https://sputnik-georgia.ru/20210930/covidstatistika-v-gruzii-za-sutki-vyzdorovevshikh-bolshe-infitsirovannykh-260033559.html

COVID-статистика в Грузии: за сутки выздоровевших больше инфицированных

COVID-статистика в Грузии: за сутки выздоровевших больше инфицированных

Хуже всего эпидемиологическое положение в столице, на втором месте – регион Имерети 30.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-30T11:37+0400

2021-09-30T11:37+0400

2021-09-30T11:51+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за последние сутки сделано 36 047 тестов и выявлено 1 743 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 613 012 случаев инфицирования.Ученые нашли людей со "сверхчеловеческим" иммунитетом к коронавирусу>>За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 266 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 585 071 пациент.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 29 пациентов, а с начала пандемии – 8 946.Из 1 743 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 571 случай. В регионах же ситуация следующая: На данный момент в Грузии 18 969 активный случай, из них 4 223 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 045 пациентов тяжелое, из них 260 подключены к аппарату искусственного дыхания. 734 пациента находятся в ковид-гостиницах. 14 012 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 52 человека, а в самоизоляции – 15 583.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19