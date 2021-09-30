Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Грузия за два дня до выборов: страсти накаляются - подробности
https://sputnik-georgia.ru/20210930/bez-pretenziy---premer-gruzii-dovolen-rabotoy-glavy-sgb-260042197.html
Без претензий - премьер Грузии доволен работой главы СГБ
Без претензий - премьер Грузии доволен работой главы СГБ
Генеральная прокуратура Грузии уже начала следствие по установлению аутентичности и происхождения просочившихся в прессу файлов тайной прослушки 30.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-30T16:11+0400
2021-09-30T16:21+0400
политика
новости
грузия
ираклий гарибашвили
сгб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0b/252558958_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_fc1d6fb7e80b21349ca032bdd26af462.jpg
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Службой государственной безопасности руководит очень достойный человек, так премьер министр Грузии Ираклий Гарибашвили ответил журналистам по поводу возможной отставки Григола Лилуашвили в связи со скандалом о тайном прослушивании политиков, журналистов и священнослужителей.Файлы с записями тайной прослушки представителей духовенства, политиков, представителей СМИ, дипломатов были обнародованы грузинскими оппозиционными телеканалами в преддверии выборов. По данным СМИ, информация просочилась из Службы госбезопасности.Скандал с тайными записями в Грузии: Патриархия обвиняет СМИ и требует наказания&gt;&gt;"У нас есть очень достойный руководитель Службы государственной безопасности, господин Григол Лилуашвили. Я хотел бы поблагодарить каждого сотрудника госбезопасности за патриотизм и службу нашей стране", - заявил Гарибашвили.Глава правительства призвал всех, в том числе журналистов, когда речь идет о таком важном институте, как Служба государственной безопасности, а также ее сотрудниках, которые круглосуточно служат стране, обеспечивают безопасность и спокойствие населения, высказываться о них более уважительно."Естественно, следствие выяснит, установит, что произошло, может быть, эти прослушивания осуществлялись рамках закона, может быть, это была фабрикация. Следствие даст ответы на все вопросы", - сказал премьер.Генеральная прокуратура Грузии 14 сентября заявила о начале следствия по делу о тайных прослушках по статье - нарушение тайны частной коммуникации. Преступление наказывается лишением свободы до пяти лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0b/252558958_140:0:1371:923_1920x0_80_0_0_70b497db1ac0ff54242ff1a2de2c11c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, сгб

Без претензий - премьер Грузии доволен работой главы СГБ

16:11 30.09.2021 (обновлено: 16:21 30.09.2021)
158
© Government of GeorgiaИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
© Government of Georgia
Генеральная прокуратура Грузии уже начала следствие по установлению аутентичности и происхождения просочившихся в прессу файлов тайной прослушки
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Службой государственной безопасности руководит очень достойный человек, так премьер министр Грузии Ираклий Гарибашвили ответил журналистам по поводу возможной отставки Григола Лилуашвили в связи со скандалом о тайном прослушивании политиков, журналистов и священнослужителей.
Файлы с записями тайной прослушки представителей духовенства, политиков, представителей СМИ, дипломатов были обнародованы грузинскими оппозиционными телеканалами в преддверии выборов. По данным СМИ, информация просочилась из Службы госбезопасности.
Скандал с тайными записями в Грузии: Патриархия обвиняет СМИ и требует наказания>>
"У нас есть очень достойный руководитель Службы государственной безопасности, господин Григол Лилуашвили. Я хотел бы поблагодарить каждого сотрудника госбезопасности за патриотизм и службу нашей стране", - заявил Гарибашвили.
Глава правительства призвал всех, в том числе журналистов, когда речь идет о таком важном институте, как Служба государственной безопасности, а также ее сотрудниках, которые круглосуточно служат стране, обеспечивают безопасность и спокойствие населения, высказываться о них более уважительно.
"Естественно, следствие выяснит, установит, что произошло, может быть, эти прослушивания осуществлялись рамках закона, может быть, это была фабрикация. Следствие даст ответы на все вопросы", - сказал премьер.
Генеральная прокуратура Грузии 14 сентября заявила о начале следствия по делу о тайных прослушках по статье - нарушение тайны частной коммуникации. Преступление наказывается лишением свободы до пяти лет.

Читайте также:

"Да, мы проводим прослушку" - премьер Грузии
"Грузинский Wikileaks", или Печальные рыцари скандальных политических передряг
Скандал с прослушкой дипломатов в Грузии - МИД ответил на заявление посла ЕС
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
010000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:45Во Франции более 250 человек привили просроченной вакциной от коронавируса
17:43Скандалы, интриги, расследования: какие страсти кипят в Грузии перед выборами
17:16Наркотест по волосам: Гахария обнародовал результаты нового исследования
17:01Назван состав сборной Грузии по футболу на отборочные матчи ЧМ-2022 в октябре
16:56В Грузии открывается немецкий центр медицинской помощи
16:41Международная премия World Travel Awards в 2023 году будет вручаться в Батуми
16:30Невеселый сентябрь: жители Грузии по-прежнему в масках - фото
16:26Просроченные медикаменты и некачественное производство: в Грузии оштрафовали фармкомпании
16:11Без претензий - премьер Грузии доволен работой главы СГБ
16:10Заместитель представителя МИД РФ Марии Захаровой отвечает на вопросы о внешней политике
16:04Выборы или референдум: главная интрига этой осени в Грузии
15:41"У нас нет другого выхода" – эксперт о ношении масок в школах Грузии
15:26Минобороны Грузии подает в суд на бывшего министра
15:11Болгарские журналисты будут популяризировать Грузию в своей стране
14:54"Грузии не нужна нестабильность" – посол США прокомментировала планы Саакашвили
14:24Бывший капитан сборной Грузии по баскетболу будет работать в клубе Евролиги
14:10Ринго Старр снял клип на песню "Let’s change the world" из нового альбома - ВИДЕО
13:53"Акции, столкновения" - эксперт о возможной ситуации в Грузии после выборов
13:52Премьер Грузии отшутился по поводу приезда Саакашвили
13:37"Кровавыми баннерами" в Грузии заинтересовалась Служба Госаудита