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Грузия за два дня до выборов: страсти накаляются - подробности
https://sputnik-georgia.ru/20210930/narkotest-po-volosam-gakhariya-obnarodoval-rezultaty-novogo-issledovaniya-260045702.html
Наркотест по волосам: Гахария обнародовал результаты нового исследования
Наркотест по волосам: Гахария обнародовал результаты нового исследования
Гахария сдал тесты на наркотики в Австрии, опасаясь, что грузинские власти готовят против него провокацию 30.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-30T17:16+0400
2021-09-30T17:16+0400
политика
новости
грузия
георгий гахария
политика
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Результаты исследования образца волос кандидата в мэры Тбилиси и лидера партии "Для Грузии" Георгия Гахария показали, что политик не использует какие-либо наркотические вещества, говорится в сообщении пресс-службы партии.Георгий Гахария сдал наркотест в Австрии и оказался в центре скандала&gt;&gt;Гахария 18 сентября опубликовал результаты тестирования своей крови на наркотики, которые показали, что в его организме нет запрещенных веществ. А исследование по волосам, которое определяет, употреблял ли человек наркотики в более длительный период, были обнародованы сегодня.Исследование образца волос было проведено на такие вещества, как тетрагидроканнабинол (в том числе т.н. марихуана), кокаин, амфетамин, метамфетамин, MDEA, MDMA, мефедрон, героин, кодеин, морфин, бупренорфин, метадон, трамадол и т.д.Гахария сдал тест на наркотики в Австрии, в венской лаборатории FTC-Forensisch-Toxikologisches Labor, заявив, что грузинские власти готовят против него провокацию.С инициативой пройти тестирование на наркотики выступил в начале сентября действующий мэр города Каха Каладзе.Сам Каладзе, хоть и сдал тест на наркотики еще 6 сентября, своих результатов не публиковал, просто заявив, что тест ничего у него не выявил.Остальные кандидаты инициативу Каладзе не поддержали.В начале недели, 27 сентября, Гахария обратился к Генеральной прокуратуре с требованием начать расследование по поводу заявлений, сделанных председателем правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклием Кобахидзе в его адрес.За последнее время Кобахидзе сделал несколько публичных заявлений, указав на наркозависимость Гахария. В одном из комментариев для СМИ он даже назвал Гахария "кокаинщиком". Именно эти обвинения в адрес экс-премьера и послужили основанием подачи заявления в Генпрокуратуру.Партия Гахария требует от Генпрокуратуры незамедлительного начать расследование в связи с обвинениями Кобахидзе и допросить его. А в случае, если информация не подтвердится, поставить вопрос об ответственности Кобахидзе за клевету.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210930/slava-bogu-ya-uzhe-9-mesyatsev-ne-v-mechte--gakhariya-v-tsentre-novogo-skandala-260029081.html
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политика, новости, грузия, георгий гахария, политика

Наркотест по волосам: Гахария обнародовал результаты нового исследования

17:16 30.09.2021
202
© photo : press-service of Giorgi GakhariaГеоргий Гахария в парламенте
Георгий Гахария в парламенте - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
© photo : press-service of Giorgi Gakharia
Гахария сдал тесты на наркотики в Австрии, опасаясь, что грузинские власти готовят против него провокацию
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Результаты исследования образца волос кандидата в мэры Тбилиси и лидера партии "Для Грузии" Георгия Гахария показали, что политик не использует какие-либо наркотические вещества, говорится в сообщении пресс-службы партии.
Георгий Гахария сдал наркотест в Австрии и оказался в центре скандала>>
Гахария 18 сентября опубликовал результаты тестирования своей крови на наркотики, которые показали, что в его организме нет запрещенных веществ. А исследование по волосам, которое определяет, употреблял ли человек наркотики в более длительный период, были обнародованы сегодня.
Исследование образца волос было проведено на такие вещества, как тетрагидроканнабинол (в том числе т.н. марихуана), кокаин, амфетамин, метамфетамин, MDEA, MDMA, мефедрон, героин, кодеин, морфин, бупренорфин, метадон, трамадол и т.д.

"В заключении указано, что в результате исследования образца волос Георгий Гахария не было подтверждено употребление любого из вышеупомянутых наркотических веществ", - говорится в сообщении пресс-службы партии.

Гахария сдал тест на наркотики в Австрии, в венской лаборатории FTC-Forensisch-Toxikologisches Labor, заявив, что грузинские власти готовят против него провокацию.
С инициативой пройти тестирование на наркотики выступил в начале сентября действующий мэр города Каха Каладзе.
Сам Каладзе, хоть и сдал тест на наркотики еще 6 сентября, своих результатов не публиковал, просто заявив, что тест ничего у него не выявил.
Остальные кандидаты инициативу Каладзе не поддержали.
В начале недели, 27 сентября, Гахария обратился к Генеральной прокуратуре с требованием начать расследование по поводу заявлений, сделанных председателем правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклием Кобахидзе в его адрес.
Георгий Гахария - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
Местные выборы в Грузии 2021
"Слава Богу, я уже 9 месяцев не в "Мечте" – Гахария в центре нового скандала
09:01
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За последнее время Кобахидзе сделал несколько публичных заявлений, указав на наркозависимость Гахария. В одном из комментариев для СМИ он даже назвал Гахария "кокаинщиком". Именно эти обвинения в адрес экс-премьера и послужили основанием подачи заявления в Генпрокуратуру.
Партия Гахария требует от Генпрокуратуры незамедлительного начать расследование в связи с обвинениями Кобахидзе и допросить его. А в случае, если информация не подтвердится, поставить вопрос об ответственности Кобахидзе за клевету.

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