https://sputnik-georgia.ru/20210929/biznes-kultura-i-vzaimoponimanie-gruziya-i-azerbaydzhan-oformili-ryad-dogovorennostey-260023209.html

Бизнес, культура и взаимопонимание: Грузия и Азербайджан оформили ряд договоренностей

Бизнес, культура и взаимопонимание: Грузия и Азербайджан оформили ряд договоренностей

Азербайджан - важный стратегический и экономический партнер Грузии, подчеркнул Гарибашвили 29.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-29T21:50+0400

2021-09-29T21:50+0400

2021-09-29T21:50+0400

политика

новости

грузия

азербайджан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23919/46/239194639_0:317:6017:3701_1920x0_80_0_0_fb9cb17c2662ac4e2a49ff77a55a12be.jpg

ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Премьер-министры Грузии и Азербайджана Ираклий Гарибашвили и Али Асадов оформили ряд соглашений в ходе заседания экономической комиссии двух стран в Баку, сообщает пресс-служба правительства Грузии. Стороны подписали программу сотрудничества на 2021-2024 годы в сфере культуры, договор о сотрудничестве в сфере стандартизации, метрологии и соответствия, соглашение о пропускном пункте на границе Грузии и Азербайджана, а также меморандум взаимопонимания между грузинским агентством "Производи в Грузии" и Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана, а также соглашение между "Производи в Грузии" и азербайджанским Фондом способствования экспорту и инвестициям.При этом он отметил, что Грузия надеется на углубление этих отношений.В свою очередь, премьер-министр Азербайджана назвал сферы экономического сотрудничества, в которых страны могут развивать свои отношения."У наших стран есть много хороших возможностей развития сотрудничества – цифровая экономика, сельское хозяйство, информационно-коммуникационные технологии, здравоохранение и другие сферы, и заседание комиссии было необходимо для реализации этих возможностей", - сказал Асадов.При этом он выразил надежду, что подписанные документы будут способствовать расширению сотрудничества между странами.Торговые отношения между Грузией и Азербайджаном развиваются с каждым годом. На сегодняшний день страна входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Грузии. Торговый оборот между странами в 2020 году составил 934,5 миллиона долларов, а объем инвестиций со стороны Азербайджана – 52, 8 миллиона долларов.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210929/novye-vyzovy-i-vozmozhnosti-o-chem-govorili-lidery-gruzii-i-armenii-v-baku-260012372.html

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, азербайджан