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Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20210930/vybory-2021-v-gruzii-nazvan-sostav-delegatsii-nablyudateley-evroparlamenta-260026283.html
Выборы 2021 в Грузии: назван состав делегации наблюдателей Европарламента
Выборы 2021 в Грузии: назван состав делегации наблюдателей Европарламента
Европарламентарии прибудут в Грузию 29-30 сентября и проведут ряд встреч на высоком уровне 30.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-30T07:01+0400
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местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 30 сен - Sputnik. Известен состав делегации наблюдателей от Европарламента, которая будет следить за ходом выборов в органы местной власти в Грузии.Выборы в Грузии пройдут 2 октября. На них жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов - сакребуло.Выборы 2021: тбилисцев ждут новые кабины для голосования&gt;&gt;От Европарламента за ходом выборов будут следить семь депутатов : Майкл Галер (Европейская народная партия) - председатель делегации; Мириам Лексманн (EПП) , Марина Кальюранд (Социал-демократическая партия), Каталин Че (Renew), Маркета Грегорова (Greens), Джорди Соле (Greens) и Анна Фотига (Европейская консервативная партия).Европарламентарии прибудут в Грузию 29-30 сентября и в рамках официальной программы встретятся с послом ЕС в Грузии, ведущей группой ОБСЕ, представителями Центральной избирательной комиссии и политических партий, ведущих НПО и средств массовой информации.Делегация также встретится с президентом и премьер-министром Грузии.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, европарламент, миссия наблюдателей ес, местные выборы, выборы

Выборы 2021 в Грузии: назван состав делегации наблюдателей Европарламента

07:01 30.09.2021
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© AFP / Frederick FlorinЦветущая вишня у здания Европейсого парламента в Страсбурге, Франция
Цветущая вишня у здания Европейсого парламента в Страсбурге, Франция - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
© AFP / Frederick Florin
Европарламентарии прибудут в Грузию 29-30 сентября и проведут ряд встреч на высоком уровне
ТБИЛИСИ, 30 сен - Sputnik. Известен состав делегации наблюдателей от Европарламента, которая будет следить за ходом выборов в органы местной власти в Грузии.
Выборы в Грузии пройдут 2 октября. На них жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов - сакребуло.
Выборы 2021: тбилисцев ждут новые кабины для голосования>>
От Европарламента за ходом выборов будут следить семь депутатов : Майкл Галер (Европейская народная партия) - председатель делегации; Мириам Лексманн (EПП) , Марина Кальюранд (Социал-демократическая партия), Каталин Че (Renew), Маркета Грегорова (Greens), Джорди Соле (Greens) и Анна Фотига (Европейская консервативная партия).
Европарламентарии прибудут в Грузию 29-30 сентября и в рамках официальной программы встретятся с послом ЕС в Грузии, ведущей группой ОБСЕ, представителями Центральной избирательной комиссии и политических партий, ведущих НПО и средств массовой информации.
Делегация также встретится с президентом и премьер-министром Грузии.
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