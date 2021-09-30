https://sputnik-georgia.ru/20210930/vybory-v-gruzii-budut-prozrachnymi--premer-260054680.html
Выборы в Грузии будут прозрачными – премьер
Выборы в Грузии будут прозрачными – премьер
Действующие власти Грузии провели шесть выборов, которые международное сообщество оценило как свободные и демократические, подчеркнул премьер 30.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-30T19:03+0400
2021-09-30T19:03+0400
2021-09-30T19:03+0400
выборы
местные выборы в грузии 2021
грузия
ираклий гарибашвили
ndi
местные выборы
iri
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Грузия предпринимает все необходимые шаги для проведения свободных и прозрачных выборов в соответствии с международными стандартам, заявил премьер Ираклий Гарибавшили на встрече с представителями Национального демократического института США (NDI) и Международного республиканского института (IRI).Выборы или референдум: главная интрига этой осени в Грузии>>Как отметил глава грузинского правительства, после 2012 года действующие власти провели шесть выборов, которые были оценены международным сообществом как свободные и демократические.По словам Гарибашвили, правительство Грузии ценит интерес партнеров, поддержку и участие в процессе дальнейшей консолидации демократических институтов в Грузии.Глава грузинского правительства поблагодарил представителей NDI и IRI за отправку наблюдателей на выборы в органы местного самоуправления в период пандемии и отметил их вклад в процессе дальнейшего улучшения избирательной системы Грузии.Как отметил премьер, правительство обеспечит проведение безопасных выборов с полным соблюдением правил, как это было в прошлом году.Выборы в Грузии пройдут 2 октября в 64 городах и районах. На них жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов в местные совещательные органы – сакребуло.Согласно последним данным на сайте ЦИК, регистрацию прошли 88 местных и 52 международные наблюдательские организации.От Международного республиканского института (IRI) за выборами в Грузии будут следить 24 наблюдателей, а от Национального демократического института США (NDI) – 9.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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выборы, грузия, ираклий гарибашвили, ndi, местные выборы, iri
Выборы в Грузии будут прозрачными – премьер
Действующие власти Грузии провели шесть выборов, которые международное сообщество оценило как свободные и демократические, подчеркнул премьер
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik.
Грузия предпринимает все необходимые шаги для проведения свободных и прозрачных выборов в соответствии с международными стандартам, заявил
премьер Ираклий Гарибавшили на встрече с представителями Национального демократического института США (NDI) и Международного республиканского института (IRI).
Как отметил глава грузинского правительства, после 2012 года действующие власти провели шесть выборов, которые были оценены международным сообществом как свободные и демократические.
По словам Гарибашвили, правительство Грузии ценит интерес партнеров, поддержку и участие в процессе дальнейшей консолидации демократических институтов в Грузии.
Глава грузинского правительства поблагодарил представителей NDI и IRI за отправку наблюдателей на выборы в органы местного самоуправления в период пандемии и отметил их вклад в процессе дальнейшего улучшения избирательной системы Грузии.
Как отметил премьер, правительство обеспечит проведение безопасных выборов с полным соблюдением правил, как это было в прошлом году.
Выборы в Грузии пройдут 2 октября в 64 городах и районах. На них жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов в местные совещательные органы – сакребуло.
Согласно последним данным на сайте ЦИК, регистрацию прошли 88 местных и 52 международные наблюдательские организации.
От Международного республиканского института (IRI) за выборами в Грузии будут следить 24 наблюдателей, а от Национального демократического института США (NDI) – 9.
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