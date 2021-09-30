Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
"Слава Богу, я уже 9 месяцев не в "Мечте" – Гахария в центре нового скандала
09:01 30.09.2021 (обновлено: 11:00 30.09.2021)
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© press-service of George GakhariaГеоргий Гахария
© press-service of George Gakharia
За пару дней до выборов в Грузии разразился новый скандал, который связан с экс-премьером Георгием Гахария
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Экс-премьер Грузии Георгий Гахария, а также представители власти и оппозиции прокомментировали скандал, связанный с предвыборной кампанией в стране.
Ранее оппозиционный телеканал "Мтавари архи" обнародовал документы, якобы отображающие предвыборную стратегию правящей партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая оказалась в их распоряжении.
По информации телеканала, правящая партия наняла специалистов из Израиля, в частности, известного пиарщика Моше Клюгхафтом, который разработал для партии стратегию. В планах стратегии была дискредитация оппозиционных телеканалов и выявление связи главных лиц телеканалов с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, а также нейтрализация Гахария, как конкурента для правящей партии.
Как утверждает "Мтавари архи", согласно плану властей, Гахария необходимо представить как коррумпированного и аморального человека и предателя. Под аморальностью подразумевалось формирование образа Гахария как наркомана. При этом подробно был расписан ход действий подобной дискредитации.
© press-service of George GakhariaГеоргий Гахария
Георгий Гахария
© press-service of George Gakharia
Тема потребления Гахария наркотиков муссируется уже несколько недель. Сначала конкурент экс-премьера от "Грузинской мечты" Каха Каладзе предложил всем кандидатам пройти тест на наркотики, а после лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе напрямую обвинил экс-премьера в потреблении кокаина.
Сам Гахария тест на наркотики прошел в известной клинике Вены, чтобы, по его словам, не допустить провокации, и даже обнародовал результаты своего теста.
Опровержение "Мечты"
В правящей партии информацию о стратегии от израильского политтехнолога назвали фейком.
"Главной задачей передачи телеканала было спасение репутации саттелита "Национального движения" Георгия Гахария и демонстрация как дезинформации конкретной информации о нем. Хотим заявить обществу, что информация партийного телеканала является фейком, и такие слайды, как продемонстрировал телеканал, для "Грузинской мечты" не готовили ни израильские, ни грузинские пиар-консультанты", – говорится в заявлении "Грузинской мечты".
Реакция Гахария
Сам главный объект скандала Георгий Гахария был краток.
"Спасибо Богу, что я уже 9 месяцев не там (в "Грузинской мечте – ред.). Что там происходит, какие решения принимаются, кто в этом участвует, кого привозят, кто и что обещает – я не представляю, и меня это не интересует", – заявил Гахария.
При этом, он отметил, что это уже не первый случай клеветы в его адрес.
Возмущение оппозиции
Несмотря на спокойствие Гахария, подобная информация о стратегии возмутила других оппозиционных политиков.
"То, что мы видели – за гранью морали", – сказала представитель "Третьей силы" Саломе Самадашвили.
Возмущение высказал и конкурент Гахария на выборах, лидер "Нацдвижения" Ника Мелия.
"Когда ты планируешь в чем-нибудь обвинить своего бывшего друга, и из всех советов выбираешь обвинение в употреблении наркотиков, это далеко от морали и морального облика человека", – сказал Мелия.
До выборов мэра Тбилиси и еще 63 городов и районов осталось два дня.
Один из рейтинговых политиков Грузии Георгий Гахария, ушедший в оппозицию, основал свою партию в начале июня 2021 года. Новая сила за очень короткое время смогла занять третье место среди грузинских партий после правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и самой крупной оппозиционной силы "Единое национальное движение". Сам Гахария стал кандидатом в мэры Тбилиси на этих выборах.
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