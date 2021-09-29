https://sputnik-georgia.ru/20210929/skandal-s-taynymi-zapisyami-v-gruzii-patriarkhiya-obvinyaet-smi-i-trebuet-nakazaniya-260024840.html

Скандал с тайными записями в Грузии: Патриархия обвиняет СМИ и требует наказания

Скандал с тайными записями в Грузии: Патриархия обвиняет СМИ и требует наказания

Патриархия Грузии призывает строго отреагировать на факты слежки и прослушивания как священнослужителей, так и обычных граждан 29.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-29T23:09+0400

2021-09-29T23:09+0400

2021-09-29T23:48+0400

новости

грузия

патриархия грузии

тайная слежка

сми

скандал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0f/250041657_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_ebafec33ddb5afd48fdf7f744e400bfb.jpg

ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Патриархия Грузии обвинила ряд грузинских СМИ в тиражировании тайных записей разговоров представителей духовенства, об этом говорится в заявлении Патриархии.Прослушка священнослужителей – Патриархия Грузии делает заявление>>В начале сентября этого года в распоряжении оппозиционных СМИ оказались несколько десятков тысяч документов, раскрывающих подробности предполагаемой слежки со стороны Службы государственной безопасности. Файлы, в основном, содержали информацию о представителях духовенства, а также разговоры грузинских журналистов, оппозиционных политиков, иностранных дипломатов и публичных служащих.Несколько журналистов и оппозиционных политиков подтвердили действительность бесед, которые были отражены в файлах.В то же время Патриархия обвинила телевидение в двойных стандартах, напомнив им возмущение по поводу распространения записей и видеоматериалов с участием журналистов."Сейчас же они сами – пособники преступления, широко распространяющие клевету, выбирая объекты. Например, если не говорить о ранних событиях, в их эфирах не появилась та часть разговоров, в которой речь идет об аресте священнослужителей и штурме Патриархии", - говорится в заявлении.При этом, Патриархия отмечает, что если будет хоть одно реальное доказательство неподобающего либо незаконного действия со стороны священнослужителя, то будут приняты соответствующие меры, однако сам факт слежки за ними неприемлем, так как он нарушает главный принцип церковной жизни – тайну исповеди.В то же время Патриархия Грузии призывает строго отреагировать на факты слежки и прослушивания как священнослужителей, так и обычных граждан, а также наказать распространителей этих материалов.Что касается аутентичности разговоров, то Патриархия признает их частично, называя записи "смесью правды и лжи".Ранее действительность записей подтвердили часть журналистов и оппозиционных политиков.Между тем, прокуратура Грузии продолжает расследование появления аудиозаписей и обратилась к западным партнерам за помощью. По делу пока задержанных нет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210918/delo-o-taynykh-proslushkakh-prokuratura-gruzii-obratilas-za-pomoschyu-k-drugim-stranam-259707236.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, патриархия грузии, тайная слежка, сми, скандал