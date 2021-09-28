https://sputnik-georgia.ru/20210928/u-larisy-guzeevoy-obnaruzhili-koronavirus-kakovo-sostoyanie-artistki-259959916.html

У Ларисы Гузеевой обнаружили коронавирус: каково состояние артистки?

У Ларисы Гузеевой обнаружили коронавирус: каково состояние артистки?

Последние дни актриса проходила лечение в специализированном учреждении на Черноморском побережье, где ей помогали избавиться от лишнего веса 28.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-28T12:55+0400

2021-09-28T12:55+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. У российской актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, госпитализированной накануне в больницу в Москве, подтвердился коронавирус, пишет Life.Врачи оценивают состояние Гузеевой как стабильное. По данным издания, поражения легких у 62-летней звезды нет – КТ ничего не показала. Изначально медики обнаружили у артистки воспалительные изменения и начальные признаки повреждения почек. О госпитализации актрисы стало известно в ночь 27 сентября. Журналисты сообщали, что Гузееву положили в больницу №40 в Коммунарку. Сама телеведущая никаких комментариев по поводу своей госпитализации пока не делала. При этом, судя по Instagram актрисы, последние дни она провела в Крыму. Там Гузеева не просто отдыхала на Черноморском побережье, но и проходила лечение в специализированном медицинском учреждении, где ей помогали избавиться от лишнего веса. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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лариса гузеева, коронавирус covid-19, российский шоу-бизнес