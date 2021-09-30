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Грузия за два дня до выборов: страсти накаляются - подробности
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"Грузии не нужна нестабильность" – посол США прокомментировала планы Саакашвили
"Грузии не нужна нестабильность" – посол США прокомментировала планы Саакашвили
Американский дипломат призвала все стороны сохранить мирную обстановку в стране 30.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-30T14:54+0400
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Грузии нужна мирная и спокойная среда, а не политическая нестабильность и насилие, заявила посол США в Грузии Келли Дегнан, комментируя ситуацию вокруг намерения экс-президента Грузии Михаил Саакашвили вернуться на родину.Сколько человек в Грузии готовятся встретить Саакашвили?&gt;&gt;Экс-президент Грузии заявил, что намерен вернуться в Грузию в день выборов 2 октября и даже опубликовал фото своего авиабилета. Лидер оппозиционной партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани заявила, что активно готовится к встрече экс-президента. В организованном ею движении, которое создано для мирного возвращения Саакашвили на родину, уже зарегистрировались 104 тысячи человек, и, по ее словам, хотя бы половина из них придет его встречать.В правящей партии "Грузинская мечта" заявляют, что как только Саакашвили ступит на грузинскую землю, он будет арестован и посажен в тюрьму. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили также подчеркнул, что грузинские правоохранители задержат всех, кто попытается помешать аресту Саакашвили.Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, сша, посольство сша в грузии

"Грузии не нужна нестабильность" – посол США прокомментировала планы Саакашвили

14:54 30.09.2021
185
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaКелли Дегнан
Келли Дегнан - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Американский дипломат призвала все стороны сохранить мирную обстановку в стране
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Грузии нужна мирная и спокойная среда, а не политическая нестабильность и насилие, заявила посол США в Грузии Келли Дегнан, комментируя ситуацию вокруг намерения экс-президента Грузии Михаил Саакашвили вернуться на родину.
Сколько человек в Грузии готовятся встретить Саакашвили?>>
Экс-президент Грузии заявил, что намерен вернуться в Грузию в день выборов 2 октября и даже опубликовал фото своего авиабилета. Лидер оппозиционной партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани заявила, что активно готовится к встрече экс-президента. В организованном ею движении, которое создано для мирного возвращения Саакашвили на родину, уже зарегистрировались 104 тысячи человек, и, по ее словам, хотя бы половина из них придет его встречать.

"Я не собираюсь спекулировать по поводу того, что может сделать или не сделать Саакашвили. Об этом было сделано много комментариев, в том числе со стороны самого Саакашвили. Думаю, что мы все можем согласиться с тем, что Грузии нужна спокойная, мирная среда, а не политическая нестабильность и насилие, и мы все должны способствовать этому", – заявила Дегнан журналистам.

В правящей партии "Грузинская мечта" заявляют, что как только Саакашвили ступит на грузинскую землю, он будет арестован и посажен в тюрьму. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили также подчеркнул, что грузинские правоохранители задержат всех, кто попытается помешать аресту Саакашвили.
Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.
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