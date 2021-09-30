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Грузия за два дня до выборов: страсти накаляются - подробности
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Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20210930/vybory-ili-referendum-glavnaya-intriga-etoy-oseni-v-gruzii-259978082.html
Выборы или референдум: главная интрига этой осени в Грузии
Выборы или референдум: главная интрига этой осени в Грузии
До выборов в органы местной власти в Грузии остались считанные дни, и местечковые по сути выборы на этот раз могут превратиться в событие, которое может... 30.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-30T16:04+0400
2021-09-30T16:16+0400
местные выборы в грузии 2021
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Жители городов и районов Грузии 2 октября будут выбирать местную власть – мэра и совещательный орган при нем – сакребуло. На самом деле в самих выборах нет ничего выдающегося с глобальной точки зрения, однако политическая жизнь в Грузии привнесла в выборы новый оттенок и превратила их в важнейшее событие для страны.Предыстория событийВсе началось еще в прошлом году, когда после объявления результатов парламентских выборов в стране вспыхнул очередной политический кризис."Грузинская мечта" не вернется к соглашению Шарля Мишеля - премьер&gt;&gt;Причина была простой: правящая партия страны "Грузинская мечта – демократическая Грузия", получив поддержку меньше чем половины избирателей (48,22%), смогла сохранить власть. С этим оппозиция смириться не смогла, она обвинила власти в фальсификации, объединилась и последовала пути бойкота парламента и акций протеста.Чтобы как-то решить политический кризис, западные партнеры Грузии предложили власти и оппозиции подписать соглашение, одним из пунктов которого и стала главная интрига этих выборов.Интрига выборов на бумагеВ соглашении, оформленном при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля, прописано, что если правящая партия не сможет набрать 43% голосов на выборах в органы местной власти, то в стране должны быть назначены досрочные парламентские выборы.Однако развившиеся далее события изменили статус договора. Сначала в июле этого года, спустя 100 дней после подписания договора, "Грузинская мечта" заявила об его аннулировании, так как его не подписала самая крупная оппозиционная сила "Единое национальное движение".Незадолго до выборов документ "Нацдвижение" подписало. Но имеет ли он юридическую силу - остается под вопросом. Западные партнеры настаивают, что в одностороннем порядке соглашение аннулировать нельзя, тогда как правящая партия заявляет, что соглашения нет и более того - подобные соглашения с оппозицией она подписывать не будет.Интрига выборов в реальностиНесмотря на разногласия по документу, часть оппозиции все же настаивает на том, что выборы, которые пройдут 2 октября, - это референдум и главная задача этих выборов - не дать "Грузинской мечте" набрать 43%.Между тем, правящая партия и ее лидеры продолжают утверждать, что победа на их стороне. Лидеры партии, комментируя будущие итоги выборов, рассчитывают на следующие цифры - от 55% до 65%.Оппозиция же, в свою очередь, уверена в своей победе. Партии в телепространстве даже обменялись своими предварительными исследованиями, которые, естественно, радикально отличаются друг от друга.Однако исследования исследованиями, но то, что власть в Грузии может смениться, почувствовала даже президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая открыто за 4 дня до выборов поддержала идею коалиционного правительства."На протяжении последних девяти лет, после правительства, укомплектованного большинством, становится ясно, что коалиционное правительство обязательно", - заявила Зурабишвили.Интрига выборов послеСбудется ли желание Зурабишвили о коалиционном правительстве в Грузии, зависит не только от итогов выборов.Коалиционное правительство, как правило, зависит от партийных договоренностей. А пока реальный альянс с заделом на подобный кабинет министров образовался только вокруг "Нацдвижения". Правда есть и большое "но" в условиях этого альянса – экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который заявил, что прибудет в Грузию в день выборов.Часть партий даже внутри нынешнего альянса при "Нацдвижении" с Саакашвили сотрудничать не хочет. Не хотят видеть его рядом с собой и другие оппозиционные силы, с которыми придется считаться "Нацдвижению" в случае победы оппозиции. Среди таких сил и "Лело для Грузии", и "Третья сила", не говоря уже о партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" и других партиях, имеющих минимальные шансы на этих выборах.Плюс к этому, поддержку среди мелких партий может найти и "Грузинская мечта", у которой есть опыт работы в коалиции. И есть партии, с которыми она может договориться за счет определенных уступок, как в прошлом году она сделала с партиями "Граждане" и "Новым политическим центром - Гирчи".Таким образом, интриг у выборов в органы местной власти, на которых жители страны должны всего навсего выбрать управленцев для своих районов, много. И их развязка будет зависеть уже не только от итогов, но других факторов.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210730/Gruzinskaya-mechta-ispugalas--Gakhariya-ob-annulirovanii-soglasheniya-Sharlya-Mishelya--252463592.html
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Лиза Шелия
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политика, грузия, аналитика, колумнисты, обзоры, местные выборы, выборы

Выборы или референдум: главная интрига этой осени в Грузии

16:04 30.09.2021 (обновлено: 16:16 30.09.2021)
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© photo: Sputnik / StringerПредвыборная символика. Баннер правящей партии "Грузинская мечта". Автобусная остановка
Предвыборная символика. Баннер правящей партии Грузинская мечта. Автобусная остановка - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Колумнист Sputnik Лиза Шелия - Sputnik Грузия
Лиза Шелия
Все материалы
До выборов в органы местной власти в Грузии остались считанные дни, и местечковые по сути выборы на этот раз могут превратиться в событие, которое может изменить общую обстановку в стране
Жители городов и районов Грузии 2 октября будут выбирать местную власть – мэра и совещательный орган при нем – сакребуло. На самом деле в самих выборах нет ничего выдающегося с глобальной точки зрения, однако политическая жизнь в Грузии привнесла в выборы новый оттенок и превратила их в важнейшее событие для страны.

Предыстория событий

Все началось еще в прошлом году, когда после объявления результатов парламентских выборов в стране вспыхнул очередной политический кризис.
"Грузинская мечта" не вернется к соглашению Шарля Мишеля - премьер>>
Причина была простой: правящая партия страны "Грузинская мечта – демократическая Грузия", получив поддержку меньше чем половины избирателей (48,22%), смогла сохранить власть. С этим оппозиция смириться не смогла, она обвинила власти в фальсификации, объединилась и последовала пути бойкота парламента и акций протеста.
Чтобы как-то решить политический кризис, западные партнеры Грузии предложили власти и оппозиции подписать соглашение, одним из пунктов которого и стала главная интрига этих выборов.

Интрига выборов на бумаге

В соглашении, оформленном при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля, прописано, что если правящая партия не сможет набрать 43% голосов на выборах в органы местной власти, то в стране должны быть назначены досрочные парламентские выборы.
Однако развившиеся далее события изменили статус договора. Сначала в июле этого года, спустя 100 дней после подписания договора, "Грузинская мечта" заявила об его аннулировании, так как его не подписала самая крупная оппозиционная сила "Единое национальное движение".
Георгий Гахария в парламенте - Sputnik Грузия, 1920, 30.07.2021
"Грузинская мечта" испугалась" – Гахария об аннулировании соглашения Шарля Мишеля
30 июля, 15:34
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Незадолго до выборов документ "Нацдвижение" подписало. Но имеет ли он юридическую силу - остается под вопросом. Западные партнеры настаивают, что в одностороннем порядке соглашение аннулировать нельзя, тогда как правящая партия заявляет, что соглашения нет и более того - подобные соглашения с оппозицией она подписывать не будет.

Интрига выборов в реальности

Несмотря на разногласия по документу, часть оппозиции все же настаивает на том, что выборы, которые пройдут 2 октября, - это референдум и главная задача этих выборов - не дать "Грузинской мечте" набрать 43%.
Между тем, правящая партия и ее лидеры продолжают утверждать, что победа на их стороне. Лидеры партии, комментируя будущие итоги выборов, рассчитывают на следующие цифры - от 55% до 65%.
"Мы даже не рассматриваем возможность, что наберем 43%" - заявил в одном из интервью один из лидеров "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.
Оппозиция же, в свою очередь, уверена в своей победе. Партии в телепространстве даже обменялись своими предварительными исследованиями, которые, естественно, радикально отличаются друг от друга.
Однако исследования исследованиями, но то, что власть в Грузии может смениться, почувствовала даже президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая открыто за 4 дня до выборов поддержала идею коалиционного правительства.
"На протяжении последних девяти лет, после правительства, укомплектованного большинством, становится ясно, что коалиционное правительство обязательно", - заявила Зурабишвили.

Интрига выборов после

Сбудется ли желание Зурабишвили о коалиционном правительстве в Грузии, зависит не только от итогов выборов.
Коалиционное правительство, как правило, зависит от партийных договоренностей. А пока реальный альянс с заделом на подобный кабинет министров образовался только вокруг "Нацдвижения". Правда есть и большое "но" в условиях этого альянса – экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который заявил, что прибудет в Грузию в день выборов.
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
Премьер Грузии отшутился по поводу приезда Саакашвили
13:52
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Часть партий даже внутри нынешнего альянса при "Нацдвижении" с Саакашвили сотрудничать не хочет. Не хотят видеть его рядом с собой и другие оппозиционные силы, с которыми придется считаться "Нацдвижению" в случае победы оппозиции. Среди таких сил и "Лело для Грузии", и "Третья сила", не говоря уже о партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" и других партиях, имеющих минимальные шансы на этих выборах.
Плюс к этому, поддержку среди мелких партий может найти и "Грузинская мечта", у которой есть опыт работы в коалиции. И есть партии, с которыми она может договориться за счет определенных уступок, как в прошлом году она сделала с партиями "Граждане" и "Новым политическим центром - Гирчи".
Таким образом, интриг у выборов в органы местной власти, на которых жители страны должны всего навсего выбрать управленцев для своих районов, много. И их развязка будет зависеть уже не только от итогов, но других факторов.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
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