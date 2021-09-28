https://sputnik-georgia.ru/20210928/turisticheskiy-proekt-vinnyy-put-rasshiryaet-svoy-areal-259939136.html

Туристический проект "Винный путь" расширяет свой ареал

Туристический проект "Винный путь" расширяет свой ареал

До конца года один из самых популярных туристических проектов Грузии "Винный путь" пополнится 48 новыми объектами 28.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-28T08:03+0400

2021-09-28T08:03+0400

2021-09-28T08:03+0400

новости

туризм

грузинское вино

грузия - ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23768/02/237680297_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_b5dd41ccd9e7d39e877a0d81dcb10200.jpg

ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Туристический проект "Винный путь" по популяризации небольших винных хозяйств и погребов, несмотря на пандемию, пополнился новыми объектами, сообщает Национальная администрация туризма Грузии.По данным ведомства, новые винные хозяйства открылись в Кахети, Мцхета-Мтианети, Имерети, Самегрело, Квемо Картли, Шида Картли, Гурии, Рача-Лечхуми – всего 28 объектов.Посетить музеи Грузии 28 сентября можно будет бесплатно>>Им оказана помощь в создании необходимой инфраструктуры: изготовлены дорожные указатели и именные доски хозяйств, на центральных трассах регионов установлены специальные указатели, на которых туристы смогут получить информацию об объекте."Ареал участников проекта "Винный путь" расширился. В этом году администрация туризма установила дорожные знаки для 28 новых объектов винного туризма по всей стране. Дорожные знаки устанавливаются еще для 20 новых объектов. К концу года в проекте будут задействованы 48 новых винных хозяйств", – говорится в сообщении.Как отмечается в информации, в этом году в Самегрело - Земо Сванети администрация разместила шесть туристических маршрутов, общая протяженность которых 105 км. В Самцхе-Джавахети, Имерети и Гурии протяженность маршрутов составляет 120 км. Инфраструктурные работы должны завершиться в октябре.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, туризм, грузинское вино, грузия - ес