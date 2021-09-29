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Бизнес, культура и взаимопонимание: Грузия и Азербайджан оформили ряд договоренностей
Бизнес, культура и взаимопонимание: Грузия и Азербайджан оформили ряд договоренностей
Азербайджан - важный стратегический и экономический партнер Грузии, подчеркнул Гарибашвили 29.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-29T21:50+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Премьер-министры Грузии и Азербайджана Ираклий Гарибашвили и Али Асадов оформили ряд соглашений в ходе заседания экономической комиссии двух стран в Баку, сообщает пресс-служба правительства Грузии. Стороны подписали программу сотрудничества на 2021-2024 годы в сфере культуры, договор о сотрудничестве в сфере стандартизации, метрологии и соответствия, соглашение о пропускном пункте на границе Грузии и Азербайджана, а также меморандум взаимопонимания между грузинским агентством "Производи в Грузии" и Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана, а также соглашение между "Производи в Грузии" и азербайджанским Фондом способствования экспорту и инвестициям.При этом он отметил, что Грузия надеется на углубление этих отношений.В свою очередь, премьер-министр Азербайджана назвал сферы экономического сотрудничества, в которых страны могут развивать свои отношения."У наших стран есть много хороших возможностей развития сотрудничества – цифровая экономика, сельское хозяйство, информационно-коммуникационные технологии, здравоохранение и другие сферы, и заседание комиссии было необходимо для реализации этих возможностей", - сказал Асадов.При этом он выразил надежду, что подписанные документы будут способствовать расширению сотрудничества между странами.Торговые отношения между Грузией и Азербайджаном развиваются с каждым годом. На сегодняшний день страна входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Грузии. Торговый оборот между странами в 2020 году составил 934,5 миллиона долларов, а объем инвестиций со стороны Азербайджана – 52, 8 миллиона долларов.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210929/novye-vyzovy-i-vozmozhnosti-o-chem-govorili-lidery-gruzii-i-armenii-v-baku-260012372.html
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политика, новости, грузия, азербайджан

Бизнес, культура и взаимопонимание: Грузия и Азербайджан оформили ряд договоренностей

21:50 29.09.2021
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© Photo: courtesy of Miho NeimanПламенные башни и вечерние огни Баку
Пламенные башни и вечерние огни Баку - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2021
© Photo: courtesy of Miho Neiman
Азербайджан - важный стратегический и экономический партнер Грузии, подчеркнул Гарибашвили
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Премьер-министры Грузии и Азербайджана Ираклий Гарибашвили и Али Асадов оформили ряд соглашений в ходе заседания экономической комиссии двух стран в Баку, сообщает пресс-служба правительства Грузии.
Стороны подписали программу сотрудничества на 2021-2024 годы в сфере культуры, договор о сотрудничестве в сфере стандартизации, метрологии и соответствия, соглашение о пропускном пункте на границе Грузии и Азербайджана, а также меморандум взаимопонимания между грузинским агентством "Производи в Грузии" и Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана, а также соглашение между "Производи в Грузии" и азербайджанским Фондом способствования экспорту и инвестициям.

"Азербайджан для Грузии не только друг и соседнее государство, но и один из главнейших стратегических партнеров, главный торгово-экономический партнер нашей страны. Мы очень ценим эти двусторонние отношения: развивается экономика, сотрудничество в сфере торговли", - сказал Гарибашвили после заседания комиссии.

При этом он отметил, что Грузия надеется на углубление этих отношений.
В свою очередь, премьер-министр Азербайджана назвал сферы экономического сотрудничества, в которых страны могут развивать свои отношения.
"У наших стран есть много хороших возможностей развития сотрудничества – цифровая экономика, сельское хозяйство, информационно-коммуникационные технологии, здравоохранение и другие сферы, и заседание комиссии было необходимо для реализации этих возможностей", - сказал Асадов.
При этом он выразил надежду, что подписанные документы будут способствовать расширению сотрудничества между странами.
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Азербайджана Ильхам Алиев - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2021
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Торговые отношения между Грузией и Азербайджаном развиваются с каждым годом. На сегодняшний день страна входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Грузии. Торговый оборот между странами в 2020 году составил 934,5 миллиона долларов, а объем инвестиций со стороны Азербайджана – 52, 8 миллиона долларов.

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