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Туристический проект "Винный путь" расширяет свой ареал
Туристический проект "Винный путь" расширяет свой ареал
До конца года один из самых популярных туристических проектов Грузии "Винный путь" пополнится 48 новыми объектами 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T08:03+0400
2021-09-28T08:03+0400
2021-09-28T08:03+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Туристический проект "Винный путь" по популяризации небольших винных хозяйств и погребов, несмотря на пандемию, пополнился новыми объектами, сообщает Национальная администрация туризма Грузии.По данным ведомства, новые винные хозяйства открылись в Кахети, Мцхета-Мтианети, Имерети, Самегрело, Квемо Картли, Шида Картли, Гурии, Рача-Лечхуми – всего 28 объектов.Посетить музеи Грузии 28 сентября можно будет бесплатно>>Им оказана помощь в создании необходимой инфраструктуры: изготовлены дорожные указатели и именные доски хозяйств, на центральных трассах регионов установлены специальные указатели, на которых туристы смогут получить информацию об объекте."Ареал участников проекта "Винный путь" расширился. В этом году администрация туризма установила дорожные знаки для 28 новых объектов винного туризма по всей стране. Дорожные знаки устанавливаются еще для 20 новых объектов. К концу года в проекте будут задействованы 48 новых винных хозяйств", – говорится в сообщении.Как отмечается в информации, в этом году в Самегрело - Земо Сванети администрация разместила шесть туристических маршрутов, общая протяженность которых 105 км. В Самцхе-Джавахети, Имерети и Гурии протяженность маршрутов составляет 120 км. Инфраструктурные работы должны завершиться в октябре.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, туризм, грузинское вино, грузия - ес
Туристический проект "Винный путь" расширяет свой ареал
До конца года один из самых популярных туристических проектов Грузии "Винный путь" пополнится 48 новыми объектами
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Туристический проект "Винный путь" по популяризации небольших винных хозяйств и погребов, несмотря на пандемию, пополнился новыми объектами, сообщает Национальная администрация туризма Грузии.
По данным ведомства, новые винные хозяйства открылись в Кахети, Мцхета-Мтианети, Имерети, Самегрело, Квемо Картли, Шида Картли, Гурии, Рача-Лечхуми – всего 28 объектов.
Им оказана помощь в создании необходимой инфраструктуры: изготовлены дорожные указатели и именные доски хозяйств, на центральных трассах регионов установлены специальные указатели, на которых туристы смогут получить информацию об объекте.
"Ареал участников проекта "Винный путь" расширился. В этом году администрация туризма установила дорожные знаки для 28 новых объектов винного туризма по всей стране. Дорожные знаки устанавливаются еще для 20 новых объектов. К концу года в проекте будут задействованы 48 новых винных хозяйств", – говорится в сообщении.
Как отмечается в информации, в этом году в Самегрело - Земо Сванети администрация разместила шесть туристических маршрутов, общая протяженность которых 105 км. В Самцхе-Джавахети, Имерети и Гурии протяженность маршрутов составляет 120 км. Инфраструктурные работы должны завершиться в октябре.
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