
Так вам Саакашвили и приехал!.. Впрочем, в этот раз все обстоит намного серьезней
Саакашвили не посмеет приехать в Грузию – Кобахидзе
Гахария и Саакашвили на одном плакате: предвыборная битва перешла на улицы
"Билайн" жестко ответил Саакашвили
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
720001
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:11Из Тбилиси в Рачу за три часа – в Западной Грузии вступила в строй новая дорога
12:44Спортивный скандал: Федерацию армрестлинга Грузии отстранили от международных соревнований
12:40Звезда рэпа R-Kelly признан виновным в торговле людьми
12:25"Пока все не в безопасности, никто не в безопасности" – новая кампания в Грузии
12:24Ушел из жизни "грузинский Левитан": удивительная история телелегенды Давида Соколова
12:09Грузия может принять чемпионат мира по дзюдо
11:53"Из аэропорта – прямо в тюрьму" – премьер Грузии о возможном приезде Саакашвили
11:34В шведском Гетеборге прогремел взрыв: более 20 пострадавших
11:19COVID-статистика Грузии – последние данные
11:03Мошенничество на винзаводе в Кахети: задержаны пять человек
10:47Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 185
10:24Четвероногих на прививки – в Тбилиси проводится бесплатная вакцинация животных
10:08Музеи Грузии сегодня принимают посетителей бесплатно
09:36Enka vs Грузия: спор по Намахвани ГЭС может дойти до арбитражного суда
09:20Курс лари на вторник – 3,1172 GEL/$1
09:01Экспорт из Грузии в Россию вырос на 40% с начала года
08:34С ноября США могут закрыть границу для вакцинированных "Спутником V"
08:03Туристический проект "Винный путь" расширяет свой ареал
07:32Финансирование плановых операций в Грузии возобновится с 1 октября
07:01Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю