https://sputnik-georgia.ru/20210930/vybory-2021-v-gruzii-nazvan-sostav-delegatsii-nablyudateley-evroparlamenta-260026283.html
Выборы 2021 в Грузии: назван состав делегации наблюдателей Европарламента
Выборы 2021 в Грузии: назван состав делегации наблюдателей Европарламента
Европарламентарии прибудут в Грузию 29-30 сентября и проведут ряд встреч на высоком уровне 30.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-30T07:01+0400
2021-09-30T07:01+0400
2021-09-30T07:01+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
новости
грузия
европарламент
миссия наблюдателей ес
местные выборы
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24476/54/244765424_0:972:1913:2048_1920x0_80_0_0_881d0d596200bb1a687dabba36bde448.jpg
ТБИЛИСИ, 30 сен - Sputnik. Известен состав делегации наблюдателей от Европарламента, которая будет следить за ходом выборов в органы местной власти в Грузии.Выборы в Грузии пройдут 2 октября. На них жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов - сакребуло.Выборы 2021: тбилисцев ждут новые кабины для голосования>>От Европарламента за ходом выборов будут следить семь депутатов : Майкл Галер (Европейская народная партия) - председатель делегации; Мириам Лексманн (EПП) , Марина Кальюранд (Социал-демократическая партия), Каталин Че (Renew), Маркета Грегорова (Greens), Джорди Соле (Greens) и Анна Фотига (Европейская консервативная партия).Европарламентарии прибудут в Грузию 29-30 сентября и в рамках официальной программы встретятся с послом ЕС в Грузии, ведущей группой ОБСЕ, представителями Центральной избирательной комиссии и политических партий, ведущих НПО и средств массовой информации.Делегация также встретится с президентом и премьер-министром Грузии.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24476/54/244765424_0:834:1619:2048_1920x0_80_0_0_2cf5366a6a226bb722e727a6ca5ad9d5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, европарламент, миссия наблюдателей ес, местные выборы, выборы
Выборы 2021 в Грузии: назван состав делегации наблюдателей Европарламента
Европарламентарии прибудут в Грузию 29-30 сентября и проведут ряд встреч на высоком уровне
ТБИЛИСИ, 30 сен - Sputnik. Известен состав делегации наблюдателей от Европарламента, которая будет следить за ходом выборов в органы местной власти в Грузии.
Выборы в Грузии пройдут 2 октября. На них жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов - сакребуло.
От Европарламента за ходом выборов будут следить семь депутатов : Майкл Галер (Европейская народная партия) - председатель делегации; Мириам Лексманн (EПП) , Марина Кальюранд (Социал-демократическая партия), Каталин Че (Renew), Маркета Грегорова (Greens), Джорди Соле (Greens) и Анна Фотига (Европейская консервативная партия).
Европарламентарии прибудут в Грузию 29-30 сентября и в рамках официальной программы встретятся с послом ЕС в Грузии, ведущей группой ОБСЕ, представителями Центральной избирательной комиссии и политических партий, ведущих НПО и средств массовой информации.
Делегация также встретится с президентом и премьер-министром Грузии.
"Тюрьма и вакцинация" - что ждет Саакашвили
в Грузии
Действующий мэр Тбилиси победит в первом же туре
: новый опрос
Предвыборные обещания
: чем грузинские партии завлекают избирателей
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.