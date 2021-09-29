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В Баку состоится заседание грузино-азербайджанской экономической комиссии

В Баку состоится заседание грузино-азербайджанской экономической комиссии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, помимо участия в работе экономической комиссии, обсудит также с азербайджанской стороной мирную инициативу... 29.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-29T12:24+0400

2021-09-29T12:24+0400

2021-09-29T12:24+0400

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Заседание грузино-азербайджанской межправительственной экономической комиссии пройдет в Баку с участием премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, заявил министр иностранных дел Давид Залкалиани.По его словам, во время предыдущего визита премьера была достигнута договоренность о возобновлении работы экономической комиссии, и сегодня стороны рассмотрят цели отраслевого сотрудничества и важные энергетические проекты, в которых участвуют Грузия и Азербайджан.Тбилиси может стать площадкой для переговоров Баку и Еревана>>В рамках визита запланирована встреча Ираклия Гарибашвили с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как ранее заявил глава грузинского правительства, основной темой визита станет "мирная инициатива соседства".Кроме того, по словам премьера, он в ближайшее время собирается отправиться в Ереван, где будет обсуждать тот же вопрос с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.Ранее Гарибашвили, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, предложил создать "мирную инициативу соседства" для обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе. Она предусматривает создание в Тбилиси платформы для переговоров на высоком уровне Баку и Еревана при участии западных партнеров.В июне Грузия, взяв на себя роль посредника, способствовала освобождению 15 пленных армянских солдат, а также передаче Азербайджану карты минных полей в Карабахе.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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