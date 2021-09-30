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В Вашингтоне прошла дегустация грузинских вин

В Вашингтоне прошла дегустация грузинских вин

За первые восемь месяцев этого года экспорт грузинского вина в США вырос более чем на четверть 30.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-30T18:32+0400

2021-09-30T18:32+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Дегустация грузинских вин была проведена для импортеров, винных экспертов, представителей СМИ, ресторанов и торговых сетей в одном из известных ресторанов Вашингтона в США, говорится в сообщении Национального агентство вина.Праздник сбора урожая как день рождения грузинского вина: в стране отмечают Ртвели>>На презентации присутствовал посол Грузии в США Давид Бакрадзе. В ходе мероприятия были представлены грузинские вина, которые уже продаются на рынке США, и около 60 образцов, которые еще не известны американским потребителям.Также 6 октября в Сан-Франциско и 18 октября в Нью-Йорке пройдут дегустации грузинских вин, организованные подрядчиком Национального винного агентства - маркетинговой компанией Marq Energie Consulting.Соединенные Штаты являются стратегическим грузинским винным рынком. В январе-августе этого года было экспортировано 700 тысяч бутылок вина, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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