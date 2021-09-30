https://sputnik-georgia.ru/20210930/slava-bogu-ya-uzhe-9-mesyatsev-ne-v-mechte--gakhariya-v-tsentre-novogo-skandala-260029081.html

"Слава Богу, я уже 9 месяцев не в "Мечте" – Гахария в центре нового скандала

"Слава Богу, я уже 9 месяцев не в "Мечте" – Гахария в центре нового скандала

За пару дней до выборов в Грузии разразился новый скандал, который связан с экс-премьером Георгием Гахария 30.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-30T09:01+0400

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местные выборы в грузии 2021

грузия

грузинская мечта

израиль

георгий гахария

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Экс-премьер Грузии Георгий Гахария, а также представители власти и оппозиции прокомментировали скандал, связанный с предвыборной кампанией в стране.Ранее оппозиционный телеканал "Мтавари архи" обнародовал документы, якобы отображающие предвыборную стратегию правящей партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая оказалась в их распоряжении.Георгий Гахария сдал наркотест в Австрии и оказался в центре скандала>>По информации телеканала, правящая партия наняла специалистов из Израиля, в частности, известного пиарщика Моше Клюгхафтом, который разработал для партии стратегию. В планах стратегии была дискредитация оппозиционных телеканалов и выявление связи главных лиц телеканалов с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, а также нейтрализация Гахария, как конкурента для правящей партии.Как утверждает "Мтавари архи", согласно плану властей, Гахария необходимо представить как коррумпированного и аморального человека и предателя. Под аморальностью подразумевалось формирование образа Гахария как наркомана. При этом подробно был расписан ход действий подобной дискредитации.Тема потребления Гахария наркотиков муссируется уже несколько недель. Сначала конкурент экс-премьера от "Грузинской мечты" Каха Каладзе предложил всем кандидатам пройти тест на наркотики, а после лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе напрямую обвинил экс-премьера в потреблении кокаина.Африканец, бывший зек и звезда "Милана" - кто претендует на пост мэра Тбилиси >>>Сам Гахария тест на наркотики прошел в известной клинике Вены, чтобы, по его словам, не допустить провокации, и даже обнародовал результаты своего теста.Опровержение "Мечты"В правящей партии информацию о стратегии от израильского политтехнолога назвали фейком."Главной задачей передачи телеканала было спасение репутации саттелита "Национального движения" Георгия Гахария и демонстрация как дезинформации конкретной информации о нем. Хотим заявить обществу, что информация партийного телеканала является фейком, и такие слайды, как продемонстрировал телеканал, для "Грузинской мечты" не готовили ни израильские, ни грузинские пиар-консультанты", – говорится в заявлении "Грузинской мечты".Реакция ГахарияСам главный объект скандала Георгий Гахария был краток.При этом, он отметил, что это уже не первый случай клеветы в его адрес.Возмущение оппозицииНесмотря на спокойствие Гахария, подобная информация о стратегии возмутила других оппозиционных политиков.Возмущение высказал и конкурент Гахария на выборах, лидер "Нацдвижения" Ника Мелия."Когда ты планируешь в чем-нибудь обвинить своего бывшего друга, и из всех советов выбираешь обвинение в употреблении наркотиков, это далеко от морали и морального облика человека", – сказал Мелия.До выборов мэра Тбилиси и еще 63 городов и районов осталось два дня.Один из рейтинговых политиков Грузии Георгий Гахария, ушедший в оппозицию, основал свою партию в начале июня 2021 года. Новая сила за очень короткое время смогла занять третье место среди грузинских партий после правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и самой крупной оппозиционной силы "Единое национальное движение". Сам Гахария стал кандидатом в мэры Тбилиси на этих выборах.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, грузинская мечта, израиль, георгий гахария, местные выборы, выборы, скандал, аналитика, обзоры