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https://sputnik-georgia.ru/20210928/u-larisy-guzeevoy-obnaruzhili-koronavirus-kakovo-sostoyanie-artistki-259959916.html
У Ларисы Гузеевой обнаружили коронавирус: каково состояние артистки?
У Ларисы Гузеевой обнаружили коронавирус: каково состояние артистки?
Последние дни актриса проходила лечение в специализированном учреждении на Черноморском побережье, где ей помогали избавиться от лишнего веса 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T12:55+0400
2021-09-28T13:01+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
лариса гузеева
коронавирус covid-19
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. У российской актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, госпитализированной накануне в больницу в Москве, подтвердился коронавирус, пишет Life.Врачи оценивают состояние Гузеевой как стабильное. По данным издания, поражения легких у 62-летней звезды нет – КТ ничего не показала. Изначально медики обнаружили у артистки воспалительные изменения и начальные признаки повреждения почек. О госпитализации актрисы стало известно в ночь 27 сентября. Журналисты сообщали, что Гузееву положили в больницу №40 в Коммунарку. Сама телеведущая никаких комментариев по поводу своей госпитализации пока не делала. При этом, судя по Instagram актрисы, последние дни она провела в Крыму. Там Гузеева не просто отдыхала на Черноморском побережье, но и проходила лечение в специализированном медицинском учреждении, где ей помогали избавиться от лишнего веса. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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лариса гузеева, коронавирус covid-19, российский шоу-бизнес

У Ларисы Гузеевой обнаружили коронавирус: каково состояние артистки?

12:55 28.09.2021 (обновлено: 13:01 28.09.2021)
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© photo: Sputnik / Наталья СеливерстоваАктриса Лариса Гузеева
Актриса Лариса Гузеева - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2021
© photo: Sputnik / Наталья Селиверстова
Последние дни актриса проходила лечение в специализированном учреждении на Черноморском побережье, где ей помогали избавиться от лишнего веса
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. У российской актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, госпитализированной накануне в больницу в Москве, подтвердился коронавирус, пишет Life.
Врачи оценивают состояние Гузеевой как стабильное. По данным издания, поражения легких у 62-летней звезды нет – КТ ничего не показала. Изначально медики обнаружили у артистки воспалительные изменения и начальные признаки повреждения почек.
© photo: Sputnik / Taras Litvienko / Перейти в фотобанкЛариса Гузеева . Открытие Всероссийского конкурса молодых исполнителей "Пять звезд"
Лариса Гузеева . Открытие Всероссийского конкурса молодых исполнителей Пять звезд - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2021
Лариса Гузеева . Открытие Всероссийского конкурса молодых исполнителей "Пять звезд"
© photo: Sputnik / Taras Litvienko
/
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О госпитализации актрисы стало известно в ночь 27 сентября. Журналисты сообщали, что Гузееву положили в больницу №40 в Коммунарку. Сама телеведущая никаких комментариев по поводу своей госпитализации пока не делала.
При этом, судя по Instagram актрисы, последние дни она провела в Крыму. Там Гузеева не просто отдыхала на Черноморском побережье, но и проходила лечение в специализированном медицинском учреждении, где ей помогали избавиться от лишнего веса.
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