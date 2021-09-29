Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210929/skandal-s-taynymi-zapisyami-v-gruzii-patriarkhiya-obvinyaet-smi-i-trebuet-nakazaniya-260024840.html
Скандал с тайными записями в Грузии: Патриархия обвиняет СМИ и требует наказания
Скандал с тайными записями в Грузии: Патриархия обвиняет СМИ и требует наказания
Патриархия Грузии призывает строго отреагировать на факты слежки и прослушивания как священнослужителей, так и обычных граждан 29.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-29T23:09+0400
2021-09-29T23:48+0400
новости
грузия
патриархия грузии
тайная слежка
сми
скандал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0f/250041657_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_ebafec33ddb5afd48fdf7f744e400bfb.jpg
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Патриархия Грузии обвинила ряд грузинских СМИ в тиражировании тайных записей разговоров представителей духовенства, об этом говорится в заявлении Патриархии.Прослушка священнослужителей – Патриархия Грузии делает заявление&gt;&gt;В начале сентября этого года в распоряжении оппозиционных СМИ оказались несколько десятков тысяч документов, раскрывающих подробности предполагаемой слежки со стороны Службы государственной безопасности. Файлы, в основном, содержали информацию о представителях духовенства, а также разговоры грузинских журналистов, оппозиционных политиков, иностранных дипломатов и публичных служащих.Несколько журналистов и оппозиционных политиков подтвердили действительность бесед, которые были отражены в файлах.В то же время Патриархия обвинила телевидение в двойных стандартах, напомнив им возмущение по поводу распространения записей и видеоматериалов с участием журналистов."Сейчас же они сами – пособники преступления, широко распространяющие клевету, выбирая объекты. Например, если не говорить о ранних событиях, в их эфирах не появилась та часть разговоров, в которой речь идет об аресте священнослужителей и штурме Патриархии", - говорится в заявлении.При этом, Патриархия отмечает, что если будет хоть одно реальное доказательство неподобающего либо незаконного действия со стороны священнослужителя, то будут приняты соответствующие меры, однако сам факт слежки за ними неприемлем, так как он нарушает главный принцип церковной жизни – тайну исповеди.В то же время Патриархия Грузии призывает строго отреагировать на факты слежки и прослушивания как священнослужителей, так и обычных граждан, а также наказать распространителей этих материалов.Что касается аутентичности разговоров, то Патриархия признает их частично, называя записи "смесью правды и лжи".Ранее действительность записей подтвердили часть журналистов и оппозиционных политиков.Между тем, прокуратура Грузии продолжает расследование появления аудиозаписей и обратилась к западным партнерам за помощью. По делу пока задержанных нет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210918/delo-o-taynykh-proslushkakh-prokuratura-gruzii-obratilas-za-pomoschyu-k-drugim-stranam-259707236.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0f/250041657_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_4ba84f70a76296ccfd60266225a3e1e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, патриархия грузии, тайная слежка, сми, скандал

Скандал с тайными записями в Грузии: Патриархия обвиняет СМИ и требует наказания

23:09 29.09.2021 (обновлено: 23:48 29.09.2021)
206
© Sputnik / Alexander ImedashviliПатриархия Грузии
Патриархия Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Патриархия Грузии призывает строго отреагировать на факты слежки и прослушивания как священнослужителей, так и обычных граждан
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Патриархия Грузии обвинила ряд грузинских СМИ в тиражировании тайных записей разговоров представителей духовенства, об этом говорится в заявлении Патриархии.
Прослушка священнослужителей – Патриархия Грузии делает заявление>>
В начале сентября этого года в распоряжении оппозиционных СМИ оказались несколько десятков тысяч документов, раскрывающих подробности предполагаемой слежки со стороны Службы государственной безопасности. Файлы, в основном, содержали информацию о представителях духовенства, а также разговоры грузинских журналистов, оппозиционных политиков, иностранных дипломатов и публичных служащих.
Несколько журналистов и оппозиционных политиков подтвердили действительность бесед, которые были отражены в файлах.

"Эти материалы дали возможность враждебно настроенным к церкви силам распространять слухи, порочащие честь, достоинство и репутацию (церкви - ред.). В это вовлечены известные своими скандальными действиями несколько духовных лиц , т.н. "теологи", информационные средства и отдельные телевидения", - говорится в заявлении Патриархии.

В то же время Патриархия обвинила телевидение в двойных стандартах, напомнив им возмущение по поводу распространения записей и видеоматериалов с участием журналистов.
"Сейчас же они сами – пособники преступления, широко распространяющие клевету, выбирая объекты. Например, если не говорить о ранних событиях, в их эфирах не появилась та часть разговоров, в которой речь идет об аресте священнослужителей и штурме Патриархии", - говорится в заявлении.
При этом, Патриархия отмечает, что если будет хоть одно реальное доказательство неподобающего либо незаконного действия со стороны священнослужителя, то будут приняты соответствующие меры, однако сам факт слежки за ними неприемлем, так как он нарушает главный принцип церковной жизни – тайну исповеди.
Здание прокуратуры Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 18.09.2021
Дело о тайных прослушках: прокуратура Грузии обратилась за помощью к другим странам
18 сентября, 21:52
3498
В то же время Патриархия Грузии призывает строго отреагировать на факты слежки и прослушивания как священнослужителей, так и обычных граждан, а также наказать распространителей этих материалов.
Что касается аутентичности разговоров, то Патриархия признает их частично, называя записи "смесью правды и лжи".
Ранее действительность записей подтвердили часть журналистов и оппозиционных политиков.
Между тем, прокуратура Грузии продолжает расследование появления аудиозаписей и обратилась к западным партнерам за помощью. По делу пока задержанных нет.
Читайте также:
"Да, мы проводим прослушку" - премьер Грузии
Скандал о прослушивании дипломатов в Грузии дошел до Брюсселя
Скандал с прослушкой дипломатов в Грузии - МИД ответил на заявление посла ЕС
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000001
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
23:16Сборная Греции по футболу начала подготовку к матчу против Грузии
23:09Скандал с тайными записями в Грузии: Патриархия обвиняет СМИ и требует наказания
22:31Грузия примет учения Еternity-2021
22:16Глава МИД: Грузии не грозит отмена безвиза с ЕС
22:01Выборы и пандемия: как пройдет голосование в Грузии
21:50Бизнес, культура и взаимопонимание: Грузия и Азербайджан оформили ряд договоренностей
21:16Удаление каналов RT с YouTube: в ОБСЕ напомнили о свободе слова
21:01Грузинский ансамбль танца и песни "Рустави" даст концерты на Украине
20:46Назван состав сборной Грузии по вольной борьбе на ЧМ в Осло
20:30"Приезд Саакашвили воодушевил оппозицию" - политологи о предвыборной ситуации в Грузии
19:37Теоретически все возможно - юрист прокомментировал шансы Саакашвили на помилование
19:25ЕС может отменить безвизовый режим с Грузией? В Тбилиси призвали не паниковать
19:22Оппозиция не повторит прошлых ошибок на этих выборах - лидер ЕНД
18:59Грузии нужна третья сила, которая наладит отношения с Россией – политолог
18:46Выбрать онлайн-учебу школьники Грузии смогут по четвергам
18:31Меньше пробок: в Тбилиси построят новый автомобильный мост
18:15Работы по укреплению оползня в районе Вашлиджвари завершены - Каладзе
17:02В Тбилиси восстановят первую грузинскую нотную типографию
16:32Новые вызовы и возможности: о чем говорили лидеры Грузии и Азербайджана в Баку
16:16Грузия получит два новейших препарата против коронавируса