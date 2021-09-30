Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
COVID-статистика в Грузии: за сутки выздоровевших больше инфицированных
11:37 30.09.2021 (обновлено: 11:51 30.09.2021)
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© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
© photo: Sputnik / Stringer
Хуже всего эпидемиологическое положение в столице, на втором месте – регион Имерети
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за последние сутки сделано 36 047 тестов и выявлено 1 743 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 613 012 случаев инфицирования.
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 266 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 585 071 пациент.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 29 пациентов, а с начала пандемии – 8 946.
Из 1 743 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 571 случай. В регионах же ситуация следующая:
Аджария – 85
Имерети – 315
Квемо Картли – 94
Шида Картли – 79
Гурия – 47
Самегрело - Земо Сванети – 189
Кахети – 262
Мцхета-Мтианети – 54
Самцхе-Джавахети – 35
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 12.
На данный момент в Грузии 18 969 активный случай, из них 4 223 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 045 пациентов тяжелое, из них 260 подключены к аппарату искусственного дыхания. 734 пациента находятся в ковид-гостиницах. 14 012 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 52 человека, а в самоизоляции – 15 583.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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