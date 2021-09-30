https://sputnik-georgia.ru/20210930/bez-pretenziy---premer-gruzii-dovolen-rabotoy-glavy-sgb-260042197.html

Без претензий - премьер Грузии доволен работой главы СГБ

Без претензий - премьер Грузии доволен работой главы СГБ

Генеральная прокуратура Грузии уже начала следствие по установлению аутентичности и происхождения просочившихся в прессу файлов тайной прослушки 30.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-30T16:11+0400

2021-09-30T16:11+0400

2021-09-30T16:21+0400

политика

новости

грузия

ираклий гарибашвили

сгб

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Службой государственной безопасности руководит очень достойный человек, так премьер министр Грузии Ираклий Гарибашвили ответил журналистам по поводу возможной отставки Григола Лилуашвили в связи со скандалом о тайном прослушивании политиков, журналистов и священнослужителей.Файлы с записями тайной прослушки представителей духовенства, политиков, представителей СМИ, дипломатов были обнародованы грузинскими оппозиционными телеканалами в преддверии выборов. По данным СМИ, информация просочилась из Службы госбезопасности.Скандал с тайными записями в Грузии: Патриархия обвиняет СМИ и требует наказания>>"У нас есть очень достойный руководитель Службы государственной безопасности, господин Григол Лилуашвили. Я хотел бы поблагодарить каждого сотрудника госбезопасности за патриотизм и службу нашей стране", - заявил Гарибашвили.Глава правительства призвал всех, в том числе журналистов, когда речь идет о таком важном институте, как Служба государственной безопасности, а также ее сотрудниках, которые круглосуточно служат стране, обеспечивают безопасность и спокойствие населения, высказываться о них более уважительно."Естественно, следствие выяснит, установит, что произошло, может быть, эти прослушивания осуществлялись рамках закона, может быть, это была фабрикация. Следствие даст ответы на все вопросы", - сказал премьер.Генеральная прокуратура Грузии 14 сентября заявила о начале следствия по делу о тайных прослушках по статье - нарушение тайны частной коммуникации. Преступление наказывается лишением свободы до пяти лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, сгб