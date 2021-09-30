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Сколько человек в Грузии готовятся встретить Саакашвили?

Сколько человек в Грузии готовятся встретить Саакашвили?

Лидер оппозиционной партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани вместе с основанным ею движением активно готовится к встрече экс-президента Грузии 30.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-30T11:06+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. В движении, которое создано для мирного возвращения экс-президента Грузии Михаил Саакашвили на родину, уже зарегистрировались 104 тысячи человек, и хотя бы половина из них придет его встречать, заявила председатель оппозиционной партии "Закон и справедливость", депутат парламента и инициатор движения Тако Чарквиани.О своем намерении вернуться в Грузию к выборам, которые пройдут в стране 2 октября, Саакашвили сообщил в видеообращении в Facebook. По словам бывшего главы государства, он не боится ареста и намерен положить конец "хождению по одному и тому же кругу реванша".А вдруг? – в соцсетях бурно обсуждают возвращение Саакашвили в Грузию>>"Всеобщее народное движение для возвращения Саакашвили зарегистрировано официально. За 12 дней существования собрано 104 тысячи подписей. Когда регистрируется 104 тысячи человек – это очень хорошо, их всех можно идентифицировать… Я думаю, что придет хотя бы половина", – заявила Чарквиани.Она также сообщила, что в связи с возвращением Саакашвили она планирует встретиться и поговорить с министром внутренних дел Вахтангом Гомелаури. "Мы готовимся к мирной встрече… Мы хотим, чтобы самолет сел мирно", – отметила Чарквиани.В правящей партии "Грузинская мечта" заявляют, что как только Саакашвили ступит на грузинскую землю, он будет арестован и посажен в тюрьму.Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, местные выборы