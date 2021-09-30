Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Грузия за два дня до выборов: страсти накаляются - подробности
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20210930/slava-bogu-ya-uzhe-9-mesyatsev-ne-v-mechte--gakhariya-v-tsentre-novogo-skandala-260029081.html
"Слава Богу, я уже 9 месяцев не в "Мечте" – Гахария в центре нового скандала
"Слава Богу, я уже 9 месяцев не в "Мечте" – Гахария в центре нового скандала
За пару дней до выборов в Грузии разразился новый скандал, который связан с экс-премьером Георгием Гахария 30.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-30T09:01+0400
2021-09-30T11:00+0400
местные выборы в грузии 2021
грузия
грузинская мечта
израиль
георгий гахария
местные выборы
выборы
скандал
аналитика
обзоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/02/259234647_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_2e0dc84cc94e09a0a3856a1444710eef.jpg
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Экс-премьер Грузии Георгий Гахария, а также представители власти и оппозиции прокомментировали скандал, связанный с предвыборной кампанией в стране.Ранее оппозиционный телеканал "Мтавари архи" обнародовал документы, якобы отображающие предвыборную стратегию правящей партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая оказалась в их распоряжении.Георгий Гахария сдал наркотест в Австрии и оказался в центре скандала&gt;&gt;По информации телеканала, правящая партия наняла специалистов из Израиля, в частности, известного пиарщика Моше Клюгхафтом, который разработал для партии стратегию. В планах стратегии была дискредитация оппозиционных телеканалов и выявление связи главных лиц телеканалов с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, а также нейтрализация Гахария, как конкурента для правящей партии.Как утверждает "Мтавари архи", согласно плану властей, Гахария необходимо представить как коррумпированного и аморального человека и предателя. Под аморальностью подразумевалось формирование образа Гахария как наркомана. При этом подробно был расписан ход действий подобной дискредитации.Тема потребления Гахария наркотиков муссируется уже несколько недель. Сначала конкурент экс-премьера от "Грузинской мечты" Каха Каладзе предложил всем кандидатам пройти тест на наркотики, а после лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе напрямую обвинил экс-премьера в потреблении кокаина.Африканец, бывший зек и звезда "Милана" - кто претендует на пост мэра Тбилиси &gt;&gt;&gt;Сам Гахария тест на наркотики прошел в известной клинике Вены, чтобы, по его словам, не допустить провокации, и даже обнародовал результаты своего теста.Опровержение "Мечты"В правящей партии информацию о стратегии от израильского политтехнолога назвали фейком."Главной задачей передачи телеканала было спасение репутации саттелита "Национального движения" Георгия Гахария и демонстрация как дезинформации конкретной информации о нем. Хотим заявить обществу, что информация партийного телеканала является фейком, и такие слайды, как продемонстрировал телеканал, для "Грузинской мечты" не готовили ни израильские, ни грузинские пиар-консультанты", – говорится в заявлении "Грузинской мечты".Реакция ГахарияСам главный объект скандала Георгий Гахария был краток.При этом, он отметил, что это уже не первый случай клеветы в его адрес.Возмущение оппозицииНесмотря на спокойствие Гахария, подобная информация о стратегии возмутила других оппозиционных политиков.Возмущение высказал и конкурент Гахария на выборах, лидер "Нацдвижения" Ника Мелия."Когда ты планируешь в чем-нибудь обвинить своего бывшего друга, и из всех советов выбираешь обвинение в употреблении наркотиков, это далеко от морали и морального облика человека", – сказал Мелия.До выборов мэра Тбилиси и еще 63 городов и районов осталось два дня.Один из рейтинговых политиков Грузии Георгий Гахария, ушедший в оппозицию, основал свою партию в начале июня 2021 года. Новая сила за очень короткое время смогла занять третье место среди грузинских партий после правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и самой крупной оппозиционной силы "Единое национальное движение". Сам Гахария стал кандидатом в мэры Тбилиси на этих выборах.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
израиль
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/02/259234647_0:0:1501:1126_1920x0_80_0_0_1f6bfcede87396d5547a861fa4c87e86.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, грузинская мечта, израиль, георгий гахария, местные выборы, выборы, скандал, аналитика, обзоры

"Слава Богу, я уже 9 месяцев не в "Мечте" – Гахария в центре нового скандала

09:01 30.09.2021 (обновлено: 11:00 30.09.2021)
461
© press-service of George GakhariaГеоргий Гахария
Георгий Гахария - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
© press-service of George Gakharia
За пару дней до выборов в Грузии разразился новый скандал, который связан с экс-премьером Георгием Гахария
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Экс-премьер Грузии Георгий Гахария, а также представители власти и оппозиции прокомментировали скандал, связанный с предвыборной кампанией в стране.
Ранее оппозиционный телеканал "Мтавари архи" обнародовал документы, якобы отображающие предвыборную стратегию правящей партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая оказалась в их распоряжении.
Георгий Гахария сдал наркотест в Австрии и оказался в центре скандала>>
По информации телеканала, правящая партия наняла специалистов из Израиля, в частности, известного пиарщика Моше Клюгхафтом, который разработал для партии стратегию. В планах стратегии была дискредитация оппозиционных телеканалов и выявление связи главных лиц телеканалов с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, а также нейтрализация Гахария, как конкурента для правящей партии.
Как утверждает "Мтавари архи", согласно плану властей, Гахария необходимо представить как коррумпированного и аморального человека и предателя. Под аморальностью подразумевалось формирование образа Гахария как наркомана. При этом подробно был расписан ход действий подобной дискредитации.
© press-service of George GakhariaГеоргий Гахария
Георгий Гахария - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
Георгий Гахария
© press-service of George Gakharia
Тема потребления Гахария наркотиков муссируется уже несколько недель. Сначала конкурент экс-премьера от "Грузинской мечты" Каха Каладзе предложил всем кандидатам пройти тест на наркотики, а после лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе напрямую обвинил экс-премьера в потреблении кокаина.
Африканец, бывший зек и звезда "Милана" - кто претендует на пост мэра Тбилиси >>>
Сам Гахария тест на наркотики прошел в известной клинике Вены, чтобы, по его словам, не допустить провокации, и даже обнародовал результаты своего теста.

Опровержение "Мечты"

В правящей партии информацию о стратегии от израильского политтехнолога назвали фейком.
"Главной задачей передачи телеканала было спасение репутации саттелита "Национального движения" Георгия Гахария и демонстрация как дезинформации конкретной информации о нем. Хотим заявить обществу, что информация партийного телеканала является фейком, и такие слайды, как продемонстрировал телеканал, для "Грузинской мечты" не готовили ни израильские, ни грузинские пиар-консультанты", – говорится в заявлении "Грузинской мечты".

Реакция Гахария

Сам главный объект скандала Георгий Гахария был краток.

"Спасибо Богу, что я уже 9 месяцев не там (в "Грузинской мечте – ред.). Что там происходит, какие решения принимаются, кто в этом участвует, кого привозят, кто и что обещает – я не представляю, и меня это не интересует", – заявил Гахария.

При этом, он отметил, что это уже не первый случай клеветы в его адрес.

Возмущение оппозиции

Несмотря на спокойствие Гахария, подобная информация о стратегии возмутила других оппозиционных политиков.

"То, что мы видели – за гранью морали", – сказала представитель "Третьей силы" Саломе Самадашвили.

Возмущение высказал и конкурент Гахария на выборах, лидер "Нацдвижения" Ника Мелия.
"Когда ты планируешь в чем-нибудь обвинить своего бывшего друга, и из всех советов выбираешь обвинение в употреблении наркотиков, это далеко от морали и морального облика человека", – сказал Мелия.
До выборов мэра Тбилиси и еще 63 городов и районов осталось два дня.
Один из рейтинговых политиков Грузии Георгий Гахария, ушедший в оппозицию, основал свою партию в начале июня 2021 года. Новая сила за очень короткое время смогла занять третье место среди грузинских партий после правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и самой крупной оппозиционной силы "Единое национальное движение". Сам Гахария стал кандидатом в мэры Тбилиси на этих выборах.

Читайте также:

Тбилиси перед выборами: борьба за голоса с помощью плакатов на улицах – фото
Нет насилию перед выборами: премьер Грузии воззвал к партиям из Нью-Йорка
Кто, откуда, куда и зачем? Как изменились партии в Грузии за год
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
300000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:24"Классический пример дезинформации" – Гарибашвили ответил на слухи об отмене безвиза с ЕС
11:53В Сванети ограбили лагерь российских и украинских альпинистов
11:37COVID-статистика в Грузии: за сутки выздоровевших больше инфицированных
11:22VIP-места возрастом 1800 лет: археологи обнаружили в Турции необычную находку
11:06Сколько человек в Грузии готовятся встретить Саакашвили?
10:49Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 743
10:33Медикаменты в Грузии будут качественнее – фармкомпании ознакомили с новшествами
09:20Курс лари на четверг – 3,1228 GEL/$1
09:01"Слава Богу, я уже 9 месяцев не в "Мечте" – Гахария в центре нового скандала
08:38Торнадо на севере Германии: пострадали шесть человек - видео с места ЧП
08:26В Грузии произошло землетрясение
07:01Выборы 2021 в Грузии: назван состав делегации наблюдателей Европарламента
ВчераСборная Греции по футболу начала подготовку к матчу против Грузии
ВчераСкандал с тайными записями в Грузии: Патриархия обвиняет СМИ и требует наказания
ВчераГрузия примет учения Еternity-2021
ВчераГлава МИД: Грузии не грозит отмена безвиза с ЕС
ВчераВыборы и пандемия: как пройдет голосование в Грузии
ВчераБизнес, культура и взаимопонимание: Грузия и Азербайджан оформили ряд договоренностей
ВчераУдаление каналов RT с YouTube: в ОБСЕ напомнили о свободе слова
ВчераГрузинский ансамбль танца и песни "Рустави" даст концерты на Украине