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Гарибашвили встретился с Алиевым в Баку
Гарибашвили встретился с Алиевым в Баку
Глава грузинского правительства прибыл в Баку для участия в заседании комиссии по экономическому сотрудничеству 29.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-29T14:44+0400
2021-09-29T14:44+0400
2021-09-29T15:10+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в своей резиденции, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.Тбилиси может стать площадкой для переговоров Баку и Еревана>>Глава грузинского правительства прибыл в Баку с однодневным визитом, в ходе которого он примет участие в заседании совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией.В соответствии с повесткой визита, премьер-министр проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана.Гарибашвили сопровождают министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава и глава администрации правительства Илья Дарчиашвили.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, азербайджан, ираклий гарибашвили, ильхам алиев
Гарибашвили встретился с Алиевым в Баку
14:44 29.09.2021 (обновлено: 15:10 29.09.2021)
Глава грузинского правительства прибыл в Баку для участия в заседании комиссии по экономическому сотрудничеству
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в своей резиденции, сообщает Sputnik Азербайджан
со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.
Глава грузинского правительства прибыл в Баку с однодневным визитом, в ходе которого он примет участие в заседании совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией.
В соответствии с повесткой визита, премьер-министр проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана.
Гарибашвили сопровождают министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава и глава администрации правительства Илья Дарчиашвили.
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