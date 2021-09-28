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У Ларисы Гузеевой обнаружили коронавирус: каково состояние артистки?
12:55 28.09.2021 (обновлено: 13:01 28.09.2021)
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© photo: Sputnik / Наталья СеливерстоваАктриса Лариса Гузеева
© photo: Sputnik / Наталья Селиверстова
Последние дни актриса проходила лечение в специализированном учреждении на Черноморском побережье, где ей помогали избавиться от лишнего веса
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. У российской актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, госпитализированной накануне в больницу в Москве, подтвердился коронавирус, пишет Life.
Врачи оценивают состояние Гузеевой как стабильное. По данным издания, поражения легких у 62-летней звезды нет – КТ ничего не показала. Изначально медики обнаружили у артистки воспалительные изменения и начальные признаки повреждения почек.
© photo: Sputnik / Taras Litvienko / Перейти в фотобанкЛариса Гузеева . Открытие Всероссийского конкурса молодых исполнителей "Пять звезд"
Лариса Гузеева . Открытие Всероссийского конкурса молодых исполнителей "Пять звезд"
© photo: Sputnik / Taras Litvienko/
О госпитализации актрисы стало известно в ночь 27 сентября. Журналисты сообщали, что Гузееву положили в больницу №40 в Коммунарку. Сама телеведущая никаких комментариев по поводу своей госпитализации пока не делала.
При этом, судя по Instagram актрисы, последние дни она провела в Крыму. Там Гузеева не просто отдыхала на Черноморском побережье, но и проходила лечение в специализированном медицинском учреждении, где ей помогали избавиться от лишнего веса.
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