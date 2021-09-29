Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210929/garibashvili-vstretilsya-s-alievym-v-baku-260005660.html
Гарибашвили встретился с Алиевым в Баку
Гарибашвили встретился с Алиевым в Баку
Глава грузинского правительства прибыл в Баку для участия в заседании комиссии по экономическому сотрудничеству 29.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-29T14:44+0400
2021-09-29T15:10+0400
политика
новости
грузия
азербайджан
ираклий гарибашвили
ильхам алиев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1d/260005878_61:197:1048:752_1920x0_80_0_0_55db175a3acca17ad47da19a02c3b650.jpg
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в своей резиденции, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.Тбилиси может стать площадкой для переговоров Баку и Еревана&gt;&gt;Глава грузинского правительства прибыл в Баку с однодневным визитом, в ходе которого он примет участие в заседании совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией.В соответствии с повесткой визита, премьер-министр проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана.Гарибашвили сопровождают министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава и глава администрации правительства Илья Дарчиашвили.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
азербайджан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1d/260005878_181:186:936:752_1920x0_80_0_0_dd59fb9b0cada245d1dd23af4a5569eb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, азербайджан, ираклий гарибашвили, ильхам алиев

Гарибашвили встретился с Алиевым в Баку

14:44 29.09.2021 (обновлено: 15:10 29.09.2021)
303
© Official website of President of Azerbaijan RepublicПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2021
© Official website of President of Azerbaijan Republic
Глава грузинского правительства прибыл в Баку для участия в заседании комиссии по экономическому сотрудничеству
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в своей резиденции, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.
Тбилиси может стать площадкой для переговоров Баку и Еревана>>
Глава грузинского правительства прибыл в Баку с однодневным визитом, в ходе которого он примет участие в заседании совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией.
В соответствии с повесткой визита, премьер-министр проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана.
Гарибашвили сопровождают министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава и глава администрации правительства Илья Дарчиашвили.

Читайте также:

Премьер-министр Грузии отправится с визитом в Баку
Грузия готова помочь Турции и Армении наладить отношения
Азербайджан и Турция помогают Грузии в пополнении запасов кислорода
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
100000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:32Новые вызовы и возможности: о чем говорили лидеры Грузии и Азербайджана в Баку
16:16Грузия получит два новейших препарата против коронавируса
15:46Альбом, обложку которого создал дизайнер из Грузии, занял второе место на Spotify
15:31Грузия начинает вакцинацию детей старше 12 лет
15:15Празднование "Тбилисоба - 2021" отменяется из-за коронавируса
14:59В Тбилиси появится новая достопримечательность – "Базар на Орбелиани"
14:44Гарибашвили встретился с Алиевым в Баку
14:27София Чкония: моя цель – сделать Киев центром искусства и моды
14:12Наблюдатели, СМИ и избирательные субъекты сдадут тест на COVID-19 в день выборов
13:57Глава министерства обороны Грузии прыгнул с парашютом
13:42Большое количество наркотиков изъято в Западной Грузии – задержаны два человека
13:13Новая пожарная часть будет построена на востоке Грузии
12:55Дожди, град и туман - синоптики предупреждают о похолодании в Грузии
12:40Два грузинских дзюдоиста возглавили мировой рейтинг
12:36Красота подводного мира: определились победители Ocean Photographer of the Year 2021
12:24В Баку состоится заседание грузино-азербайджанской экономической комиссии
11:54COVID-статистика Грузии – последние данные
11:24Президент Грузии встретилась с Эммануэлем Макроном в Париже
11:09Сбыт поддельных акцизных марок – в Грузии задержан гражданин Армении
10:54Грузинский теннисист неудачно выступил на турнире в Сан-Диего