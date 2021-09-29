https://sputnik-georgia.ru/20210929/garibashvili-vstretilsya-s-alievym-v-baku-260005660.html

Гарибашвили встретился с Алиевым в Баку

Гарибашвили встретился с Алиевым в Баку

Глава грузинского правительства прибыл в Баку для участия в заседании комиссии по экономическому сотрудничеству 29.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-29T14:44+0400

2021-09-29T14:44+0400

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в своей резиденции, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.Тбилиси может стать площадкой для переговоров Баку и Еревана>>Глава грузинского правительства прибыл в Баку с однодневным визитом, в ходе которого он примет участие в заседании совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией.В соответствии с повесткой визита, премьер-министр проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана.Гарибашвили сопровождают министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава и глава администрации правительства Илья Дарчиашвили.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, азербайджан, ираклий гарибашвили, ильхам алиев